ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:56
21.05.2026 09:44

Τα Ζυμαρικά Ήλιος επενδύουν σε βιωματικές γαστρονομικές δράσεις με τη Ντίνα Νικολάου στο Avenue

Μία διαδραστική γαστρονομική εμπειρία με επίκεντρο το κριθαράκι και τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα διοργάνωσε η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στο εμπορικό κέντρο AVENUE, ενισχύοντας τη στρατηγική της για πιο άμεση επαφή με το καταναλωτικό κοινό μέσα από βιωματικές δράσεις.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στο Μαρούσι και συγκέντρωσε σημαντική συμμετοχή επισκεπτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν live cooking παρουσίαση από τη γνωστή σεφ Ντίνα Νικολάου.

Κεντρικό ρόλο στη δράση είχε το Κριθαρότο ΗΛΙΟΣ, το οποίο παρουσιάστηκε μέσα από διαφορετικές συνταγές και δημιουργικές προτάσεις που ανέδειξαν τη γευστική ταυτότητα και τη χρηστικότητα του προϊόντος στη σύγχρονη μαγειρική.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η σεφ μαγείρεψε ζωντανά μπροστά στους καταναλωτές, παρουσιάζοντας πρακτικές συμβουλές και εύκολες συνταγές, ενώ το κοινό είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει τα πιάτα και να γνωρίσει από κοντά τις νέες γαστρονομικές προτάσεις της εταιρείας.

Παράλληλα, η ΗΛΙΟΣ ανέδειξε τη διαδρομή της στην ελληνική αγορά τροφίμων, όπου διατηρεί παρουσία για περισσότερες από εννέα δεκαετίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μεγάλη ποικιλία προϊόντων της εταιρείας, με τα διαφορετικά είδη κριθαριού και ζυμαρικών να συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες της δράσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και διαγωνισμός για το κοινό, με δώρα βιβλία μαγειρικής της Ντίνας Νικολάου και προϊόντα της εταιρείας, ενισχύοντας περαιτέρω τη συμμετοχική εμπειρία των καταναλωτών.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς τροφίμων, οι βιωματικές δράσεις και τα live cooking events αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο επικοινωνίας για εταιρείες του κλάδου, καθώς ενισχύουν τη σύνδεση των brands με τον καταναλωτή και δημιουργούν πιο άμεση εμπειρία γύρω από το προϊόν.

Η αυξημένη συμμετοχή του κοινού στην εκδήλωση επιβεβαίωσε, σύμφωνα με την εταιρεία, τη δυναμική που παρουσιάζουν οι δράσεις γαστρονομικής εμπειρίας και τη σταθερή ανταπόκριση των καταναλωτών σε πρωτοβουλίες που συνδυάζουν προϊόν, γεύση και σύγχρονη ελληνική κουζίνα.

