Στο φουλ οι προετοιμασίες για επανέναρξη του πολέμου από το Ισραήλ, στρατιωτικά σχέδια από τις ΗΠΑ – Για απάντηση με «πρωτοφανή πλήγματα» απειλεί το Ιράν

Το Ισραήλ βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, εντείνοντας τις προετοιμασίες για μια πιθανή επιστροφή στις πολεμικές συγκρούσεις με το Ιράν, εν μέσω ενδείξεων ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να βρίσκεται κοντά σε μια απόφαση για νέα στρατιωτική δράση, αναφέρει το ισραηλινό Channel 12 News. Στο κενό πέφτουν οι διπλωματικές διεργασίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, να δηλώνει ότι «ένα νέο κεφάλαιο» ανοίγει στον Περσικό Κόλπο, μετά την «επαίσχυντη αποτυχία» των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ενημερώνεται στον Λευκό Οίκο για τις στρατιωτικές επιλογές από τον αρχηγό της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν μια σειρά εντατικών διαβουλεύσεων εν μέσω αυτού που θεωρούν αυξανόμενη δυναμική προς μια απόφαση στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Channel 12, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για την πιθανότητα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να καταρρεύσουν ήδη από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το ρεπορτάζ αναφέρει υπουργούς που ενημερώθηκαν τις τελευταίες ημέρες ότι εκτιμούν πως οι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστεί να «δώσουν ώθηση» στην εκστρατεία πίεσης στο Στενό του Ορμούζ μέσω στρατιωτικών επιθέσεων σε ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ενέργειας, καθώς και σε κυβερνητικές υποδομές.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ λέγεται επίσης ότι εργάζονται για να προβάλουν μια αξιόπιστη ναυτική απειλή κατά του Ιράν.

Πολεμικά σενάρια για το Ιράν εξετάζει ξανά ο Τραμπ – Σοβαρό ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το Axios, η ενημέρωση στον Λευκό Οίκο σηματοδοτεί ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων είτε για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα πριν τερματίσει τον πόλεμο.

Η CENTCOM έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν – πιθανώς συμπεριλαμβανομένων στόχων υποδομών – με την ελπίδα να σπάσει το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων, ανέφεραν τρεις πηγές.

Η ελπίδα είναι ότι το Ιράν θα επιστρέψει στη συνέχεια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα.

Ένα άλλο σχέδιο που αναμένεται να κοινοποιηθεί στον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη μέρους του Στενού του Ορμούζ για να ανοίξει ξανά στην εμπορική ναυτιλία. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χερσαίες δυνάμεις, ανέφερε μια πηγή.

Μια άλλη επιλογή που έχει συζητηθεί στο παρελθόν και μπορεί να προκύψει στην ενημέρωση είναι μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την ασφάλεια του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Τετάρτη ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς».

Δύο πηγές δήλωσαν στο Axios ότι ο Τραμπ θεωρεί επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως την κύρια πηγή μόχλευσης, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν το Ιράν εξακολουθεί να μην υποχωρεί.

Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ εξετάζουν επίσης την πιθανότητα το Ιράν να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή σε αντίποινα για τον αποκλεισμό.

Ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός Νταν Κέιν, αναμένεται επίσης να παραστεί στην ενημέρωση της Πέμπτης, ανέφεραν οι πηγές.

Όπως επισημαίνει το Axios, ο Κούπερ έδωσε στον Τραμπ μια παρόμοια ενημέρωση στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Μια πηγή κοντά στον Τραμπ δήλωσε ότι η ενημέρωση συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να πάει σε πόλεμο.

Κατζ: Μπορεί να χρειαστεί να αναλάβουμε ξανά δράση εναντίον του Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, τόνισε ότι στόχος είναι «να διασφαλιστεί πως οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε να μπορούν να επιχειρούν με πλήρη ισχύ απέναντι στους εχθρούς μας, οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο απαιτηθεί».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε επίσης ότι ενώ η χώρα του υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ με το Ιράν, το Ισραήλ ίσως «σύντομα χρειαστεί να δράσει ξανά» για να εξαλείψει τις «υπαρξιακές απειλές» που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.

Παρά την υποστήριξη στις «προσπάθειες» που καταβάλλονται με τις ΗΠΑ, «είναι πιθανό σύντομα να χρειαστεί να δράσουμε ξανά για να διασφαλίσουμε την επίτευξη αυτών των στόχων», δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής.

