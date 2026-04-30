ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 23:04
30.04.2026 22:22

Ο στρατός του Ισραήλ ανατίναξε ένα τούνελ 140 μέτρων στον νότιο Λίβανο με πάνω από 24 τόνους εκρηκτικά (Video)

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν στην καταστροφή εκτεταμένου υπόγειου τούνελ της Χεζμπολάχ, στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, μονάδες του IDF που ανήκουν στην 146η Μεραρχία ανατίναξαν τη σήραγγα στην περιοχή Ρας Μπιαντά. Η υπόγεια κατασκευή ξεπερνούσε σε μήκος τα 140 μέτρα και για την καταστροφή της χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 24 τόνοι εκρηκτικών.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του τούνελ, οι στρατιωτικές δυνάμεις εντόπισαν υποδομές που περιλάμβαναν χώρους διαμονής, επιχειρησιακά φρεάτια, καθώς και σημαντική ποσότητα οπλισμού. Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι η σήραγγα δεν είχε μόνο υποστηρικτικό ρόλο, αλλά λειτουργούσε και ως οργανωμένο επιχειρησιακό κέντρο.

Σύμφωνα με τους IDF, το συγκεκριμένο υπόγειο πέρασμα είχε αξιοποιηθεί πρόσφατα από μέλη της Χεζμπολάχ για την προετοιμασία σχεδίων επίθεσης, γεγονός που το κατέστησε άμεση απειλή.

Διαβάστε επίσης:

Στο φουλ οι προετοιμασίες για επανέναρξη του πολέμου από το Ισραήλ, στρατιωτικά σχέδια από τις ΗΠΑ – Για απάντηση με «πρωτοφανή πλήγματα» απειλεί το Ιράν

Global Sumud Flotilla: «Απαιτούμε λογοδοσία» – Πώς εξελίχθηκε η επίθεση – To «ευχαριστώ» του Ισραήλ για την ελληνική «συνδρομή» και ο προκλητικός Νετανιάχου

Απελευθέρωση Παλαιστίνιου δημοσιογράφου μετά από έναν χρόνο κράτησης στο Ισραήλ – «Οι φυλακές είναι μια πραγματική κόλαση, έχασα 60 κιλά»





ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Κυρίαρχος στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, 94-64 τη Μονακό έκανε το 2-0 και βλέπει Final Four

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βαμβακιού στον Ορχομενό Βοιωτίας (Photos/Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: «Απαιτούμε λογοδοσία» – Πώς εξελίχθηκε η επίθεση – To «ευχαριστώ» του Ισραήλ για την ελληνική «συνδρομή» και ο προκλητικός Νετανιάχου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς για το Ολυμπιακός-Μονακό (Photos)

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

