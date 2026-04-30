Ο στρατός του Ισραήλ ανατίναξε ένα τούνελ 140 μέτρων στον νότιο Λίβανο με πάνω από 24 τόνους εκρηκτικά (Video)

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν στην καταστροφή εκτεταμένου υπόγειου τούνελ της Χεζμπολάχ, στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, μονάδες του IDF που ανήκουν στην 146η Μεραρχία ανατίναξαν τη σήραγγα στην περιοχή Ρας Μπιαντά. Η υπόγεια κατασκευή ξεπερνούσε σε μήκος τα 140 μέτρα και για την καταστροφή της χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 24 τόνοι εκρηκτικών.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του τούνελ, οι στρατιωτικές δυνάμεις εντόπισαν υποδομές που περιλάμβαναν χώρους διαμονής, επιχειρησιακά φρεάτια, καθώς και σημαντική ποσότητα οπλισμού. Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι η σήραγγα δεν είχε μόνο υποστηρικτικό ρόλο, αλλά λειτουργούσε και ως οργανωμένο επιχειρησιακό κέντρο.

Σύμφωνα με τους IDF, το συγκεκριμένο υπόγειο πέρασμα είχε αξιοποιηθεί πρόσφατα από μέλη της Χεζμπολάχ για την προετοιμασία σχεδίων επίθεσης, γεγονός που το κατέστησε άμεση απειλή.