Φρενίτιδα εξοπλισμών στο Ισραήλ: 6.500 τόνοι όπλων στάλθηκαν από τις ΗΠΑ σε ένα 24ωρο (Photos)

Εντωμεταξύ, το Ισραήλ φαίνεται ότι «στοκάρει» όπλα καθώς, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, δύο φορτηγά πλοία και αρκετά αεροσκάφη που μετέφεραν 6.500 τόνους στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο.

Τα πλοία, που κατέπλευσαν στα λιμάνια της Χάιφα και της Ασντόντ, μετέφεραν «χιλιάδες αεροπορικά και χερσαία πυρομαχικά, στρατιωτικά φορτηγά, οχήματα μάχης JLTV και επιπλέον εξοπλισμό», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Israel's Air and Sea Bridge Expands: Two Ships and Multiple Cargo Aircraft Deliver Approximately 6,500 Tons of Munitions and Military Equipment to Israel Within 24 Hours



Read More:https://t.co/CYQQRVPwEL pic.twitter.com/Bwcj9D2LTH — Ministry of Defense (@Israel_MOD) April 30, 2026

Οι 6.500 τόνοι υλικού φορτώθηκαν σε φορτηγά και μεταφέρθηκαν σε διάφορες στρατιωτικές βάσεις ανά τη χώρα.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Αμίρ Μπαράμ, δήλωσε ότι η επιχείρηση προμηθειών «θα συνεχιστεί και θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες».

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν φτάσει στοΙσραήλ πάνω από 115.600 τόνοι στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω 403 πτήσεων και 10 πλοίων.

Η μόνη θέση τους στον Περσικό είναι στον βυθό της θάλασσας, απειλεί ο Χαμενεΐ

Σε μήνυμά του με αφορμή την εθνική εορτή της Ημέρας του Περσικού Κόλπου, κατά την οποία γιορτάζεται ο διωγμός των πορτογαλικών δυνάμεων από τα Στενά του Ορμούζ το 1622, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έκανε λόγο για «ένα νέο κεφάλαιο» στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω αυτού που χαρακτηρίζει «ντροπιαστική αποτυχία» των ΗΠΑ.

A new chapter for the Persian Gulf and the Strait of Hormuz is unfolding. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) April 30, 2026

«Σήμερα, δύο μήνες μετά την μεγαλύτερη εκστρατεία και επιθετικότητα στον κόσμο στην περιοχή και την επαίσχυντη αποτυχία της Αμερικής στο δικό της σχέδιο, ένα νέο κεφάλαιο διαμορφώνεται στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διασφαλίσει την ασφάλεια της περιοχής του Περσικού Κόλπου και θα θέσει τέλος στην εκμετάλλευση αυτής της θαλάσσιας οδού από τον εχθρό», προσθέτει σημειώνοντας ότι οι νέοι κανονισμοί θα φέρουν ευημερία και πρόοδο σε όλα τα έθνη της περιοχής.

Αναφερόμενος στους Αμερικανούς τόνιζει πως είναι «τα κύρια αιτία της ανασφάλειας στην περιοχή, ενώ οι αδύναμες βάσεις των ΗΠΑ στερούνται της ανθεκτικότητας και της ικανότητας να διασφαλίσουν ακόμη και τη δική τους ασφάλεια, πόσο μάλλον να προσφέρουν οποιαδήποτε ελπίδα στους εξαρτώμενους από τις ΗΠΑ και στους θαυμαστές των ΗΠΑ στην περιοχή».

The US’s flimsy bases lack the resilience and capability even to ensure their own security, let alone provide any hope for US's dependents and the US-worshippers in the region. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) April 30, 2026

«Με τη χάρη του Θεού, το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου, ένα μέλλον χωρίς την Αμερική, θα είναι αφιερωμένο στην πρόοδο, την ευημερία και την ευζωία των λαών της», προσθέτει.

«Οι ξένοι που από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, με απληστία σπέρνουν τη σατανική τους δράση εκεί στο γαλάζιο πέλαγος του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν, δεν έχουν θέση εκεί παρά μόνο στον βυθό των υδάτων του», σημειώνει.

Those foreigners from thousands of kilometers away, who are greedily carrying out transgressions in the Persian Gulf and Sea of Oman, have no place here except at the bottom of its waters. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) April 30, 2026

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι Ιρανοί θα υπερασπιστούν τις «επιστημονικές, βιομηχανικές και θεμελιώδεις και πρωτοποριακές τεχνολογίες — από τη νανοτεχνολογία και τη βιοτεχνολογία έως την πυρηνική ενέργεια και τους πυραύλους — ως εθνικό τους κεφάλαιο, και θα τις προστατεύουν όπως τα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορά τους».

