Πόλεμος και ακρίβεια – Ενέργεια, καύσιμα, βασικά είδη διατροφής τα πρώτα “θύματα”

Η ελληνική οικονομία, ύστερα από μια δεκαετία εξαντλητικής κρίσης και μια δύσκολη περίοδο πανδημίας, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με έναν «μαύρο κύκνο» που απειλεί να ανατρέψει κάθε προγραμματισμό.

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό γεωπολιτικό επεισόδιο στις οθόνες των τηλεοράσεων. Είναι μια άμεση, ωμή οικονομική απειλή, που εισβάλλει βίαια στα σπίτια των Ελλήνων μέσω των λογαριασμών ενέργειας, των τιμών στα καύσιμα και του ατέρμονου ράλι ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Το 2026, που ξεκίνησε με υποσχέσεις για οριστική σταθερότητα, μετατρέπεται σε μια χρονιά υψηλού ρίσκου, όπου η γεωπολιτική σκακιέρα καθορίζει το περιεχόμενο στο καλάθι του νοικοκυριού.

Αβεβαιότητα και πανικός

Το ημερολόγιο δείχνει Μάρτιο του 2026 και η ψυχολογία τού Έλληνα καταναλωτή διολισθαίνει σε ιστορικό χαμηλό. Ενώ οι επίσημες προβλέψεις στην αυγή του έτους έκαναν λόγο για «ήπια προσγείωση» του πληθωρισμού και σταδιακή ανάκαμψη της αγοραστικής δύναμης, η πραγματικότητα της πολεμικής σύρραξης ανέτρεψε βίαια κάθε αισιόδοξο σενάριο.

Η εικόνα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι αποκαλυπτική της σοβαρότητας της κατάστασης. Η απότομη «βουτιά» των δεικτών δεν είναι απλώς μια τεχνική διόρθωση, αλλά μια μαζική έξοδος κεφαλαίων, που αντανακλά την αποστροφή κινδύνου των διεθνών επενδυτών. Οι τραπεζικές μετοχές, που αποτελούν τον «πνεύμονα» της ελληνικής αγοράς, δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος θα περιορίσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να εξυπηρετήσουν τον δανεισμό τους.

Η Ελλάδα, μια χώρα με δομική εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας και πρώτων υλών, βρίσκεται εκτεθειμένη σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπου οι τιμές δεν καθορίζονται πλέον από τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά από τον καθαρό φόβο και το γεωπολιτικό ρίσκο.

Η παρατεταμένη ακρίβεια που βιώνει η χώρα τα τελευταία τρία χρόνια έχει ήδη εξαντλήσει τα κοινωνικά αντανακλαστικά. Οι αποταμιεύσεις της περιόδου της πανδημίας έχουν προ πολλού εξανεμιστεί και η νέα κρίση βρίσκει την ελληνική κοινωνία χωρίς «λίπος» για να απορροφήσει τους κραδασμούς.

Το κρίσιμο ερώτημα που πλανάται πάνω από την αγορά δεν είναι πλέον αν θα υπάρξουν νέες αυξήσεις, αλλά αν η μέση οικογένεια μπορεί να αντέξει το επόμενο κύμα ανατιμήσεων χωρίς να οδηγηθεί σε βίαιη φτωχοποίηση.

Το ενεργειακό σοκ

Στην καρδιά της εθνικής ανησυχίας βρίσκεται η ενέργεια, η οποία λειτουργεί ως ο «πολλαπλασιαστής» κάθε οικονομικής δυσπραγίας. Η πρόσφατη ανάλυση-σοκ της Goldman Sachs ήρθε να ταράξει τα νερά της Ευρώπης, προειδοποιώντας ότι η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο του TTF μπορεί να εκτοξευτεί έως και 130% σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες οδηγήσουν σε πλήγματα ενεργειακών υποδομών.

Η απειλή αυτή επικεντρώνεται πλέον στα Στενά του Ορμούζ, το πιο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα του πλανήτη. Εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά ή έστω δυσλειτουργικά για έναν μήνα, η παγκόσμια αγορά θα χάσει την πρόσβαση στο 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και στο ένα τρίτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Για την Ευρώπη, που προσπαθεί ακόμα να επουλώσει τις πληγές της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, ένα τέτοιο σενάριο ισοδυναμεί με ενεργειακό «έμφραγμα».

Ήδη, η διακοπή φορτώσεων LNG από το Κατάρ λόγω των κινδύνων στη ναυσιπλοΐα έχει προκαλέσει άλμα των τιμών άνω του 40% μέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα.

Για την Ελλάδα, αυτό το ντόμινο είναι αμείλικτο. Το φυσικό αέριο παραμένει ο βασικός ρυθμιστής της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Μια αύξηση της τάξης του 130% θα συμπαρέσυρε τα τιμολόγια ρεύματος σε επίπεδα που καμία κρατική επιδότηση δεν θα μπορούσε να καλύψει πλήρως χωρίς να τινάξει στον αέρα τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ταυτόχρονα, το πετρέλαιο Brent παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα με την τάση να παραμένει ανοδική. Κάθε δολάριο πάνω από τα 62,4 δολάρια που είχε προβλέψει το οικονομικό επιτελείο αποτελεί μια «μαύρη τρύπα» που απορροφά πόρους, οι οποίοι θα έπρεπε να κατευθυνθούν στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

Ακρίβεια και στο ράφι

Η αύξηση στην αντλία των καυσίμων είναι το πρώτο και πιο ορατό σημάδι της κρίσης. Με την αμόλυβδη να προσεγγίζει ξανά τα 2 ευρώ στις αστικές περιοχές και να τα ξεπερνά προκλητικά στην επαρχία και τα νησιά, το κόστος μετακίνησης γίνεται για πολλούς απαγορευτικό. Όμως η πραγματική, βαθιά ζημιά συντελείται κάτω από την επιφάνεια: στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Όταν το κόστος του ντίζελ κίνησης αυξάνεται, αυξάνεται αυτόματα το κόστος για τον αγρότη που καλλιεργεί, για τον βιοτέχνη που παράγει και για τη μεταφορική εταιρεία που παραδίδει. Αυτό το επιπλέον κόστος μετακυλίεται στο ακέραιο στον τελικό καταναλωτή.

