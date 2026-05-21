Έστω και καθυστέρηση ο Δένδιας «άστραψε και βρόντηξε» για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα

Πολλά και ενδιαφέροντα είπε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ομιλία του στον «Κύκλο Ιδεών», όπου μίλησε σχεδόν για όλα. Ωστόσο, κατά την άποψη της στήλης, το πιο ενδιαφέρον σημείο αφορούσε στην ιστορία με το ουκρανικό θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, φορτωμένο εκρηκτικά και με οπλισμένους πυροκροτητές.

Και έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Δένδιας «άστραψε και βρόντησε», σε μια στιγμή που το Κίεβο «τα μασάει» και προσπαθεί να δημιουργήσει αμφιβολίες. Είπε, λοιπόν, ο υπουργός ότι «αυτό που οφείλω και πρέπει να πω είναι ότι προφανώς ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Και επίσης ότι η ουκρανική πλευρά, και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό drone θαλάσσης – ξέρουμε ποιος τύπος είναι, πού κατασκευάστηκε, τι έκανε, τι έρανε – λοιπόν, μας οφείλει μία πολύ μεγάλη συγγνώμη. Κι εκτός από τη συγγνώμη μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή».

Μάλιστα, ο Δένδιας χρησιμοποίησε και ένα παράδειγμα που προκάλεσε… ανατριχίλα: «Εάν οποιοδήποτε κρουαζιερόπλοιο κατέβαινε από τη Βενετία προς την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ακριβώς στην πορεία του και χτυπούσε αυτό τo drone, το κρουαζιερόπλοιο αυτό θα πήγαινε στον βυθό της θάλασσας. Πόσους νεκρούς θα είχαμε θρηνήσει; Και πόσο επιτρεπτό είναι αυτό το πράγμα στην Μεσόγειο;», διερωτήθηκε.

Καλά όλα αυτά, λέμε εμείς, αλλά μήπως η Αθήνα – εκτός από τα λόγια – θα έπρεπε να περάσει στα έργα και να «τραβήξει το αυτί» του Κιέβου;