Αναλυτικά το μήνυμα του Χαμενεΐ

«Μία από τις ασύγκριτες ευλογίες του Παντοδύναμου Θεού προς τα μουσουλμανικά έθνη της περιοχής μας και ειδικότερα προς τον ευγενή λαό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είναι το δώρο του Περσικού Κόλπου. Μια ευλογία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής υδάτινης έκτασης, καθώς έχει διαμορφώσει μέρος της ταυτότητας και του πολιτισμού μας και η οποία, εκτός από το ότι λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των εθνών, έχει δημιουργήσει μίας ζωτικής σημασίας και μοναδική διαδρομή για την παγκόσμια οικονομία μέσω των Στενών του Ορμούζ και προς τη Θάλασσα του Ομάν.

Αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα έχει προκαλέσει την απληστία πολλών “κακοποιών” ανά τους αιώνες, καθώς και μια ιστορία επαναλαμβανόμενων εισβολών από ξένους Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Η ζημιά και οι πολλαπλές απειλές για τις χώρες της περιοχής δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος των σκοτεινών σχεδίων των παγκόσμιων τυράννων εναντίον των κατοίκων της περιοχής του Περσικού Κόλπου, το πιο πρόσφατο παράδειγμα των οποίων ήταν η πρόσφατη επίδειξη δύναμης από τον “Μεγάλο Σατανά”.

Ο ιρανικός λαός, ο οποίος διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον Περσικό Κόλπο, έχει κάνει τις μεγαλύτερες θυσίες για την ανεξαρτησία του Περσικού Κόλπου και στην αντιμετώπιση ξένων και εισβολέων, από την εκδίωξη των Πορτογάλων και την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ, που οδήγησε στον καθορισμό της 10ης Απριλίου ως Εθνικής Ημέρας του Περσικού Κόλπου, μέχρι τον αγώνα ενάντια στην αποικιοκρατία της Ολλανδίας και την επική αντίσταση εναντίον της βρετανικής αποικιοκρατίας και ούτω καθεξής. Ωστόσο, η Ισλαμική Επανάσταση, το σημείο καμπής αυτών των αντιστάσεων ήταν η αποδυνάμωση των αλαζόνων της περιοχής του Περσικού Κόλπου και σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη στρατιωτική συγκέντρωση και επιθετικότητα των παγκόσμιων τυράννων στην περιοχή και την επαίσχυντη ήττα της Αμερικής στο ίδιο της το σχέδιο, διαμορφώνεται ένα νέο κεφάλαιο για τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ.

Τις τελευταίες εξήντα ημέρες, τα έθνη της περιοχής του Περσικού Κόλπου, τα οποία για πολλά χρόνια είχαν συνηθίσει τη σιωπή και την υποταγή των ηγετών τους απέναντι σε όσους εκφοβίζουν και επιτίθενται, έχουν δει με τα ίδια τους τα μάτια την εξαίρετη επίδειξη αποφασιστικότητας, επαγρύπνησης και τις γενναίες προσπάθειες των ναυτικών δυνάμεων του Στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, παράλληλα με την υπερηφάνεια και την ιπποσύνη του λαού και της νεολαίας της νότιας περιοχής του αγαπημένου Ιράν στην απόρριψη της ξένης κυριαρχίας.

Σήμερα, με τη χάρη του Υψίστου Θεού και με την ευλογία του αίματος των μαρτύρων του καταπιεσμένου Τρίτου Επιβαλλόμενου Πολέμου και ιδίως του Υπέρτατου και Διορατικού Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Θεός να υψώσει την ευγενή θέση του, όχι μόνο στην παγκόσμια κοινή γνώμη και στα έθνη της περιοχής, αλλά έχει αποδειχθεί ακόμη και στους μονάρχες και τους ηγέτες των εθνών ότι η παρουσία των ξένων Αμερικανών και η δημιουργία “φωλιών” και κρησφύγετων από αυτούς στα εδάφη του Περσικού Κόλπου αποτελεί τη βασική αιτία ανασφάλειας στην περιοχή και ότι οι αδύναμες βάσεις των ΗΠΑ στερούνται της ανθεκτικότητας και της ικανότητας να διασφαλίσουν ακόμη και τη δική τους ασφάλεια, πόσο μάλλον να προσφέρουν οποιαδήποτε ελπίδα στους εξαρτώμενους από τις ΗΠΑ και στους θαυμαστές των ΗΠΑ στην περιοχή».