Η τιμή του ψωμιού, του γάλακτος και των βασικών ειδών διατροφής δέχεται πιέσεις που εξανεμίζουν κάθε πρόσφατη αύξηση στον κατώτατο μισθό. Η ακρίβεια στα τρόφιμα δεν είναι πλέον ένα παροδικό φαινόμενο, αλλά μια «μόνιμη πληγή» που αδειάζει το καλάθι του νοικοκυριού πριν καν φτάσουμε στα μέσα του μήνα. Οι έλεγχοι στην αγορά για φαινόμενα αισχροκέρδειας εντείνονται, όμως η ρίζα του προβλήματος παραμένει διεθνής και δομική.

Οι «εργαζόμενοι φτωχοί»

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα των τελευταίων ερευνών είναι η παγίωση ενός νέου κοινωνικού στρώματος: των «εργαζόμενων φτωχών» (working poor). Πρόκειται για πολίτες που, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν πλήρη απασχόληση, αδυνατούν να καλύψουν το βασικό κόστος διαβίωσης.

Η στεγαστική κρίση, με τα ενοίκια να καλπάζουν στις μεγάλες πόλεις, σε συνδυασμό με τον εισαγόμενο πληθωρισμό της ενέργειας, δημιουργεί μια κατάσταση απόλυτης ασφυξίας.

Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα υπολείπεται δραματικά σε αγοραστική δύναμη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι τιμές πολλών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ παραμένουν υψηλότερες από αυτές στη Γερμανία ή τη Γαλλία.

Το αποτέλεσμα είναι μια κοινωνία «δύο ταχυτήτων», όπου ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού ζει με το διαρκές άγχος της επόμενης εβδομάδας, προχωρώντας σε οδυνηρές περικοπές ακόμα και σε βασικά αγαθά, όπως η θέρμανση ή η ποιότητα της διατροφής.

Τα δημοσιονομικά όρια

Στα κυβερνητικά γραφεία της πλατείας Συντάγματος η κατάσταση περιγράφεται ως «σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες». Η εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2026 είναι σαφής: τέλος στις οριζόντιες επιδοτήσεις και επιστροφή στην αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Τα «market pass» του παρελθόντος θεωρούνται πλέον εργαλεία που επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος και δεν επιτρέπονται από τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ωστόσο, τονίζει ότι «διαθέτει όλα τα απαραίτητα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία και εφόσον απαιτηθεί θα προστατεύσει την οικονομία με παρεμβάσεις». Προσώρας, πάντως, φαίνεται να επιλέγει μια στάση αναμονής, ελπίζοντας σε μια γρήγορη εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην αποκατάσταση των ροών από το Κατάρ. Όμως, αν οι δυσοίωνες προβλέψεις επαληθευτούν και το φυσικό αέριο εκτοξευτεί στο +130%, η πίεση για νέα μέτρα στήριξης θα γίνει άκρως απαραίτητη, θέτοντας σε κίνδυνο τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Το στοίχημα της επιβίωσης

Σε τέτοιους καιρούς, η Ελλάδα του 2026 καλείται να αποδείξει αν η περιβόητη «ανθεκτικότητα» της οικονομίας της είναι μια δομική πραγματικότητα ή αν ήταν ένα πρόσκαιρο κατασκεύασμα των προηγούμενων ετών. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή ομηρία είναι ο καθρέφτης των εθνικών μας αδυναμιών.

Για τον Έλληνα πολίτη η επόμενη μέρα είναι γεμάτη ερωτηματικά. Η ακρίβεια δεν είναι πλέον μια παροδική ενόχληση, αλλά μια μόνιμη κατάσταση πολιορκίας. Η ικανότητα της πολιτείας μένει εδώ να φανεί αν θα παρέμβει ουσιαστικά – όχι με επιδόματα «ασπιρίνες», αλλά με βαθιές τομές στον έλεγχο της αγοράς και στη μείωση των έμμεσων φόρων –, γεγονός που θα κρίνει αν η χώρα θα βγει από αυτή την καταιγίδα όρθια. Το 2026 δεν είναι μόνο μια χρονιά γεωπολιτικών ανακατατάξεων· είναι η χρονιά που η ελληνική κοινωνία καλείται να βρει τις αντοχές της σε έναν κόσμο που δεν συγχωρεί καμία ολιγωρία.

Διαβάστε επίσης:

ΚΚΕ: Ζητά να κλείσουν οι βάσεις, καλεί σε αντιπολεμικό ξεσηκωμό

Η τριπλή ιρανική απειλή – Η ανάλυση Αμερικανών και Ισραηλινών

Τσίπρας: Κριτική σε κυβέρνηση για Ιράν, στήριξη σε Κύπρο – Πρώτο «παρών» σε εκδήλωση πρωτοβουλίας «από τα κάτω»