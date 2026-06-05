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05.06.2026 16:20

Ραφήνα: Τρεις τραυματίες μετά από συμπλοκή σε βενζινάδικο- 52χρονος επιτέθηκε σε 2 άτομα, τράπηκε σε φυγή και τον παρέσυρε πελάτης με το ΙΧ του

05.06.2026 16:20
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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε βενζινάδικο, που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Φλέμινγκ με την οδό Δημοκρατίας, στη Ραφήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ένας 52χρονος, αλβανικής καταγωγής επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε Αιγύπτιο υπάλληλο του πρατηρίου καθώς και σε έναν πελάτη αλβανικής καταγωγής.

Από την επίθεση, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης υπέστη τραύματα στα δύο χέρια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τραύματα είναι επιφανειακά.

Στη συνέχεια ο 52χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός αλλά ο πελάτης του πρατηρίου μπήκε στο αυτοκίνητο του, τον καταδίωξε και τον παρέσυρε τραυματίζοντας τον στο πόδι.

Ο 52χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ενώ οι άλλοι δύο στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συλληφθούν ο 52χρονος και ο πελάτης για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. 

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