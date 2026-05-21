ΣΚΑΪ: Ανοιχτός ορίζοντας για τον Κώστα Τσουρό – Μετράει μέρες

Με την αινιγματική φράση «Δεν έχω υπάρξει ποτέ καλύτερα, η αλήθεια είναι» ο Κώστας Τσουρός στην έναρξη της χθεσινής εκπομπής του ήταν σαν να εξέφραζε ανακούφιση για την ολοκλήρωση της εκπομπής «Το’χουμε» και της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ.

Αργότερα, καθώς τελείωνε η εκπομπή πάλι με υπονοούμενα αποχαιρέτισε και αφού αντάλλαξε κουβέντες με τους συντελεστές του πάνελ της κατέληξε: «Θα μου λείψουν, θα μου λείψουν όλα αυτά. Λοιπόν, φιλιά πολλά, αύριο στις 4 μαζί», αφήνοντας να εννοηθεί εμμέσως το τέλος της εκπομπής το οποίο μάλλον δεν συμπίπτει με την ολοκλήρωση της σεζόν.

Η απόφαση για το «Το’χουμε» ειλλημένη από καιρό. Στην πορεία αποφασίστηκε επίσπευση διαδικασιών. Το τέλος Μαΐου θρυλείται πως θα σημάνει και το τέλος της εκπομπής από τον ΣΚΑΪ και της συνεργασίας – συναινετικά – με τον παρουσιαστή. Υπάρχει το ενδεχόμενο στο τραπέζι ο παρουσιαστής να παραμένει στον σταθμό στο πλαίσιο τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων των δύο πλευρών, αν και, όπως λέγεται, οι πιθανότητες είναι μικρές.

Στο πρόγραμμα του σταθμού για τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα έως τις 29 Μαΐου η εκπομπή εμφανίζεται στη θέση της.

Από Δευτέρα 1η Ιουνίου στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού, εκείνη την ώρα, θα επανεμφανιστεί το τηλεπαιχνίδι «The Floor» σε επανάληψη.