Με τη χάρη του Θεού, το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου, ένα μέλλον χωρίς την Αμερική και στην υπηρεσία της προόδου, της ευημερίας και της ευζωίας των λαών της, θα γίνει πραγματικότητα. Είμαστε “συνδεδεμένοι με κοινό πεπρωμένο” με τους γείτονές μας στα ύδατα του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν και οι ξένοι που σπέρνουν την απληστία και την καταστροφή τους από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά δεν έχουν θέση εκεί, εκτός από τον βυθό των υδάτων της. Και αυτή η αλυσίδα νικών, που έχει πραγματοποιηθεί με τη χάρη του Παντοδύναμου Θεού υπό τη σκιά των πολιτικών αντίστασης και της στρατηγικής του “Ισχυρού Ιράν”, θα προαναγγείλει μια νέα τάξη πραγμάτων για την περιοχή και τον κόσμο.

Σήμερα, η θαυματουργή αφύπνιση του ιρανικού έθνους δεν περιορίζεται πλέον στα δεκάδες εκατομμύρια των αγωνιστών που έδειξαν αυτοθυσία απένται στον σιωνισμό και την αιμοδιψή Αμερική, αλλά έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις ενωμένες τάξεις της συγκεντρωμένης ισλαμικής Ούμα. Ενενήντα εκατομμύρια περήφανοι και έντιμοι Ιρανοί συμπατριώτες, τόσο στην πατρίδα όσο και στο εξωτερικό με όλες τις ταυτότητες, τις πνευματικές και τις ανθρώπινες ικανότητές τους, επιστημονικές, βιομηχανικές και θεμελιώδεις και πρωτοποριακές τεχνολογίες — από τη νανοτεχνολογία και τη βιοτεχνολογία έως την πυρηνική ενέργεια και τους πυραύλους — ως εθνικό τους κεφάλαιο και θα τις προστατεύουν όπως τα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορά τους.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ευχαριστώντας ουσιαστικά τον Θεό για την ευλογία της άσκησης ελέγχου επί των Στενών του Ορμούζ, θα εξασφαλίσει την περιοχή του Περσικού Κόλπου και θα εξαλείψει την εκμετάλλευση αυτής της θαλάσσιας οδού από τον εχθρό. Οι νέοι νομικοί κανόνες και η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ θα φέρουν άνεση και πρόοδο σε όλα τα έθνη της περιοχής, και τα οικονομικά οφέλη θα χαροποιήσουν τις καρδιές των λαών με την άδεια του Θεού ακόμη και αν αυτό δεν αρέσει στους απίστους».

Ο Γαλιμπάφ υπόσχεται Στενά του Ορμούζ «απαλλαγμένα από κάθε αμερικανική παρουσία»

O πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου επιβεβαίωσε σήμερα πως ο έλεγχος από τη χώρα του των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ θα εγγυηθεί ένα μέλλον χωρίς αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

«Σήμερα, ελέγχοντας τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα προσφέρει στο ίδιο και τους γείτονές του (….) ένα μέλλον απαλλαγμένο από την αμερικανική παρουσία και παρέμβαση», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπακέρ Γαλιμπάφ σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Χ, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής του «Περσικού Κόλπου».

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ με επιστροφή σε μακρά σύγκρουση, σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων

Όποια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, ακόμη και περιορισμένη, θα οδηγήσει σε «μακροχρόνια και οδυνηρά πλήγματα» σε περιφερειακές θέσεις των ΗΠΑ, προειδοποίησε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Είδαμε τι συνέβη στις περιφερειακές σας βάσεις, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία», τόνισε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών Ματζίντ Μουσαβί, σύμφωνα με το Student News Network.

Ο Μουσαβί απαντούσε σε δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν.

Επιστρέφει στην οδό της διπλωματίας αν αλλάξει στάση η Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε συνομιλία με την Ιάπωνα πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επανέλθει στην οδό του διαλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα αλλάξει τη στάση της.

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, κάνοντας λόγο για «αμερικανική πειρατεία» εις βάρος ιρανικών πλοίων, ζητώντας να σταματήσουν και να καταδικαστούν τέτοιες πρακτικές.

Νωρίτερα, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ είναι προορισμένος να αποτύχει και απλώς θα επιδεινώσει τα προβλήματα της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο.

«Οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής ναυτικού αποκλεισμού είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο (…) και προορίζεται να αποτύχει», δηλώνει ο ιρανός πρόεδρος σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αφού ο Λευκός Οίκος προανήγγειλε παράταση του αποκλεισμού «επί πολλούς μήνες».

Διαβάστε επίσης:

Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα – To «ευχαριστώ» του Ισραήλ για την ελληνική «συνδρομή»

Η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας καταδικάζει την παράξενη τάση που σαρώνει στο TikTok με χρήστες να εισβάλλουν στις εγκαταστάσεις της

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μερτς μετά την απειλή μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία – «Να αποκαταστήσει την κατεστραμμένη χώρα του»