ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 09:35
Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Για πρώτη φορά ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή της γαλλικής φρεγάτας Amiral Louzeau

Ως μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία χαρακτηρίζουν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας την καθέλκυση της δεύτερης φρεγάτας FDI του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού «Amiral Louzeau», στην κατασκευή της οποίας συμμετείχε και ελληνική βιομηχανία μέσω της παραγωγής τμημάτων του πλοίου στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας σημειώνουν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που πλοίο ξένου στόλου φέρει τμήματα τα οποία κατασκευάστηκαν σε ελληνικό ναυπηγείο, κάνοντας λόγο για ένα ορόσημο που αποτυπώνει τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας να συμμετέχει σε σύνθετα αμυντικά και ναυπηγικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, η συμμετοχή στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI αποτελεί ένδειξη της τεχνογνωσίας και των παραγωγικών δυνατοτήτων που διαθέτει η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, αλλά και της δυνατότητας συνεργασίας με μεγάλους διεθνείς αμυντικούς ομίλους.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας εκφράζουν επίσης τις ευχαριστίες τους προς τη γαλλική Naval Group για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζουν με την ίδια προσήλωση την προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας στο διεθνές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα των φρεγατών FDI θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα στον τομέα των σύγχρονων πολεμικών πλοίων, με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών να προβάλλεται από την αγορά ως μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και των εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

