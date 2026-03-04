«Ιθάκη»: Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα πάει το Σάββατο στην Κοζάνη – Το πάνελ των ομιλητών

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», συνεχίζει την περιοδεία του με επόμενο σταθμό την Κοζάνη.

Οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, το Σάββατο 7 Μαρτίου στην Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης – Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού (Φιλίππου Β 30, Κοζάνη), με ώρα προσέλευσης στις 18:30 και έναρξη στις 19:00.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Σωκράτης Βατάλης , πολιτικός μηχανικός

, πολιτικός μηχανικός Ευγενία Γάκη , εκπαιδευτικός

, εκπαιδευτικός Θόδωρος Καρυπίδης , πρώην περιφερειάρχης – δημοσιογράφος

, πρώην περιφερειάρχης – δημοσιογράφος Θέμης Μουμουλίδης , σκηνοθέτης-συγγραφέας

, σκηνοθέτης-συγγραφέας Στέφανος Μπαλταγιάννης, διευθυντής ΕΣΥ

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός: Γεωργία Λοτσοπούλου

