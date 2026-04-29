ΟΗΕ: Πάνω από 30 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με τη φτώχεια λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η σύγκρουση στο Ιράν, προκαλώντας μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας, απειλεί να οδηγήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια σε όλο τον κόσμο, υπογράμμισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διαχειριστής του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (PNUD στα γαλλικά, UNDP στα αγγλικά) Αλεξάντερ Ντε Κροο.

«Κάναμε μια μελέτη έπειτα από έξι εβδομάδες πολέμου και η εκτίμησή μας είναι ότι, ακόμη κι αν ο πόλεμος σταματούσε αυτή τη στιγμή, ένας πληθυσμός 32 εκατομμυρίων ανθρώπων θα οδηγηθεί στην επισφάλεια σε 160 χώρες» έκανε γνωστό σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο στο περιθώριο της συνεδρίασης της G7 για την Ανάπτυξη στο Παρίσι.

«Αυτή είναι ανάπτυξη οπισθοδρόμησης», δήλωσε. «Χρειάζονται δεκαετίες για να οικοδομηθούν σταθερές κοινωνίες, για να αναπτυχθεί μια τοπική οικονομία, αρκεί ένας πόλεμος λίγων εβδομάδων για να τα καταστρέψει».

Σύμφωνα με το PNUD, η σύγκρουση θα επηρεάσει ιδιαίτερα την «υποσαχάρεια Αφρική και ορισμένες χώρες στην Ασία, το Μπανγκλαντές, την Καμπότζη, και άλλες ή ακόμη τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη», δήλωσε.

Οι πληθυσμοί αυτοί, σύμφωνα με τον Κροο, υφίστανται τα «κόστη της ενέργειας την έλλειψη λιπασμάτων, κάτι που θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο μέσα στους ερχόμενους μήνες, οικονομική αστάθεια και μείωση των πληρωμών από το εξωτερικό, γιατί στις χώρες του Κόλπου εργάζονται πολλοί άνθρωποι και στέλνουν τα χρήματα στην οικογένειά τους».

Για να αποτραπεί μια εδραίωση αυτής της φτώχειας «πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη για παρέμβαση ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπό τη μορφή επιδοτήσεων σε μετρητά για την πληρωμή του γκαζιού για την κουζίνα για παράδειγμα, στους πιο ευάλωτους ανθρώπους στα ενεργειακά κόστη και στα τρόφιμα», τονίζει, κάνοντας λόγο για «συζητήσεις στους κόλπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας».

«Μπορείτε να πείτε ότι 6 δισεκατομμύρια δολάρια είναι μεγάλο ποσό, αλλά το κόστος του πολέμου είναι 9 δισεκ. την εβδομάδα», δήλωσε.

Η κρίση αυτή λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία ιστορικής μείωσης της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας (APD), η οποία κατέγραψε πτώση 23,1% πέρυσι, λόγω των περικοπών των μεγαλύτερων δωρητριών χωρών, με πρώτες τις ΗΠΑ.

Και ο αντίκτυπος είναι άμεσος, διαπιστώνει στο Ντε Κροο. «Για πρώτη φορά πέρυσι, η παιδική θνησιμότητα αυξήθηκε έπειτα από 20 χρόνια μείωσης, γιατί έγιναν λιγότεροι εμβολιασμοί».

Με αυτή την πτώση της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας, «θα κάνουμε λιγότερα», παραδέχεται ο Βέλγος πρώην πρωθυπουργός, «αλλά φιλοδοξία μας είναι να τα πάμε καλύτερα. Και υπάρχουν δίαυλοι για νέες χρηματοδοτήσεις, εκτιμά. «Υπάρχει αφθονία κεφαλαίων που είναι ιδιωτικά και ημι-ιδιωτικά κεφάλαια, δημόσια τράπεζα επενδύσεων, για παράδειγμα».

Διαβάστε επίσης:

