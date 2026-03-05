Τσίπρας: Κριτική σε κυβέρνηση για Ιράν, στήριξη σε Κύπρο – Πρώτο «παρών» σε εκδήλωση πρωτοβουλίας «από τα κάτω»

Στην Κοζάνη θα μιλήσει το Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς οι παρουσιάσεις της «Ιθάκης» – που κατ’ ουσίαν αποτελούν πολιτικές εκδηλώσεις στον δρόμο για το νέο κόμμα – συνεχίζονται σε σειρά μεγάλων πόλεων της περιφέρειας.

Μία μέρα πριν από την Κοζάνη, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου για πρώτη φορά θα δώσει το «παρών» σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών, με θέμα την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί λοιπόν εκεί το απόγευμα της Παρασκευής «για να ακούσει», όπως λένε συνεργάτες του, και να απευθύνει χαιρετισμό. Υπενθυμίζεται ότι προ μηνών, από το Παλλάς, ο Αλέξης Τσίπρας είχε καλέσει σε αυτοοργάνωση των πολιτών, ώστε να διαμορφωθεί ένα κίνημα που θα συμβάλει από τα κάτω στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αν και διάφορες τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους από τις αρχές του χρόνου, ο Αλέξης Τσίπρας για πρώτη φορά επιλέγει να δώσει το «παρών» ο ίδιος σε σχετική εκδήλωση.

Σε ό,τι αφορά την εκδήλωση στην Κοζάνη, αυτή πραγματοποιείται το απόγευμα του Σαββάτου (19.00) στην Εύξεινο Λέσχη Κοζάνης-Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού (Φιλίππου Β’ 30). Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν ο Σωκράτης Βατάλης, πολιτικός μηχανικός, η Ευγενία Γάκη, εκπαιδευτικός, ο Θόδωρος Καρυπίδης, πρώην περιφερειάρχης – δημοσιογράφος, ο Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης – συγγραφέας, και ο Στέφανος Μπαλταγιάννης, διευθυντής σε νοσοκομείο του ΕΣΥ. Τον συντονισμό θα κάνει η δημοσιογράφος Γεωργία Λοτσοπούλου. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναπόφευκτα οι τρέχουσες εξελίξεις γύρω από τη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν θα αποτυπωθούν στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού. Για τις εξελίξεις ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη εκφραστεί μέσω δύο αναρτήσεων και μάλιστα σε συγκρατημένους τόνους, που παραπέμπουν σε στάση «εθνικής ευθύνης», όπως αντιστοιχεί στην ιδιότητα του πρώην πρωθυπουργού. Σε αυτό το πλαίσιο στήριξε το αίτημα της Κύπρου για αμυντική συνδρομή και άρα την αποστολή των δύο φρεγατών και των F-16. Από την άλλη, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί, λέγοντας ουσιαστικά πως αυτή είναι που θέτει σε διακινδύνευση σήμερα την ασφάλεια των πολιτών. Όσοι μιλούν για τον ελληνισμό, ανέφερε, ας αναλογιστούν «αν η ασφάλειά του, τα συμφέροντα και οι αξίες του υπηρετούνται με το να πρωτοστατεί σε μέτωπα πολέμου αναζητώντας προστάτες ή σε σχήματα ειρήνης οικοδομώντας συμμαχίες». «Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, δεν έχουν κανέναν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου που διεξάγεται απροκάλυπτα, με κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» συμπλήρωσε. Κριτική άσκησε και στη Μεγάλη Βρετανία, καλώντας την σε εξηγήσεις για την απροειδοποίητη εμπλοκή τής βάσης στην Κύπρο, αλλά και στην ηγεσία της Ε.Ε., «που παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις χωρίς να έχει κάνει τίποτα για διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κοινός βηματισμός Φάμελλου – Χαρίτση και τα όρια της στρατηγικής συνεργασιών

Εντείνεται ο κοινός βηματισμός Φάμελλου – Χαρίτση, καθώς έπειτα από μια σειρά κοινών δράσεων ή κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών, την Τρίτη δόθηκε νέα συνέχεια: απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό ζητώντας Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για το θέμα του Ιράν. Και φαίνεται πως αυτή η «σύμπραξη» και αυτός ο ρυθμός κοινών δράσεων θα διατηρηθεί, καθώς κρατά τη ρητορική των συνεργασιών ζωντανή. Ωστόσο δύο είναι τα τινά:

Η στρατηγική των συνεργασιών είναι μόνο σε ρητορικό επίπεδο όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ , αφού στην πράξη δεν υπάρχει ανταπόκριση.

