search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 16:43
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 13:43

O Μάριος Καλέας νέος πρόεδρος του ΔΣ στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

04.03.2026 13:43
kaleas_2
credit Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας, εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA).

«Δεν πρόκειται για προσωπική επιτυχία. Τα Κράτη Μέλη ψήφισαν στο πρόσωπό μου και επιβράβευσαν την ελληνική μεταναστευτική πολιτική, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια και τη σταθερότητά της. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πολιτική ηγεσία όλων αυτών των ετών και κυρίως στους απλούς υπαλλήλους του πεδίου που “έβαλαν πλάτη”, ώστε η χώρα να εξέλθει από την περίοδο αμφισβήτησης και ανυποληψίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην “αρχιτέκτονα” του ελληνικού συστήματος ασύλου, πρώτη χρονικά διοικήτρια της Υπηρεσίας και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EUAA (πρώην EASO), κ. Μαρία Σταυροπούλου», δήλωσε ο Μάριος Καλέας με αφορμή την εκλογή του.

Και κατέληξε: «Η δουλειά, ωστόσο, που μας περιμένει — τόσο ως κράτος μέλος πρώτης γραμμής όσο και συλλογικά ως EUAA — ενόψει της πλήρους εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, ιδίως εν μέσω της γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Οι προκλήσεις θα είναι μεγάλες και οφείλουμε να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για τη διαχείρισή τους».

Διαβάστε επίσης:

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

«Ιθάκη»: Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα πάει το Σάββατο στην Κοζάνη – Το πάνελ των ομιλητών

Ψήφος ομογενών: Μάχη για την εξασφάλίση 200 ψήφων στην επιστολική, πάει για τις άλλες εκλογές η τριεδρική περιφέρεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκλιση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη σκιά της κυπριακής κρίσης και του σκανδάλου των υποκλοπών (video)

hpv_0403_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

HPV: Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και εφήμερα μέτρα από το υπουργείο Υγείας

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Η εισαγγελέας απορρίπτει την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωσαν ανήλικο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα

photo_4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το τέλος της «γεωπολιτικής αθωότητας» και το στοίχημα των 1,4 τρισ. ευρώ (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 16:43
mitsotakis_androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκλιση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη σκιά της κυπριακής κρίσης και του σκανδάλου των υποκλοπών (video)

hpv_0403_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

HPV: Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και εφήμερα μέτρα από το υπουργείο Υγείας

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Η εισαγγελέας απορρίπτει την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές

1 / 3