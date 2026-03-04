Φάμελλος: Απαιτείται ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο για Ιράν – Πώς θα εγγυηθεί ο Μητσοτάκης το αδιάβλητο της επιστολικής;

Στη διεξαγωγή του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για την χάραξη εθνικής γραμμής για το Ιράν, επέμεινε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ομιλία του στην Βουλή, καλώντας για μία ακόμα φορά την κυβέρνηση να καταδικάσει την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν. Επανέλαβε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετεί την πολιτική του «δεδομένου συμμάχου» και λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου.

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα όφειλε να ενεργήσει προληπτικά υπέρ της διεθνούς νομιμότητας, της Ειρήνης και της Ασφάλειας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Δυστυχώς, η Κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξε τον αντίθετο δρόμο. Πόσο ακόμη θα υπηρετείτε την πολιτική του “δεδομένου συμμάχου”, λειτουργώντας ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου; Ξεπεράσατε κάθε όριο και με τη χθεσινή σας επικοινωνία, ξεπλύνατε τις ευθύνες του Ισραήλ και του Νετανιάχου χαρακτηρίζοντας αυτοάμυνα τα εγκλήματα πολέμου, τη γενοκτονία, τις στρατιωτικές επεμβάσεις στις χώρες της περιοχής».

Επίσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με τη στάση της εκθέτει τη χώρα σε στρατηγικό κίνδυνο. Αναρωτήθηκε αν η κυβέρνηση πορεύεται με το Διεθνές Δίκαιο ή το δίκαιο του ισχυρού και στο πλαίσιο αυτό έθεσε επιπλέον το εξής ερώτημα: «αν αύριο υπάρξει αμφισβήτηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, με ποια συνέπεια θα επικαλεστούμε το Διεθνές Δίκαιο; Πώς θα ζητήσουμε διεθνή στήριξη, αν σήμερα αποδεχόμαστε τον κανόνα του ισχυρού»;

Επέμεινε πως «σε μια τόσο σοβαρή γεωπολιτική κρίση, η χώρα χρειάζεται σαφή εθνική γραμμή» γι’ αυτό και «απαιτείται πλήρης ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων σε ανώτατο επίπεδο». Και πρόσθεσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ξεκάθαρα ότι «η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη».

«Με ποια εχέγγυα ο Μητσοτάκης θα διασφαλίσει το αδιάβλητο;»

Σε ό,τι αφορά την επιστολική ψήφο, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να αποδομήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης λέγοντας μεταξύ άλλων πως όταν το 70% των ελλήνων θεωρεί ότι έχουμε μια κυβέρνηση διαφθοράς «με ποια εχέγγυα ο κύριος Μητσοτάκης θα εγγυηθεί το αδιάβλητο και τη διαφάνεια της ψήφου των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού»;

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι ανασύρει το θέμα της επιστολικής ψήφου όποτε επιδιώκει αλλαγή ατζέντας, εν ολίγοις ότι εργαλειοποιεί την επιστολική ψήφο σε τακτά διαστήματαΑαπό την άλλη θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που «στη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2018 έβαλε τα θεμέλια ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορούν να συμμετέχουν στα πολιτικά πράγματα της χώρας και να ψηφίζουν».

Διαβάστε επίσης:

O Μάριος Καλέας νέος πρόεδρος του ΔΣ στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Ανδρουλάκης: Στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο για την στήριξη του ελληνισμού – Αίτημα για προ ημερησίας για το predator (videos)