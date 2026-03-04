search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:40
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 11:00

«Ιθάκη»: Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα πάει το Σάββατο στην Κοζάνη – Το πάνελ των ομιλητών

04.03.2026 11:00
tsipras_ithaki_0403_1920-1080_new

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», συνεχίζει την περιοδεία του με επόμενο σταθμό την Κοζάνη.

Οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, το Σάββατο 7 Μαρτίου στην Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης – Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού (Φιλίππου Β 30, Κοζάνη), με ώρα προσέλευσης στις 18:30 και έναρξη στις 19:00.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

  • Σωκράτης Βατάλης, πολιτικός μηχανικός
  • Ευγενία Γάκη, εκπαιδευτικός
  • Θόδωρος Καρυπίδης, πρώην περιφερειάρχης – δημοσιογράφος
  • Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης-συγγραφέας
  • Στέφανος Μπαλταγιάννης, διευθυντής ΕΣΥ

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός: Γεωργία Λοτσοπούλου

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: Δείτε ζωντανά τη συζήτηση για την ψήφο των αποδήμων – Αναμένεται σύγκρουση και για τη Μέση Ανατολή

Ψήφος ομογενών: Μάχη για την εξασφάλίση 200 ψήφων στην επιστολική, πάει για τις άλλες εκλογές η τριεδρική περιφέρεια

Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τη Βουλή για τον πόλεμο: Επένδυση στη σταθερότητα, ανησυχία για τις επιπτώσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
imk_12eikones
ADVERTORIAL

«12 Εικόνες Καθυπόταξης» του Λεχ Μαγιέφσκι στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν… νουθετεί το Ιράν: «Αν δεν έχεις κάνει τα “μαθήματά” σου, δεν πρέπει να εμπλέκεσαι ούτε σε λογομαχία με το Ισραήλ ή την Αμερική»

androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο για την στήριξη του ελληνισμού – Αίτημα για προ ημερησίας για το predator (video)

cosmote_festival
ADVERTORIAL

H COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

GENETHLIA NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γενέθλια σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Οι ευχές Κακλαμάνη και ο διάλογος στη Βουλή για το «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:39
imk_12eikones
ADVERTORIAL

«12 Εικόνες Καθυπόταξης» του Λεχ Μαγιέφσκι στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν… νουθετεί το Ιράν: «Αν δεν έχεις κάνει τα “μαθήματά” σου, δεν πρέπει να εμπλέκεσαι ούτε σε λογομαχία με το Ισραήλ ή την Αμερική»

androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο για την στήριξη του ελληνισμού – Αίτημα για προ ημερησίας για το predator (video)

1 / 3