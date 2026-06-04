Ναύπακτος – Η συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας στο topontiki.gr: «Σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξα το παιδί μου και το έσωσα»

Μια καθημερινή στάση για ψώνια για λίγα λεπτά μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια μητέρα στη Ναύπακτο, η οποία βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με έναν κίνδυνο που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε τραγωδία. Χάρη στα αστραπιαία αντανακλαστικά της, κατάφερε να απομακρύνει εγκαίρως τη μικρή κόρη της από την πορεία ενός ανεξέλεγκτου οχήματος, που οδηγούσε ηλικιωμένος και κατευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο σταθμευμένο όχημά της μέσα στο οποίο βρισκόταν το παιδί της.

Η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης, η κα Ρούλα, μιλώντας στο topontiki ανακαλεί τις στιγμές που προηγήθηκαν του ατυχήματος, περιγράφοντας πώς μια συνηθισμένη έξοδος με το παιδί της εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε μάχη για την επιβίωση. Όπως εξηγεί, είχε σταματήσει έξω από φούρνο της περιοχής για να αγοράσει φαγητό για την κόρη της, η οποία παρέμενε δεμένη στο παιδικό της κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Βγαίνοντας από το κατάστημα και πλησιάζοντας το όχημά της, άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού για να τοποθετήσει τα ψώνια της. Εκείνη τη στιγμή το παιδί ζήτησε να λυθεί από το κάθισμά του. Η μητέρα ανταποκρίθηκε στο αίτημα, χωρίς φυσικά να μπορεί να φανταστεί τι θα ακολουθούσε αμέσως μετά.

«Μόλις την έλυσα, μετακινήθηκε προς τα μπροστινά καθίσματα. Τότε άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, σαν το γκάζι κάποιου αυτοκινήτου να είχε κολλήσει και να έρχεται κατά πάνω μας. Χωρίς δεύτερη σκέψη το πρώτο που έκανα ήταν να αρπάξω το παιδί μου και να το σπρώξω στο σούπερ μάρκετ. Δεν θυμάμαι να σκέφτηκα κάτι συγκεκριμένο. Ήταν μια κίνηση της στιγμής. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν κατάλαβα ακριβώς τι συνέβαινε», είπε στο topontiki.

Η απόφαση εκείνων των δευτερολέπτων αποδείχθηκε καθοριστική. Το αυτοκίνητο που είχε χάσει τον έλεγχο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και πανικό στους περαστικούς. Ενώ χτύπησε και το όχημα της οικογένειας, αλλά ευτυχώς η μητέρα και η κόρη της είχαν ήδη απομακρυνθεί από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο συνέβη το πρωί της Τετάρτης όταν λίγο πριν την πλατεία Λιμανιού ένας 75χρονος οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένα μηχανάκια ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στο βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα το όχημα του ηλικιωμένου πέφτει με δύναμε πάνω στο κόκκινο όχημα της μητέρας που δευτερόλεπτα πριν έχει καταφέρει να αρπάξει την κόρη της και να σωθούν.

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