ΥΠΕΝ: Υπάρχει ενεργειακή επάρκεια – Προβληματισμός για διάρκεια κρίσης και κερδοσκοπικά παιγνίδια με πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Κανένα θέμα με την ενεργειακή επάρκεια και ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας δεν τίθεται αυτή τη στιγμή από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή ενώ και τα απαραίτητα αποθέματα σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο – όπως προβλέπει η σχετική Οδηγία και οι Κανονισμοί της ΕΕ – είναι διαθέσιμα.

Η εκτίμηση αυτή παρουσιάστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, τον υφυπουργό Νίκο Τσάφου, εκπροσώπους της ΡΑΑΕΥ, MOTOR OIL και HELLENiQ Energy καθώς εκπροσώπους των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας φυσικού αερίου.

Σε δήλωσή του μετά το τέλος της έκτακτης σύσκεψης ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι: «Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα. Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας».

Οι δύο κρίσιμοι παράγοντες που προβληματίζουν

Ο προβληματισμός, πάντως, τόσο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ όσο και των εκπροσώπων των εταιρειών που συμμετείχαν στην έκτακτη σύσκεψη αφορά σε δύο κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την επάρκεια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αλλά και με τις τιμές της ενέργειας.

Το πρώτο ζήτημα που προβληματίζει είναι το πόσο θα διαρκέσει η σύρραξη στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν. Ο παράγοντας αυτός είναι απρόβλεπτος καθώς μέχρι στιγμής η σύρραξη φαίνεται να γενικεύεται και δεν διαφαίνονται, προς το παρόν, σημάδια εκτόνωσης.

Το δεύτερο ζήτημα είναι τα κερδοσκοπικά παιγνίδια με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς είναι δεδομένο ότι σε κάθε πολεμική σύρραξη οι κερδοσκόποι καραδοκούν και θησαυρίζουν.

Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή έχει κάποια ιδιαίτερα σοβαρά χαρακτηριστικά όσον αφορά την εξέλιξη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει άμεσες επιπτώσεις στην αγορά παγκοσμίως.

Υπενθυμίζεται ότι όπως το topontiki.gr έχει παρουσιάσει μέσω της έκθεσης του Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ), από τα Στενά του Ορμούζ διακινείται το 25% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Ιράκ και το Ιράν καθώς και το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG.

Το πρόβλημα μετά την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή γίνεται εκρηκτικό για τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς σύμφωνα με την ΙΕΑ «δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς σε πραγματικές συνθήκες» οι εναλλακτικές διαδρομές για την προμήθεια πετρελαίου ενώ δεν υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές για την προμήθεια φυσικού αερίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

