03.03.2026 23:14

«Αδιανόητη η ανάρτηση Πολάκη», λέει ο Μαρινάκης, μετά από post του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τον ξυλοδαρμό CEO

03.03.2026 23:14
marinakis_2001_1920-1080_new

Στην ανάρτηση που έκανε ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, αναφορικά με τον ξυλοδαρμό του CEO της εταιρείας Cepal, Θεόδωρου Αθανασόπουλου, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «σε ένα κανονικό κόμμα ο κ. Πολάκης δεν θα παρέμενε ούτε λεπτό».

«ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ!! Τα κοράκια των φαντς έχουν φτάσει τον κόσμο  στα όριά του και θα δούμε άγρια πράγματα  πλέον  από την απόγνωση! CEPAL, είναι η εισπρακτική της ALPHA BANK και ο Αθανασόπουλος ο επικεφαλής! Χρειάζεται πολιτική λύση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Ο Μητσοτάκης  απλά κρατάει το φανάρι στις Τράπεζες που είναι πίσω ΚΑΙ από τα φαντς και τους σέρβισερς!!! ΥΓ. Προφανώς και οι ξυλοδαρμοί ΔΕΝ είναι λύση!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης.

Μαρινάκης: Το «τέρας» της βίας, όσο και αν επιμένουν, δεν είμαστε διατεθειμένοι να το συνηθίσουμε

«Πριν από λίγη ώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης προέβη σε μια αδιανόητη ανάρτηση, με αφορμή την άγρια επίθεση που δέχθηκε, σήμερα το πρωί, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας CEPAL Θόδωρος Αθανασόπουλος. Η ανάρτηση αυτή δεν μαζεύεται ούτε με το ετεροχρονισμένο υστερόγραφο που προσέθεσε.

Το “τέρας” της βίας, όσο και αν επιμένουν, δεν είμαστε διατεθειμένοι, ούτε ως πολιτεία, ούτε ως κοινωνία, να το συνηθίσουμε.

Σε ένα κανονικό κόμμα ο κ. Πολάκης δεν θα παρέμενε ούτε λεπτό, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες συμπεριφορές είναι “ακόμα μία ημέρα στη δουλειά”, ασχέτως αν αυτό κάνουν ότι δεν το βλέπουν όσοι οραματίζονται “προοδευτική διακυβέρνηση” με τους εκπροσώπους της οπισθοδρόμησης και του τυφλού μίσους.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε απόλυτη  εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες αυτής της φρικαλέας επίθεσης και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πιερρακάκης: Ενέργεια, ο διεθνής ρόλος του ευρώ και Ένωση Αποταμιεύσεων στην κορυφή της ατζέντας του Συμβουλίου Κορυφής της ΕΕ

ΥΠΕΝ: Υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού – Προβληματισμός για τη διάρκεια της κρίσης και τα κερδοσκοπικά παιγνίδια με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

«Καρφιά» Γεραπετρίτη σε Σαμαρά που «στρεβλώνει την αλήθεια»

