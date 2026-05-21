Τον Νοέμβριο στις αίθουσες το sequel του «Once Upon a Time in Hollywood» με τον Brad Pitt

Ο Cliff Booth επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Με τον προσωρινό τίτλο «The Adventures of Cliff Booth», η συνέχεια της ταινίας «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino), θα κάνει πρεμιέρα αρχικά σε αίθουσες IMAX στις 25 Νοεμβρίου ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 23 Δεκεμβρίου.

Ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) επιστρέφει στο βραβευμένο με Όσκαρ ρόλο του ως βετεράνος κασκαντέρ στην νέα ταινία η οποία παίρνει τη θέση της στους κινηματογράφους από μια άλλη παραγωγή του Netflix, το «Narnia: The Magician’s Nephew», σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig).

Η πρεμιέρα του φιλμ, μεταφέρθηκε για το 2027 και θα έχει μια κλασσική κινηματογραφική κυκλοφορία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο Netflix.

Παρόλο που η πλατφόρμα φαίνεται να προσεγγίζει πιο ζεστά τις κινηματογραφικές αίθουσες, με περιορισμένες κυκλοφορίες για το «KPop Demon Hunters» και το φινάλε του «Stranger Things», πηγές από την εταιρεία τόνισαν ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στρατηγική της, η οποία δίνει προτεραιότητα αποκλειστικά στο streaming.

Σύμφωνα με το Variety, o Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher) υπογράφει τη σκηνοθεσία του σίκουελ, σε σενάριο του Ταραντίνο. Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, αν και η επίσημη σύνοψη αφήνει να εννοηθεί ότι η ιστορία διαδραματίζεται το 1977 «σε ένα πολύ διαφορετικό Χόλιγουντ».

Στο πλευρό του Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστούν οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (Elizabeth Debicki), Γιάχια Αμπντούλ – Ματίν ΙΙ (Yahya Abdul-Mateen II), Σκοτ Κάαν (Scott Caan), Κάρλα Γκουτζίνο (Carla Gugino), Χολτ ΜακΚαλέινι, (Holt McCallany), Τζέι Μπι Ταντίνα (JB Tadena), Πίτερ Γουέλερ (Peter Weller), Ματ Γκρουβ (Matt Groove), Κόρι Φογκελμάνις (Corey Fogelmanis) και Κάρεν Καραγκουλιάν (Karren Karagulian).

