Έκκληση για ενότητα στο Ιράν μπροστά στον ναυτικό αποκλεισμό, θα συνεχιστεί μέχρι τη συμφωνία για τα πυρηνικά λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ απηύθυνε σήμερα έκκληση για «ενότητα» απέναντι στις ΗΠΑ, οι οποίες με τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως είπε ο Γκαλιμπάφ, στοχεύουν στη δημιουργία «εσωτερικών διχασμών» και στο να «διαλύσουν» εκ των έσω το Ιράν.

«Ο εχθρός έχει περάσει σε μια νέα φάση και θέλει να ενεργοποιήσει την οικονομική πίεση και τις εσωτερικές διαιρέσεις μέσω του ναυτικού αποκλεισμού (των ιρανικών λιμανιών) και μια εκστρατεία μέσω των μέσων ενημέρωσης, για να μας αποδυναμώσει ή ακόμα και να μας οδηγήσει σε κατάρρευση εκ των έσω», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «διχάζει τη χώρα σε δύο ομάδες: σκληροπυρηνικούς και μετριοπαθείς, και αμέσως μετά μιλάει για ναυτικό αποκλεισμό για να αναγκάσει το Ιράν να υποταχθεί μέσω της οικονομικής πίεσης και της εσωτερικής διχόνοιας», συνέχισε.

«Η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της νέας συνομωσίας του εχθρού είναι η διατήρηση της ενότητας», υποστήριξε.

Ανακοινώνοντας στις 21 Απριλίου την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, ο Τραμπ επικαλέστηκε ως δικαιολογία για αυτήν την απόφαση τον «σοβαρό διχασμό στους κόλπους της ιρανικής κυβέρνησης».

Από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, η ιρανική ηγεσία καταγράφει σημαντικές απώλειες: ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ σκοτώθηκαν τις πρώτες ώρες του πολέμου. Λίγες ημέρες αργότερα, τον Μάρτιο, σκοτώθηκε ο Αλί Λαριτζανί, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που διαδέχτηκε τον πατέρα του, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από την αρχή του πολέμου. Ο νέος αρχηγός των Φρουρών, ο Αχμάντ Βαχιντί και ο επικεφαλής της ασφάλειας Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ, περιορίζονται μόνο στη δημοσίευση γραπτών μηνυμάτων. Άλλα υψηλόβαθμα στελέχη, όπως ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στηρίζουν μια πολιτική διπλωματικών επαφών με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς να δέχονται παραχωρήσεις.

Ο Γκαλιμπάφ έχει αυξήσει την πολιτική του επιρροή και ισχύ μέσα στη χώρα από την αρχή του πολέμου και ήταν ο επικεφαλής διαπραγματευτής κατά τη διάρκεια του μοναδικού μέχρι σήμερα γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ο οποίος παραλύει την οικονομία της χώρας, σε αντίποινα για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλεισμού που θα διαρκέσει «για πολλούς μήνες» κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε χθες Τρίτη με ηγέτες της πετρελαϊκής βιομηχανίας, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12, ότι oι ΗΠΑ δεν θα άρουν τον αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά.

Όπως δήλωσε στο ισραηλινό μέσο, ο ναυτικός αποκλεισμός είναι «πιο αποτελεσματικός» από τους βομβαρδισμούς και πρόσθεσε ότι το Ιράν «πνίγεται». Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμη ότι το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα μια συμφωνία για την άρση του αποκλεισμού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι η ενεργειακή υποδομή του Ιράν «θα εκραγεί σύντομα» εάν δεν είναι σε θέση να εξάγει πετρέλαιο.

Ο Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση να ανοίξει πρώτα το Στενό του Ορμούζ και να άρει τον αποκλεισμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν με την ελπίδα να σπάσει το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων, ανέφεραν τρεις πηγές με γνώση.

Μετά τα πλήγματα, τα οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνουν στόχους υποδομών, οι ΗΠΑ θα πιέσουν το καθεστώς να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία.

Προς το παρόν, ο Τραμπ βλέπει τη συνέχιση του αποκλεισμού ως την κύρια πηγή μόχλευσης, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν το Ιράν εξακολουθήσει να μην υποχωρεί, σύμφωνα με τις πηγές.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις ΗΠΑ πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, όπως μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλεισμού κατά του Ιράν που θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» σε συνάντηση που είχε χθες Τρίτη με ηγετικά στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή, την οποία ανέφερε πρώτη φορά ο ιστότοπος Axios, συζήτησαν «μέτρα που έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ για τη χαλάρωση των διεθνών αγορών πετρελαίου και μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να συνεχίσουμε τον υφιστάμενο αποκλεισμό για μήνες, αν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του στους Αμερικανούς καταναλωτές», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο άνθρωποι που παρευρέθηκαν στη συνάντηση.

