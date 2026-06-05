Ικανοποίηση στην ΕΕ για την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Πούτιν 

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που απευθυνόταν στο Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, με την οποία ζητείται η διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

«Χαιρετίζουμε την έκκληση του Προέδρου Ζελένσκι για άμεσες διαπραγματεύσεις και την έκκληση για κατάπαυση του πυρός. Από την πλευρά μας, εξετάζοντας τα γεγονότα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ουκρανία θέλει ειρήνη, η Ευρώπη θέλει ειρήνη», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ. Σημείωσε, επίσης, ότι πρόκειται για «μία ακόμη έκκληση προς τη Ρωσία να τερματίσει τον παράνομο επιθετικό πόλεμό της». Όπως είπε, η ουκρανική πλευρά εξακολουθεί να επιδεικνύει τη βούλησή της για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και για μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός – πρόταση την οποία έχει αποδεχθεί εδώ και καιρό.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της Επιτροπής υποστήριξε ότι η πραγματικότητα στο πεδίο των συγκρούσεων διαψεύδει τους αρχικούς στόχους της Ρωσίας. «Ο Πούτιν ανέμενε να καταλάβει το Κίεβο μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Τώρα οδεύουμε προς το πέμπτο έτος της παράνομης ρωσικής επιθετικότητας. Αν εξετάσουμε τι έχει επιτύχει η Ρωσία, δεν είναι ιδιαίτερα πολλά», σχολίασε, λέγοντας ότι «η πραγματικότητα επί του πεδίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο Πούτιν».

Ερωτηθείσα σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι χώρες της E3 –το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία– επεξεργάζονται σχέδιο συνομιλιών με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, η εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα σενάρια. «Από την πλευρά μας, υποστηρίζουμε την ειρήνη σε κάθε μορφή. Δεν θα τοποθετηθούμε αυτή τη στιγμή ως προς το ποιος θα πρέπει να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή. Εστιάζουμε στη δική μας θέση, στα αιτήματα και στις προτεραιότητές μας», ανέφερε, παραπέμποντας και στις πρόσφατες τοποθετήσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ κατά την άτυπη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.

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