ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 00:42
30.04.2026 23:04

Τραμπ: «Το Ιράν πεθαίνει για συμφωνία» – Υπό εξέταση η απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων και από Ιταλία-Ισπανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Πέμπτη, 30/4, από το Οβάλ Γραφείο, κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις, σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε αυτό που κάποιοι θα ονόμαζαν «πόλεμο», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το Ιράν «πεθαίνει για συμφωνία».

«Το Ιράν πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία. Μπορώ μόνο να σας πω αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ τόνισε: «Είτε θα μας δώσουν την ”πυρηνική σκόνη”, ή θα την πάρουμε». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «κανείς δεν γνωρίζει την κατάσταση των συνομιλιών με το Ιράν εκτός από εμένα και μερικούς άλλους», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι επαφές συνεχίζονται παρά τις δυσκολίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε επίσης: «Έχουμε πρόβλημα επειδή κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα ποιοι είναι οι ηγέτες τους. Αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα».

«Oι ηγέτες τους “έχουν φύγει” (νεκροί) μαζί με τον στρατό τους, βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση και δεν τους έχει απομείνει τίποτα σημαντικό, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας. Θέλω να πω, οι ηγέτες τους “έχουν φύγει”. Τώρα έχουμε να κάνουμε με μια νέα γενιά από αυτούς», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι «οι ηγέτες πρώτης βαθμίδας “έχουν φύγει”, οι ηγέτες δεύτερης βαθμίδας “έχουν φύγει” και τώρα έχουμε να κάνουμε με τους ηγέτες τρίτης βαθμίδας. Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «Τα εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους έχουν κλείσει περίπου 82%. Τα εργοστάσια κατασκευής πυραύλων τους έχουν κλείσει σχεδόν 90%».

Πιθανή απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων και από Ιταλία – Ισπανία

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, εκτίμησε ότι οι τιμές της βενζίνης θα μειωθούν «μόλις τελειώσει ο πόλεμος», ενώ επιτέθηκε στον καγκελάριο της Γερμανίας λέγοντας ότι «κάνει απαράδεκτη δουλειά». Όπως είπε: «Η Γερμανία κάνει πολύ κακή δουλειά. Αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μετανάστευση, αντιμετωπίζει προβλήματα στον τομέα της ενέργειας, αντιμετωπίζει προβλήματα κάθε είδους, και έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την Ουκρανία».

Αναφερόμενος στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τη συμμετοχή του Ιράν, σχολίασε: «αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι εντάξει… Ας τους αφήσουμε να παίξουν… Τζιάνι Ινφαντίνο – αυτός είναι σπουδαίος τύπος». «Πιθανότατα έχουν μια καλή ομάδα» συμπλήρωσε.

Τέλος, μίλησε και για το ενδεχόμενο απόσυρσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, λέγοντας: «πιθανόν να εξετάσω την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανίαόχι μόνο από τη Γερμανία. Γιατί όχι;».

«Η Ιταλία δεν μας βοήθησε καθόλου, ενώ η Ισπανία ήταν απαράδεκτη – απολύτως απαράδεκτη», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Global Sumud Flotilla: «Απαιτούμε λογοδοσία» – Πώς εξελίχθηκε η επίθεση – To «ευχαριστώ» του Ισραήλ για την ελληνική «συνδρομή» και ο προκλητικός Νετανιάχου

Ο στρατός του Ισραήλ ανατίναξε ένα τούνελ 140 μέτρων στον νότιο Λίβανο με πάνω από 24 τόνους εκρηκτικά (Video)

Στο φουλ οι προετοιμασίες για επανέναρξη του πολέμου από το Ισραήλ, στρατιωτικά σχέδια από τις ΗΠΑ – Για απάντηση με «πρωτοφανή πλήγματα» απειλεί το Ιράν





Europa League: Νότιγχαμ και Μπράγκα έκαναν το πρώτο βήμα για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

Conference League: Προβάδισμα για Ράγιο, 1-0 τη Στράσμπουρ – Με το ένα πόδι στον τελικό η Κρίσταλ Πάλας μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Σαχτάρ

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για… σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ – Προχωράμε γρήγορα σε θέματα αποθήκευσης ενέργειας, πάμε για 1 GW το 2027 λέει ο Παπασταύρου

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Πέννες αλ μπάφο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

