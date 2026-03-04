«Ιθάκη»: Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα πάει το Σάββατο στην Κοζάνη – Το πάνελ των ομιλητών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», συνεχίζει την περιοδεία του με επόμενο σταθμό την Κοζάνη.
Οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, το Σάββατο 7 Μαρτίου στην Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης – Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού (Φιλίππου Β 30, Κοζάνη), με ώρα προσέλευσης στις 18:30 και έναρξη στις 19:00.
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός: Γεωργία Λοτσοπούλου
Διαβάστε επίσης:
Βουλή: Δείτε ζωντανά τη συζήτηση για την ψήφο των αποδήμων – Αναμένεται σύγκρουση και για τη Μέση Ανατολή
Ψήφος ομογενών: Μάχη για την εξασφάλίση 200 ψήφων στην επιστολική, πάει για τις άλλες εκλογές η τριεδρική περιφέρεια
Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τη Βουλή για τον πόλεμο: Επένδυση στη σταθερότητα, ανησυχία για τις επιπτώσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.