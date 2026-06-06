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06.06.2026 11:49

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη πεζή – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

06.06.2026 11:49
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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μίας 24χρονης σημειώθηκε σήμερα Σάββατο (06/06) στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις επτά το πρωί, όταν η πεζή γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο στην οδό Κομνηνών.

Την κοπέλα παρέλαβε στη συνέχεια και μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το thestival.gr.

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