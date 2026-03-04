Βουλή – Μητσοτάκης για Μέση Ανατολή: Υποστηρίζουμε αποκλιμάκωση συγκρούσεων και επιστροφή της διπλωματίας – Μόνο αμυντική η παρουσία μας στην Κύπρο (Live)

Με αναφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στην Κύπρο άρχισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού.

Δείτε live τη συνεδρίαση:

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η θέση της Ελλάδας είναι σαφής: «Υποστηρίζουμε αποκλιμάκωση συγκρούσεων και επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και διατήρηση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοιας», προσθέτοντας ότι «η επόμενη ημέρα πρέπει να διασφαλίζει την αυτοδιάθεση του λαού του Ιράν που καταπιέζεται εδώ και χρόνια, με ταυτόχρονο έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος ώστε να πάψει να αποτελεί απειλή για την διεθνή και περιφερειακή ειρήνη».

Αναφερόμενος στην Κύπρο, είπε ότι βρίσκεται πιο κοντά από την Ελλάδα στην εμπόλεμη ζώνη και τόνισε ότι ελληνική πολιτεία έστειλε το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα Κίμων, τη φρεγατα Ψαρα και 4 F-16. «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον» είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι η αποστολή είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν ενέργειες εναντίον της Κύπρου.

Επίσης, είπε ότι υπάρχει σχέδιο οργανωμένου επαναπατρισμού με ευθύνη της πολιτείας μόλις ανοίξουν οι εναέριοι χώροι. Η πρώτη ήταν η επιστροφή της Κ18 του Άρη και η δεύτερη μια ομάδα εκδρομέων από τη Βηθλεέμ. «Ζητώ κατανόηση από όσους Έλληνες είναι στον Κόλπο. Να προσέχουν την ασφάλεια του, η πολιτεία θα μεριμνήσει για την επιστροφή τους», υπογράμμισε.

Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι αναγκαίο η πατρίδα μας να είναι προετοιμασμένη για κάθε πιθανή εξέλιξη, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν την οικονομία και λέγοντας ότι «εξετάζουμε προληπτικά μέτρα». Είπε, δε, ότι «τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα είναι δεδομένες», αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε, «η εσωτερική σταθερότητα γίνεται προϋπόθεση. Είναι καιρός τα μικρά και κομματικά να υποχωρούν στα μεγάλα και εθνική. Η πολιτική εσωστρέφεια να δώσει τη θέση της σε μια ευρύτερη προοπτική. Η εξωτερική και η αμυντική πολιτική ασκείται με εθνικά κριτήρια και όχι με ιδεολογικά. Να μην ακούγονται που ενισχύουν συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι «λογικό το Ισραήλ να αντιδρά σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ», ωστόσο έκρινε ότι είναι εξίσου αδικαιολόγητη μια αντίδραση, που οδηγούσε σε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε ότι ο υπουργός Εξωτερικών είναι έτοιμος να ενημερώσει κι ο ίδιος είναι πάντα διαθέσιμος.

«Σήμερα δίνεται μια ευκαιρία στους ομογενείς»

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «σε τέτοιους καιρούς, η συμμετοχή των ομογενών μας στα κοινά γίνεται ένας κρίκος. Κάνοντας την πατρίδα μας πιο δυνατή. Σήμερα δε συζητούμε απλά ένα σχέδιο νόμου. Επεκτείνουμε την εμβέλεια της δημοκρατίας. Ίδια δικαιώματα σε όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται», και πρόσθεσε ότι «σήμερα δίνεται μια ευκαιρία στους ομογενείς. Από τις υποσχέσεις περνάμε στα έργα, με την κυβέρνηση να προχωρά σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για δύο κομβικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο:

Δυνατότητα ψήφου των αποδήμων και στις εθνικές κάλπες, όχι μόνο στις ευρωεκλογές.

των αποδήμων και στις εθνικές κάλπες, όχι μόνο στις ευρωεκλογές. Δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Σημείωσε, δε, ότι «τον Μάιο 2021 επανήλθαμε, αλλά η στάση των κομμάτων ήταν αρνητική. Το 2023 οι περιορισμοί καταργήθηκαν. Η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου έγινε στις ευρωεκλογές του 2024. Το δρόμο διάλεξαν σχεδόν 40.000 συμπολίτες μας στο εξωτερικό. Εχουμε ένα δοκιμασμένο σύστημα, το οποίο ερχόμαστε να εφαρμόσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως «σημαντική τομή και έρχεται να αποκαταστήσει το πνεύμα του Συντάγματος. Οι απόδημοι να στέλνουν τον δικό τους παλμό. Τώρα αποκαθιστούμε και τη συνέχεια ενός θεσμού από το μακρινό, αλλά και πρόσφατο παρελθόν» και μίλησε για «διπλή αποστολή του νομοσχεδίου:

Γεφυρώνει την ομογένεια με τη μητέρα πατρίδα.

Ενσωματώνει στον κορμό χιλιάδες αποδήμους».

«Επιπλέον», είπε «απαντά στην αδιαφορία και στην αποχή. Το μεγαλύτερο πάθος το βλέπω όταν μιλώ με ανθρώπους εκτός πατρίδος. Όλα αυτά συντείνουν στην ανάγκη αυτό το νομοσχέδιο να εγκριθεί. Σωστό και υπεύθυνο απέναντι στον παγκόσμιο ελληνισμό».

Παίρνοντας το λόγο μετά τις τοποθετήσεις των λοιπών πολιτικών αρχηγών, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, λέγοντας ότι η στρατιωτική συνδρομή της Ελλάδας δεν ήταν προς τις βρετανικές βάσεις, αλλά προς την Κύπρο. Επίσης, διαπίστωσε αμηχανία στα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, λέγοντας ότι με τη φράση του «πατριώτες της φακής» προσέβαλε τις… φακές.

Σε πιο σοβαρό τόνο και απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, διευκρίνισε ότι στην περίπτωση που δεν λάβει τις απαραίτητες 200 ψήφους η ρύθμιση για την περιφέρεια των Αποδήμων θα εφαρμοστεί 18 μήνες μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές και κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υποκρισία, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να συναινέσει στο σπάσιμο της περιφέρειας αυτής σε τρία κομμάτια.

