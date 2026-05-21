AlphaBank: Ισχυρή εκκίνηση με άνοδο κερδών, αύξηση δανείων και ενίσχυση εσόδων

Με αυξημένη κερδοφορία, ισχυρή πιστωτική επέκταση και σημαντική άνοδο στα βασικά έσοδα ξεκίνησε το 2026 για την Alpha Bank, με την τράπεζα να εμφανίζει ενισχυμένες επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο και να διατηρεί αμετάβλητους τους στόχους της για τη φετινή χρήση.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 221 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 182 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με τη διοίκηση – τη μετάβαση της τράπεζας σε ένα πιο ανθεκτικό και διαφοροποιημένο μοντέλο κερδοφορίας.

Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση της τράπεζας είχαν η σημαντική ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες αλλά και η διατήρηση της δυναμικής στα καθαρά έσοδα από τόκους. Τα βασικά έσοδα αυξήθηκαν συνολικά κατά 11,5% σε ετήσια βάση, με τα έσοδα από προμήθειες να καταγράφουν άνοδο 29%, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 5,3%.

Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) διαμορφώθηκε στο 12,6%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 0,08 ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας FL CET1 ανήλθε σε 14,7%, με την ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή να διαμορφώνεται στα 3,31 ευρώ.

Σημαντική ήταν και η εικόνα στο μέτωπο της χρηματοδότησης της οικονομίας. Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην ελληνική αγορά ανήλθε σε 0,5 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε στα 38,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 10,7% σε ετήσια βάση, στοιχείο που αντανακλά – σύμφωνα με τραπεζικές πηγές – την αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματική και ιδιωτική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 18,6% σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ παρά τις εποχικές εκροές που παρατηρούνται συνήθως στις αρχές του έτους.

Στο μέτωπο της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε στο 3,7%, ενώ το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 44 μονάδες βάσης, παραμένοντας εντός των εκτιμήσεων της διοίκησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Vassilis Psaltis, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας και δημιουργούν, όπως ανέφερε, σταθερές βάσεις για τη συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας.

Όπως σημείωσε, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες που σχετίζονται αποκλειστικά με το πρώτο τρίμηνο, χωρίς – όπως υπογράμμισε – να επηρεάζεται η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου.

Η διοίκηση της Alpha Bank επανέλαβε παράλληλα τους στόχους για το 2026, διατηρώντας την εκτίμηση για κέρδη ύψους 950 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή στα 0,40 ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις στρατηγικές εξαγορές και συνεργασίες που υλοποιεί ο Όμιλος, οι οποίες – σύμφωνα με την τράπεζα – αναμένεται να επιταχύνουν την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και να ενισχύσουν τα κέρδη ανά μετοχή κατά περισσότερο από 9%.

Τραπεζικοί παράγοντες εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αποτυπώνουν τη συνολικότερη βελτίωση του τραπεζικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, με τις τράπεζες να εμφανίζουν ισχυρή κεφαλαιακή θέση, αυξημένη κερδοφορία και εντονότερη χρηματοδοτική δραστηριότητα προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία, αλλά και με την αυξημένη ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση σε έργα που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, την ενέργεια, τον τουρισμό και τις υποδομές.

