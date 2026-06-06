Πόσους και ποιους θα πάρει ο Τσίπρας από τους 7+1 βουλευτές που έφυγαν από τη ΝΕΑΡ

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Δεν θα περάσουν όλοι οι βουλευτές που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά το κατώφλι της ΕΛΑΣ.
Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να έχει βάλει ένα ισχυρό «φίλτρο», αποτέλεσμα του οποίου θα είναι να βρεθούν κάποιοι από 7+1 βουλευτές εκτός.
Οι επτά είναι οι ανεξάρτητοι πλέον Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου και η Έφη Αχτσιόγλου, που έφυγε κι από βουλευτής. Ο +1 είναι ο Οζγκιούρ Φερχάτ, που ειχε ανεξαρτητοποιηθεί νωρίτερα και μόνος του.
Ο τελευταίος πρέπει να θεωρείται ότι ανήκει ήδη στην ΕΛ.Α.Σ, αλλά από τους άλλους φαίνεται σίγουροι – κι αυτό θα φανεί βέβαια – οι Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Ζεϊμπέκ, αλλά και η Αχτσιόγλου, που έκανε το βήμα με την εγκατάλειψη της βουλευτικής έδρας.
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