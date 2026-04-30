Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα – To «ευχαριστώ» του Ισραήλ για την ελληνική «συνδρομή»

Oι ακτιβιστές που συνελήφθησαν από την ισραηλινή επιχείρηση σε βάρος του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, ευχαριστώντας τη χώρα μας για τη συνδρομή της.

So far, Israel – through the IDF – has successfully blocked attempts to breach the lawful naval blockade on Gaza and the arrival of vessels from the provocative flotilla, including last night.

«Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες. Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς» τονίζει ο Γκίντεον Σάαρ.

Αναλυτικά η δήλωση του ΥΠΕΞ του Ισραήλ

«Έως στιγμής, το Ισραήλ – μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων – έχει ματαιώσει με επιτυχία προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.



Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς.



Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο.



Καλούμε όλους όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις αλλά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – να το πράξει μέσω του BOP (Συμβούλιο της Ειρήνης), το οποίο δημοσίευσε επίσης μια δήλωση για το θέμα σήμερα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα».

Την Τετάρτη, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε προκλητικά ότι ο στολίσκος δεν ήταν «τίποτα άλλο παρά ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων: μια πρόκληση χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια».

«Η κινητήρια δύναμη πίσω από την πρόκληση του στολίσκου είναι η Χαμάς – που ενώνει τα χέρια με επαγγελματίες προβοκάτορες – με στόχο να σαμποτάρει τη μετάβαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ στη δεύτερη φάση του και αποσκοπούσε στην απόσπαση της προσοχής από την άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί», ισχυρίστηκε.

«Πλοίο της Αγάπης»: Απαξιωτική κριτική από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τον στολίσκο

Με έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό το Συμβούλιο Ειρήνης, υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα που κατασχέθηκε από το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «ακτιβισμό τύπου Πλοίο της Αγάπης» και αμφισβητώντας τα κίνητρα των συμμετεχόντων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το συμβούλιο υποστήριξε ότι από την εκεχειρία του Οκτωβρίου έχει «αυξήσει σημαντικά» την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σημειώνοντας ότι η επισιτιστική βοήθεια φτάνει πλέον σε τριπλάσιο αριθμό ανθρώπων σε σχέση με πριν. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η «κλοπή της βοήθειας» από τη Χαμάς έχει μειωθεί από το 90% σε λιγότερο από 1%, ενώ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η διατροφική κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά.

