ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 08:05
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου

04.03.2026 06:20

Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τη Βουλή για τον πόλεμο: Επένδυση στη σταθερότητα, ανησυχία για τις επιπτώσεις 

04.03.2026 06:20
KO_ND_MITSOTAKIS

Μία πρώτη αποτίμηση της στάσης που κράτησε η χώρα μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κάνει σήμερα ο πρωθυπουργός στην Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο των ομογενών ενημερώνοντας και την αντιπολίτευση για τα όσα συμβαίνουν στον Κόλπο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναφέρει το αφήγημα περί σταθερότητας της χώρας, ένα αφήγημα με το οποίο άλλωστε αναμένεται να φτάσει στις εκλογές. Όπως σημείωναν μάλιστα κυβερνητικά στελέχη το γεγονός ότι εν μέσω μίας διεθνούς κρίσης η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός κατάφεραν να πάρουν πρωτοβουλίες, όπως η στρατιωτική υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προφανώς θα λειτουργήσουν θετικά στους πολίτες. 

Οι ίδιοι άνθρωποι ανέφεραν ακόμα ότι ο κ. Μητσοτάκης θα εμφανιστεί ως το ισχυρό χαρτί της χώρας, καθώς μέσα από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει για την ενέργεια, η Ελλάδα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. 

Μονοκομματικές κυβερνήσεις έναντι συμμαχικών 

Όπως φαίνεται η κυβέρνηση επιχειρεί να “αξιοποιήσει” τη συγκυρία για να εδραιώσει το αφήγημα της περί σταθερής κυβέρνησης δίνοντας με αυτό τον τρόπο και μία έμμεση απάντηση σε όσους υποστηρίζουν τις συμμαχικές κυβερνήσεις.

Γαλάζια στελέχη σημείωναν μάλιστα ότι η στάση της κυβέρνησης θα γίνει αποδεκτή με ιδιαίτερα θετικό τρόπο από τους πολίτες, καθώς η Ελλάδα εμφανίστηκε να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις την στιγμή που διεθνώς υπήρχε διάχυτη ανησυχία. Ιδιαίτερα δε στους ψηφοφόρους της ΝΔ οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα εκφράζοντας την ενόχληση τους για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. 

Την ίδια στιγμή ωστόσο άλλα στελέχη προβληματίζονται για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η στάση που κρατά η χώρα μας στον πόλεμο δεδομένου ότι οι Ιρανοί έχουν απειλήσει ευθέως τις χώρες που βοηθούν – έμμεσα ή άμεσα – τις ΗΠΑ. 

Ανησυχία για τις επιπτώσεις σε οικονομία, τουρισμό

Διάχυτη είναι η ανησυχία μήπως και η χώρα μας βρεθεί στο επίκεντρο τρομοκρατικών χτυπημάτων η δολιοφθοράς ενώ οι πιο ρεαλιστές εμφανίζονται να αγωνιούν για την ασφαλή επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων που πήγαν στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου για να συνδράμουν την Μεγαλόνησο.

Ακόμα σοβαρά προβλήματα αναμένεται να προκύψουν στην περίπτωση που ο πόλεμος κρατήσει για αρκετό διάστημα ακόμα. 

Σε αυτή την περίπτωση η οικονομία θα υποστεί ένα ακόμα χτύπημα με την ακρίβεια να εκτοξεύεται στα ύψη αφού η κυβέρνηση έτσι και αλλιώς δεν είχε καταφέρει να την ελέγξει. Να σημειώσουμε ότι ήδη υπάρχουν καταγγελίες για κρούσματα κερδοσκοπίας με αυξήσεις στα πρατήρια καυσίμων, παρότι η βενζίνη που διαθέτουν έχει αγοραστεί πολύ πριν την επίθεση Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν.

Τα επόμενα εικοσιτετράωρα ωστόσο αναμένονται οι πραγματικές επιπτώσεις στα καύσιμα λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης. 

Η κυβέρνηση υποστηρίζει πάντως ότι σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο υπάρχουν αποθέματα προκειμένου η χώρα να αντέξει για κάποιους μήνες. 

Εν τω μεταξύ ανησυχία υπάρχει και για τον εμπορικό στόλο της χώρας καθώς εκατοντάδες τάνκερ, με Έλληνες ναυτικούς, έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ.

Όλοι πάντως εύχονται να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν η πολεμική σύρραξη καθώς εάν κρατήσει για μήνες θα επηρεάσει και τον τουρισμό στην χώρας μας  καθώς εκτός των άλλων θα μειωθούν οι τουριστικές ροές προς τη χώρα μας όπως για παράδειγμα  από τις Ηνωμένες  Πολιτείες. 

Μέσα σε όλα αυτά  το μεταναστευτικό παραμένει μία ανοιχτή πληγή, αφού αν υπάρξουν δραματικές εξελίξεις στο Ιράν τότε κανείς δεν αποκλείει να υπάρξουν νέα κύματα μεταναστευτικών ροών

1 / 3