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν – που λειτουργούν υπό το Αρχηγείο Khatam al-Anbiya ως πολεμική διοίκηση – πιστεύουν ότι η υπομονή έχει όρια και ότι μια τιμωρητική απάντηση είναι απαραίτητη εάν η Ουάσιγκτον διατηρήσει τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό της γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε η πηγή.

Η πηγή ασφαλείας της Τεχεράνης τόνισε περαιτέρω ότι το Ιράν έχει αποδείξει σε πρόσφατα επιβληθέντες πολέμους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιμετωπίζουν πλέον έναν παθητικό ή προβλέψιμο αντίπαλο.

«Μέσω της ένθερμης αντίστασης του λαού και των ενόπλων δυνάμεών του, και της σοφής, θαρραλέας και αποφασιστικής ηγεσίας του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το Ιράν κατάφερε να εξουδετερώσει και να δυσφημίσει όλες τις αμερικανικές επιλογές στο τραπέζι».

Η πηγή ανέφερε ότι η αυτοσυγκράτηση που επέδειξαν οι ένοπλες δυνάμεις μέχρι στιγμής είχε ως στόχο να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, επιτρέποντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να μάθουν και να αποδεχτούν τους όρους του Ιράν για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Αυτή η παύση, έσπευσε να προσθέσει, είχε ως στόχο να δώσει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την ευκαιρία να βγάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το τρέχον τέλμα στο οποίο βρίσκονται.

Ωστόσο, εάν η αμερικανική επιμονή και οι αυταπάτες συνεχιστούν και οι όροι του Ιράν απορριφθούν, ο αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο εχθρός θα πρέπει σύντομα να περιμένει ένα διαφορετικό είδος αντίδρασης στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος είναι παρόμοιος με τη ναυτική ληστεία.

Αναφέρθηκε επίσης στις οικονομικές συνέπειες του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ και της διατήρησης ναυτικού αποκλεισμού, που, στην ουσία, αποτελεί αμερικανική ναυτική ληστεία.

Ενώ αναγνώρισε ότι τέτοιες ενέργειες θα επηρέαζαν όλες τις χώρες – συμπεριλαμβανομένου του Ιράν – η πηγή σημείωσε ότι οι δεκαετίες εμπειρίας του Ιράν στην παράκαμψη των κυρώσεων, τα χιλιάδες χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων του και τα προϋπάρχοντα μέτρα του για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων πολιορκιών καθιστούν τη χώρα πολύ πιο ανθεκτική στις οικονομικές πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας αντιπαρέβαλε την ιρανική κοινή γνώμη με αυτή του αμερικανικού λαού, λέγοντας ότι ο πληθυσμός του Ιράν θεωρεί τις ΗΠΑ υπεύθυνες για την τρέχουσα κατάσταση, ενώ η αμερικανική κοινή γνώμη δεν τάσσεται με την ίδια της την κυβέρνηση, κατηγορώντας την αντ’ αυτού για τον απρόκλητο πόλεμο κατά του Ιράν και τις συνέπειές του.

Η υψηλόβαθμη πηγή προειδοποίησε περαιτέρω ότι ο συνεχιζόμενος αμερικανικός αποκλεισμός και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσαν τελικά να βλάψουν τις ΗΠΑ περισσότερο από το Ιράν και ότι μια αποφασιστική απάντηση θεωρείται απαραίτητη από την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση για να δυσφημίσει πλήρως ακόμη και αυτή την εναπομένουσα αμερικανική επιλογή.

Σχεδόν 60 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν τώρα μια λύση, έχοντας υποστεί σημαντικές απώλειες τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά τη λήξη της δύο εβδομάδων εκεχειρίας, ο Τραμπ την παρέτεινε μονομερώς επ’ αόριστον και η κυβέρνησή του έκτοτε βρίσκεται σε παρασκηνιακές συνομιλίες με το Πακιστάν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά, υποδηλώνοντας ότι θέλει να βγει από το τέλμα.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν: Εκεχειρία για την Ημέρα Νίκης προτείνει ο Ρώσος πρόεδρος

ΟΗΕ: Πάνω από 30 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με τη φτώχεια λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ο Κιμ επαινεί τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που ανατινάχθηκαν για να αποφύγουν την αιχμαλωσία από τους Ουκρανούς