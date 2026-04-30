Τραμπ: «Το Ιράν πεθαίνει για συμφωνία» – Υπό εξέταση η απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων και από Ιταλία-Ισπανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Πέμπτη, 30/4, από το Οβάλ Γραφείο, κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις, σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε αυτό που κάποιοι θα ονόμαζαν «πόλεμο», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το Ιράν «πεθαίνει για συμφωνία».

«Το Ιράν πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία. Μπορώ μόνο να σας πω αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ τόνισε: «Είτε θα μας δώσουν την ”πυρηνική σκόνη”, ή θα την πάρουμε». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «κανείς δεν γνωρίζει την κατάσταση των συνομιλιών με το Ιράν εκτός από εμένα και μερικούς άλλους», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι επαφές συνεχίζονται παρά τις δυσκολίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε επίσης: «Έχουμε πρόβλημα επειδή κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα ποιοι είναι οι ηγέτες τους. Αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα».

«Oι ηγέτες τους “έχουν φύγει” (νεκροί) μαζί με τον στρατό τους, βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση και δεν τους έχει απομείνει τίποτα σημαντικό, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας. Θέλω να πω, οι ηγέτες τους “έχουν φύγει”. Τώρα έχουμε να κάνουμε με μια νέα γενιά από αυτούς», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι «οι ηγέτες πρώτης βαθμίδας “έχουν φύγει”, οι ηγέτες δεύτερης βαθμίδας “έχουν φύγει” και τώρα έχουμε να κάνουμε με τους ηγέτες τρίτης βαθμίδας. Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «Τα εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους έχουν κλείσει περίπου 82%. Τα εργοστάσια κατασκευής πυραύλων τους έχουν κλείσει σχεδόν 90%».

Πιθανή απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων και από Ιταλία – Ισπανία

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, εκτίμησε ότι οι τιμές της βενζίνης θα μειωθούν «μόλις τελειώσει ο πόλεμος», ενώ επιτέθηκε στον καγκελάριο της Γερμανίας λέγοντας ότι «κάνει απαράδεκτη δουλειά». Όπως είπε: «Η Γερμανία κάνει πολύ κακή δουλειά. Αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μετανάστευση, αντιμετωπίζει προβλήματα στον τομέα της ενέργειας, αντιμετωπίζει προβλήματα κάθε είδους, και έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την Ουκρανία».

Αναφερόμενος στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τη συμμετοχή του Ιράν, σχολίασε: «αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι εντάξει… Ας τους αφήσουμε να παίξουν… Τζιάνι Ινφαντίνο – αυτός είναι σπουδαίος τύπος». «Πιθανότατα έχουν μια καλή ομάδα» συμπλήρωσε.

Τέλος, μίλησε και για το ενδεχόμενο απόσυρσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, λέγοντας: «πιθανόν να εξετάσω την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία… όχι μόνο από τη Γερμανία. Γιατί όχι;».

«Η Ιταλία δεν μας βοήθησε καθόλου, ενώ η Ισπανία ήταν απαράδεκτη – απολύτως απαράδεκτη», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

