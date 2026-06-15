Μαρινάκης για Τσίπρα: «Δεν βγαίνει ο λογαριασμός» – Κάλυψη στην ΣΤΑΣΥ για το «όχι» στις αφίσες του Pride

Λίγες ώρες πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Καισαριανή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με δηκτικό τρόπο τις πέντε προτάσεις του προέδρου της ΕΛΑΣ (δωρεάν ΜΜΜ, χαμηλό κόστος ρεύματος, δημόσιος φορέας διαχείρισης δανείων, κατάργηση πανελλαδικών και αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό).

Στη διάρκεια του briefing, o Παύλος Μαρινάκης είπε ότι ο Α. Τσίπρας δεν έκανε rebranding αλλά μπήκε σε χρονοκάψουλα και γύρισε πίσω στο 2012 όταν έταζε στους πάντες τα πάντα, προσθέτοντας ότι για άλλη μια φορά παρουσιάζεται δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων που αν ποτέ εφαρμοστούν θα οδηγήσουν τη χώρα στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο και επισημαίνοντας ότι ήταν η κυβέρνηση της ΝΔ που όρισε την τιμή του εισιτηρίου στα ΜΜΜ στα 1,20 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νέους έως 25 ετών και συνεχίζοντας την επίθεσή του, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν βγαίνει ο λογαριασμός και ούτε και οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν τι προτείνουν», προσθέτοντας πως «τα αυτιά μας θα ακούσουν απίστευτα πράγματα».

Πυρά και κατά Ανδρουλάκη

Για το ζήτημα των ΜΜΜ «η μπάλα πήρε» και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε καταθέσει παραπλήσια πρόταση. «Υπάρχει υπολογισμένη κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει, υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. […] Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης λέει δωρεάν τα εισιτήρια. Αγνοεί ότι έχουμε το φτηνότερο εισιτήριο με την υπόλοιπη Ευρώπη και πως άλλες είναι οι ανάγκες των μέσων μεταφοράς που προσπαθούμε να τις επιλύσουμε – και είμαστε μέσα στον στόχο και αυτά χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«ΟΚ» για το «όχι» της ΣΤΑΣΥ στο Pride

Πέραν των παραπάνω, ο Π. Μαρινάκης υπερασπίστηκε την απόφαση της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ να μην δεχθεί να μπουν αφίσες για το Pride στους σταθμούς του Μετρό και στους συρμούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θεωρώ ότι είναι σωστή η απόφαση της ΣΤΑΣΥ για μία πρωτοβουλία που θα καταλάμβανε συγκεκριμένο χώρο δωρεάν, άρα έμμεσα θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό. […] Καλύτερα είναι να υπάρχει στο χώρο αυτό μία διαφήμιση που θα οδηγήσει σε έσοδα».

Σε αυτή τη στάση ο Π. Μαρινάκης δεν είναι μόνος: λίγο νωρίτερα, ο γραμματέας της Π.Ε. της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ερωτηθείς για το ίδιο θέμα, διερωτήθηκε: «Είναι κάτι υποχρεωτικό; Πρέπει οπωσδήποτε να διαφημίζεται και να επιβάλλεται ένα πρότυπο, ας πούμε, ενός κοινωνικού event; Για ποιο λόγο είναι υποχρεωτικό;».

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