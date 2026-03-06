Η τριπλή ιρανική απειλή – Η ανάλυση Αμερικανών και Ισραηλινών

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποτελεί έναν από τους πλέον καθοριστικούς γεωπολιτικούς δρώντες στη Μέση Ανατολή, με επιρροή που υπερβαίνει κατά πολύ τα στενά όρια της εθνικής του επικράτειας.

Η στρατηγική συμπεριφορά της Τεχεράνης καθορίζεται από ένα μείγμα ιδεολογικών, πολιτικών και θρησκευτικών παραμέτρων, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές της επιλογές. Η ιδεολογία της Ισλαμικής Επανάστασης, σε συνδυασμό με την επιδίωξη διατήρησης του καθεστώτος και της περιφερειακής του επιρροής, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολυεπίπεδο πλέγμα στόχων και προτεραιοτήτων.

Έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη στρατιωτικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων που δεν περιορίζονται μόνο στην άμυνα, αλλά επεκτείνονται και σε στοιχεία στρατηγικής ισχύος, επιτρέποντάς της να επηρεάζει τις περιφερειακές ισορροπίες δυνάμεων σύμφωνα με τα συμφέροντά της.

Παράλληλα η εξωτερική της πολιτική χαρακτηρίζεται από προσεκτικούς υπολογισμούς, όπου η αποτροπή, η προβολή ισχύος και η διατήρηση ενός πλεονεκτήματος έναντι και ισχυρότερων αντιπάλων συνδυάζονται με τη χρήση παρακρατικών και μη κρατικών δρώντων.

Η διεθνής θέση του Ιράν ενισχύεται από την ικανότητά του να επηρεάζει γειτονικές χώρες και ομάδες, να διαμορφώνει στρατηγικές συμμαχίες και να επεκτείνει την επιρροή του μέσω πολυδιάστατων πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών μηχανισμών. Η παρουσία του στην περιοχή δεν περιορίζεται μόνο στην εγγύτητα με τα σύνορά του, αλλά εκτείνεται σε στρατηγικά σημεία, από τον Κόλπο έως τα παράλια της ανατολικής Μεσογείου, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου οι αποφάσεις του έχουν άμεσο αντίκτυπο σε περιφερειακές και διεθνείς ισορροπίες.

Ταυτόχρονα, διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό συμβατικών και ασύμμετρων δυνατοτήτων, που του επιτρέπουν να διατηρεί στρατηγική ευελιξία. Η ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, το πυρηνικό πρόγραμμα υψηλού εμπλουτισμού, οι εξελιγμένες στρατιωτικές υποδομές και η υποστήριξη ένοπλων σιιτικών οργανώσεων (Άξονας Αντίστασης) συνθέτουν ένα πολυδιάστατο εργαλείο ισχύος.

Αυτό καθιστά την Τεχεράνη έναν κρατικό δρώντα ικανό να επηρεάσει κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθιστώντας την παρακολούθηση και κατανόηση των κινήσεών της απαραίτητη για κάθε ανάλυση της περιοχής.

Η ανάλυση των απειλών

Για τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς και τις γειτονικές σουνιτικές χώρες, από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το βαλλιστικό του οπλοστάσιο και τον «Άξονα Αντίστασης» αναδύονται τρεις μείζονες απειλές:

● Η δυνάμει πυρηνική απειλή (αναφέρεται ως «δυνάμει» καθότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναπτύξει πυρηνικά όπλα, αλλά εκτιμάται ότι επιδιώκει να τα κατασκευάσει).

● Η απειλή των βαλλιστικών βλημάτων εδάφους – εδάφους και ειδικά αυτών με βεληνεκές μεγαλύτερο των 1.000 km. Δηλαδή, όσων μπορούν να πλήξουν στόχους εντός της ισραηλινής επικράτειας.

● Η απειλή των σιιτικών ένοπλων οργανώσεων (proxy groups) στη Μέση Ανατολή.

Κάθε απειλή ισούται με το γινόμενο της δυνατότητας επί την πρόθεση του πιθανού δρώντα. Εάν ένας από τους δύο αυτούς παράγοντες δεν υφίσταται, τότε το γινόμενο είναι μηδέν, οπότε δεν υπάρχει απειλή. Επομένως:

● Εν δυνάμει πυρηνική απειλή = δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων επί την πρόθεση του ιρανικού καθεστώτος.

● Βαλλιστική απειλή = βαλλιστικό οπλοστάσιο επί την πρόθεση του ιρανικού καθεστώτος.

● Απειλή «Άξονα Αντίστασης» = επιχειρησιακή δυνατότητα των ένοπλων οργανώσεων επί την πρόθεση του ιρανικού καθεστώτος.

