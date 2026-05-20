Survivor: Στον Σταύρο Φλώρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ – Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος του παιχνιδιού

Αυλαία έριξε πρόωρα το Survivor στον απόηχο του σοβαρού ατυχήματος που είχε, τις προηγούμενες ημέρες, ο Σταύρος Φλώρος συγκλονίζοντας παίκτες, παραγωγή και τηλεοπτικό κοινό.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ, από την πρώτη στιγμή η βασική προτεραιότητα ήταν η υγεία και η ασφάλεια του παίκτη, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας την αμέριστη στήριξη τόσο του τηλεοπτικού σταθμού όσον και της Acun Media.

Ο παρουσιαστής του παιχνιδιού Γιώργος Λιανός επιχείρησε να δώσει αναλυτικές διευκρινίσεις γύρω από το συμβάν, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, όταν κατά την διάρκεια ημέρας ξεκούρασης, ο Σταύρος και ο Μάνος αποφάσισαν να βουτήξουν για ψάρεμα, έχοντας τηρήσει κανονικότατα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούσαν το να έχουν μαζί τους την κίτρινη σημαδούρα που προειδοποιούσε τα σκάφη για την παρουσία τους.

Ο Σταύρος Φλώρος βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση από ομάδα ειδικών γιατρών, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του αλλά και στελέχη της παραγωγής, που παραμένουν κοντά του προκειμένου να του παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

Το τραγικό ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι, ενώ σοβαροί είναι και οι τραυματισμοί που υπέστη στο δεξί του πόδι, γεγονός που προκάλεσε σοκ σε όλους όσοι βρίσκονταν στο σημείο.

Όπως έγινε γνωστό, η παραγωγή αποφάσισε να απονείμει στον Σταύρο Φλώρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει μετά το δυστύχημα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη.

Μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις ανάμεσα στην παραγωγή και τους υπόλοιπους παίκτες, με κοινή διαπίστωση ότι το παιχνίδι δεν μπορούσε να συνεχιστεί μετά από ένα τόσο σοβαρό γεγονός.

Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του Survivor, με την παραγωγή να τονίζει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και η ψυχική κατάσταση όλων όσοι συμμετείχαν αποτέλεσαν το βασικό κριτήριο της απόφασης.

Οι παίκτες αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ έχει ήδη προβλεφθεί η παροχή ψυχολογικής και πρακτικής υποστήριξης σε όσους το χρειαστούν.

