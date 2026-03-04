O Μάριος Καλέας νέος πρόεδρος του ΔΣ στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

Ο διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας, εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA).

«Δεν πρόκειται για προσωπική επιτυχία. Τα Κράτη Μέλη ψήφισαν στο πρόσωπό μου και επιβράβευσαν την ελληνική μεταναστευτική πολιτική, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια και τη σταθερότητά της. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πολιτική ηγεσία όλων αυτών των ετών και κυρίως στους απλούς υπαλλήλους του πεδίου που “έβαλαν πλάτη”, ώστε η χώρα να εξέλθει από την περίοδο αμφισβήτησης και ανυποληψίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην “αρχιτέκτονα” του ελληνικού συστήματος ασύλου, πρώτη χρονικά διοικήτρια της Υπηρεσίας και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EUAA (πρώην EASO), κ. Μαρία Σταυροπούλου», δήλωσε ο Μάριος Καλέας με αφορμή την εκλογή του.

Και κατέληξε: «Η δουλειά, ωστόσο, που μας περιμένει — τόσο ως κράτος μέλος πρώτης γραμμής όσο και συλλογικά ως EUAA — ενόψει της πλήρους εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, ιδίως εν μέσω της γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Οι προκλήσεις θα είναι μεγάλες και οφείλουμε να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για τη διαχείρισή τους».

Διαβάστε επίσης:

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

«Ιθάκη»: Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα πάει το Σάββατο στην Κοζάνη – Το πάνελ των ομιλητών

Ψήφος ομογενών: Μάχη για την εξασφάλίση 200 ψήφων στην επιστολική, πάει για τις άλλες εκλογές η τριεδρική περιφέρεια