Πιερρακάκης: Ενέργεια, ο διεθνής ρόλος του ευρώ και Ένωση Αποταμιεύσεων στην κορυφή της ατζέντας του Συμβουλίου Κορυφής της ΕΕ

Τους κεντρικούς άξονες της προσεχούς Συνόδου Κορυφής της ΕΕ της 19ης Μαρτίου εξέτασαν σε συνάντηση που είχαν την Τρίτη στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναδεικνύει τις τρεις βασικές προτεραιότητες που θα τεθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τους ηγέτες της ΕΕ: Διασφάλιση ότι οι τιμές ενέργειας παραμένουν συγκρατημένες υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και απτή πρόοδο για την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Στην ανάρτησή του, ο Πιερρακάκης επισημαίνει ότι «σε μια εποχή αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο στενός συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών είναι απαραίτητος». Ενώ καταλήγει με μία κοινή δέσμευση: «η οικονομική ανθεκτικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης απαιτούν σταθερή κατεύθυνση, πειθαρχημένο συντονισμό και έγκαιρη δράση. Είμαστε δεσμευμένοι να τα υλοποιήσουμε και στα τρία».

Συγκεκριμένα ο κ.Πιερρακάκης αναφέρει στην ανάρτησή του τα εξής:

«Σήμερα είχα μια εποικοδομητική και προσανατολισμένη στο μέλλον συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς προετοιμαζόμαστε για το επικείμενο EuroSummit.

Σε μια εποχή αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο στενός συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών είναι απαραίτητος. Είναι πάντα πολύτιμο να ευθυγραμμίζονται οι απόψεις σχετικά με τις οικονομικές ευκαιρίες της Ευρώπης και τις προκλήσεις που έρχονται.

Η συζήτησή μας επικεντρώθηκε ιδίως σε:

Διασφάλιση ότι οι τιμές ενέργειας παραμένουν συγκρατημένες, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Προώθηση του έργου του Eurogroup για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Αξιολόγηση απτής προόδου προς την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Η οικονομική ανθεκτικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης απαιτούν σταθερή κατεύθυνση, πειθαρχημένο συντονισμό και έγκαιρη δράση. Είμαστε δεσμευμένοι να τα υλοποιήσουμε και στα τρία», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

