Ανδρουλάκης: Στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο για την στήριξη του ελληνισμού – Αίτημα για προ ημερησίας για το predator (videos)

Διαβεβαιώσεις ότι η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο, θα αποσκοπεί μόνο στην στήριξη του ελληνισμού ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του στηρίζει την επιστολική ψήφο, αλλά διαφωνεί με την εκλογική περιφέρεια των αποδήμων για την οποία κάλεσε να επανεξεταστεί μετά τις εκλογές. Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε την κατάθεση αιτήματος προ ημερησίας συζήτησης για τις υποκλοπές, στον απόηχο της δικαστικής απόφασης για το predator, εγκαλώντας τον πρωθυπουργό ότι απέφυγε κάθε σχόλιο.

Αρχικώς ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε πως οι εξελίξεις δημιουργούν εύλογη ανησυχία διότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης με συνέπειες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Τόνισε πως «το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν διαχρονικά έχει συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής κι έχει καταπιέσει τον ίδιο τον ιρανικό λαό» ωστόσο, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συνιστά ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού πως ο πόλεμος δεν παράγει ούτε νικητές ούτε ηττημένους, σχολίασε πως συμφωνεί και κάλεσε τον πρωθυπουργό να το πει και στους υπουργούς του «κάποιοι εκ των οποίων λειτουργούν ως εκπρόσωποι του Νετανιάχου».

«Θέση μας» είπε, είναι πως «η στρατιωτική μας παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί μόνο στην προστασία του ελληνισμού λόγω του ότι βρίσκεται εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη και πως δε θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας». Και διεμήνυσε επίσης πως καμία πολεμική επιχείρηση δε θα πρέπει να ξεκινάει από τις βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα.

«Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία, τη συνεννόηση και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου», σημείωσε.

Όσον αφορά την επιστολική ψήφο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμφώνησε με τη σχετική διάταξη του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. «Η συμμετοχή των ελλήνων του εξωτερικού στην εκλογική διαδικασία δε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης, είναι δικαίωμα και συνταγματική επιταγή», τόνισε.

Και πρόσθεσε πως με την ειδική πλειοψηφία των 200 βουλευτών, ο συνταγματικός νομοθέτης αναγνώρισε ότι τέτοιες ρυθμίσεις πρέπει να είναι αντικείμενο ευρείας πολιτικής συναίνεσης. «Η επιστολική ψήφος είναι θετικό εργαλείο και τη στηρίζουμε με απόλυτο τρόπο» πρόσθεσε.

Από την άλλη, διαφώνησε με την προτεινόμενη ρύθμιση για την σύσταση εκλογικής περιφέρειας αποδήμων, επικαλούμενος και τους προβληματισμούς που κατατέθηκαν κατά την ακρόαση φορέων για την ισότητα της ψήφου, ζητήματα ταυτοποίησης, κ.λπ.

Έκανε λόγο για διαμόρφωση μιας παγκόσμιας περιφέρειας κάτι που όπως είπε σημαίνει τεράστιες δαπάνες, κι επικοινωνιακή υπεροχή όσον ήδη έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση. «Τι επιδιώκετε;», διερωτήθηκε, «μια παγκόσμια Β’ Αθήνας; Τι επιδιώκετε; να εκλεγούν οι εργαζόμενοι και οι επιστήμονες ή οιολιγάρχες και παγκόσμιες περσόνες;».

Σημείωσε πως η συζήτηση για αυτή τη ρύθμιση πρέπει να γίνει με σοβαρότητα μετά τις εκλογές.

Κλείνοντας, προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος για προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στον απόηχο της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές. Σημείωσε, ότι στην προηγούμενη αντιπαράθεση της Παρασκευής, μια μέρα από την απόφαση «δεν είπατε ούτε μία λέξη για την καταδίκη τεσσάρων προσώπων για τη παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού σε βάρος των υπουργών σας, δημοσιογράφων, ανώτατων δικαστικών αλλά και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων».

«Τι κάνατε, επικαλείστε το δικαίωμα της σιωπής;», ανέφερε. Ακολούθως, σημείωσε πως καταθέτει το αίτημα ώστε «να έχετε όλο το χρόνο να το μελετήσετε, να μας αποδείξετε ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσει δεν ήσασταν εσείς ο ίδιος προσωπικά». Προσθέτοντας: «Για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρεξήγηση για το μομέντουμ της κατάθεσης: Σήμερα δεν κατατίθεται γιατί έχετε γενέθλια ως δώρο, κατατίθεται γιατί περιμέναμε την απόφαση του δικαστηρίου και να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη ο λαός».

Κλείνοντας ευχήθηκε «Χρόνια σας πολλά κ. Μητσοτάκη, να είστε καλά».

«Γιατί διαφωνούμε με την εκλογική περιφέρεια»

Στη δευτερολογία του, απαντώντας στον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε ικανοποίηση γιατί λήφθηκε υπόψη ο προβληματισμός του για τις διπλές εκλογές, και στη συνέχεια εξήγησε τη στάση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την παγκόσμια εκλογική περιφέρεια.

«Γιατί επιμένουμε; Επιλέξατε στο Επικρατείας σας έναν πρώην ευρωπαίο επίτροπο, εμείς μια εργαζόμενη ελληνίδα που δουλεύει χρόνια στο εξωτερικό. Με όριο δαπανών 234.000 ευρώ αυτή η μητέρα, ένας νέος εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές είτε είναι μια παγκόσμια περιφέρεια είτε όλη η Ευρώπη μια περιφέρεια;». Ως εκ τούτου, ζήτησε «να γίνουν οι εκλογές επιστολικά, να έχουμε τα στοιχεία της συμμετοχής και με βάση αυτά τα πραγματικά στοιχεία της συμμετοχής να έρθει η επόμενη βουλή να νομοθετήσει». Έως τότε, είπε, «θα υπάρχει η επιλογή του Επικρατείας όπου το κάθε κόμμα θα έχει την ευθύνη του τις συμβολίζει γι’ αυτό η ομογένεια. Συμβολίζεται από έναν πρώην ευρωπαίο επίτροπο, από έναν ισχυρό επιχειρηματία ή από έναν σημαντικό τραγουδιστή; Ή συμβολίζεται από τη δική μου γενιά και τις νεότερες γενιές που έφυγαν στο εξωτερικό με τα μνημόνια και περιμένουν να επιστρέψουν;».

Σε σχέση με τους προβληματισμούς που διατύπωσε σημείωσε πως «οι ίδιοι οι φορείς της ομογένειας μίλησαν για την αξιοπιστία των μητρώων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την ταυτοποίηση», κ.λπ., «σε αυτούς απαντάτε, όχι σε μας».

Κλείνοντας, σημείωσε πως ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στις απευθείας αναθέσεις: «Σχολιάσατε τα πάντα για το πάρτι απευθείας 7.700.000 που βαραίνει τη ΝΔ θα μας πείτε κάτι;».