, αφού στην πράξη δεν υπάρχει ανταπόκριση. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά δεν μπορούν να προχωρήσουν σε «επανένωση» λόγω Τσίπρα. Η αναμονή για το κόμμα τού πρώην πρωθυπουργού επηρεάζει και τα δύο κόμματα. Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, όσοι δηλαδή προσβλέπουν στην πιθανότητα μελλοντικής μετακίνησης στο κόμμα Τσίπρα, δεν θέλουν να «καούν» συμπράττοντας τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν διαφορετικές οπτικές κάτω από τη γραμμή περί συνεργασιών του κόμματος με ΠΑΣΟΚ, Νε.Αρ. και Τσίπρα, διατηρώντας την αβεβαιότητα για το μέλλον του κόμματος.

Στον ΣΥΡΙΖΑ πλέον, όσοι ζητούν από τον Σωκράτη Φάμελλο να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει το κόμμα στις εκλογές αν δεν προχωρήσουν οι συνεργασίες, δυναμώνουν τα ντεσιμπέλ. Μετά τη σχετική τοποθέτηση Πολάκη σε πρόσφατη Πολιτική Γραμματεία, αλλά και μηνύματα μέσω συνέντευξής του, ήρθε και η σειρά του Νίκου Παππά να κάνει νύξη και δη δημόσια. Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως το κόμμα «πρέπει να επικαιροποιήσει τη στρατηγική του και να λάβει τα μέτρα του», επιμένοντας στην ανάγκη λήψης «σαφέστερων πρωτοβουλιών» για συνεργασίες. Αφού ανέφερε ότι θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα η δημοσκοπική πορεία του κόμματος, υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει συντεταγμένα στην εκλογική μάχη. Συντεταγμένα σημαίνει ότι όλοι μαζί θα υπηρετήσουμε την πολιτική γραμμή στην οποία έχουμε ομοφωνήσει, […] δεν υπάρχει κόμμα που να εξαρτά την παρουσία του από επιλογές τρίτων. Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε ήδη απαντήσει στον Πολάκη ότι ο ίδιος έχει εντολή από το συνέδριο για τη στρατηγική των συνεργασιών στην κατεύθυνση της προοδευτικής διεξόδου και δεν θα υποχωρήσει σε λογικές περιχαράκωσης.

Απέναντι σε αυτό που ο Νίκος Παππάς άφησε να εννοηθεί, δηλαδή την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αν το θέμα συνεργασίας δεν έχει την επιθυμητή κατάληξη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ διαμήνυσε «προς πάσα κατεύθυνση» (όπως ο ίδιος τόνισε) πως «τα χωριστά ψηφοδέλτια είναι καταστροφή για τον χώρο, δεν θα μας συγχωρήσει ο κόσμος της παράταξης μια τέτοια συμπεριφορά» (κυριακάτικη «Kontra News»).

Όσο ο Αλέξης Τσίπρας καθυστερεί και δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση, ούτε οι συνεργασίες με τα άλλα δύο κόμματα προχωρούν και η σχετική στρατηγική συμμαχιών προκαλεί πλέον αμηχανία. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο ο σχετικός προβληματισμός περιορίζεται σε μερικά στελέχη ή διευρύνεται και σε κορυφαία και μεσαία στελέχη ή και στη βάση. Σε αυτό το περιβάλλον παρουσιάζει ενδιαφέρον η σημερινή Πολιτική Γραμματεία που συγκαλείται με επίσημη ατζέντα το Ιράν και την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ακόμη όμως και αν αυτή η συζήτηση δεν γίνει στην Πολιτική Γραμματεία, στελέχη εκτιμούν ότι δεν θα αποφευχθεί στην επικείμενη Κεντρική Επιτροπή, που αναμένεται να γίνει είτε στις 14 είτε στις 21 Μαρτίου.