Αναλύοντας τους παράγοντες των παραπάνω απειλών, μπορούμε να υπολογίσουμε / εκτιμήσουμε έως έναν βαθμό το μέγεθός τους.

Δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων

Τον Ιούνιο του 2025 η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency – ΙΑΕΑ) ανέφερε σε έκθεσή της ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 440 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, το οποίο μπορεί να εμπλουτιστεί περαιτέρω σε ουράνιο οπλικής ποιότητας 90% εντός εβδομάδων, ενώ η κατασκευή πυρηνικού όπλου θα απαιτούσε από μερικούς μήνες έως και ένα έτος.

Η ΙΑΕΑ σημείωσε επίσης ότι περίπου 42 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% θα μπορούσαν θεωρητικά να επαρκούν για την κατασκευή ενός πυρηνικού όπλου, εφόσον εμπλουτιστούν περαιτέρω στο 90%. Επομένως τα 440 κιλά αρκούν για την κατασκευή περίπου 10 πυρηνικών όπλων.

Δύο χρόνια νωρίτερα (Φεβρουάριος 2023) η ΙΑΕΑ εντόπισε σωματίδια ουρανίου εμπλουτισμένου έως 83,7% στην υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού Fordow (~30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Qom). Το γεγονός αυτό μείωνε σημαντικά τον χρόνο εμπλουτισμού σε ουράνιο οπλικής ποιότητας και κατά συνέπεια τον συνολικό χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Πέρα από τον εμπλουτισμό ουρανίου, η ΙΑΕΑ ανέφερε ότι, μετά το 2018, το Ιράν χρησιμοποιούσε για τον εμπλουτισμό ουρανίου φυγοκεντρητές IR-6 και δοκίμαζε τους πιο προηγμένους και γρήγορους IR-8, οι οποίοι ωστόσο εκτιμάται ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί μαζικά, αλλά παρέμειναν κυρίως σε πειραματικό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2025, οι βασικές εγκαταστάσεις των φυγοκεντρητών βρίσκονταν στη Natanz (κύρια εγκατάσταση εμπλουτισμού) και στο Fordow (περισσότερο προστατευμένη υπόγεια εγκατάσταση για υψηλότερο εμπλουτισμό).

Το Ιράν θα πρέπει να υποβάλει έκθεση προς την ΙΑΕΑ αφενός για την παρούσα κατάσταση των τριών πυρηνικών εγκαταστάσεών της, Natanz, Fordow και Ιsfahan, που βομβαρδίστηκαν στις 22 Ιουνίου 2025 από αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη B‑2 Stealth, αφετέρου για την τύχη των περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου έως 60% – επίπεδο πολύ κοντά στο 90%, που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Εκτιμάται ότι, πριν από την έναρξη της επιχείρησης «Βρυχηθμός Λιονταριού», το Ιράν αξιοποιούσε τον χρόνο των αμερικανοϊρανικών συνομιλιών για να ενισχύσει την οχύρωση κρίσιμων υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων, όπως το Kolang Gaz La Mountain (κοντά στη Natanz), το Taleghan 2 (νοτιοανατολικά της Τεχεράνης) και το Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ισφαχάν (ENTC). Πρόκειται για ιδιαίτερα οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις, με πολλαπλά επίπεδα προστασίας και ισχυρή κατασκευή από σκυρόδεμα, σχεδιασμένες να αντέχουν σε πιθανούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, τους οποίους ανέμενε η Τεχεράνη μετά τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων.

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι το Ιράν έχει αναπτύξει την τεχνική, υλική και βιομηχανική δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Βαλλιστικό οπλοστάσιο

Το βαλλιστικό οπλοστάσιο του Ιράν αποτελεί ένα από τα πλέον ανεπτυγμένα και εκτεταμένα επιθετικά βαλλιστικά συστήματα στη Μέση Ανατολή, αλλά και βασικό στοιχείο της στρατηγικής αποτροπής του.

Σύμφωνα με αξιολογήσεις διεθνών think tanks, το Ιράν διαθέτει χιλιάδες βαλλιστικά βλήματα εδάφους – εδάφους μικρού και μέσου βεληνεκούς, με εμβέλεια που κυμαίνεται από 300 έως και περίπου 2.000 χιλιόμετρα, επιτρέποντας την προσβολή στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, της Τουρκίας, της Κύπρου και της νοτιοανατολικής Ελλάδας.

Το βαλλιστικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει πυραύλους υγρών και στερεών καυσίμων, όπως οι Shahab-3, Ghadr και Emad (υγρών καυσίμων), καθώς και οι Fateh-110, Zolfaghar και Sejjil (στερεών καυσίμων). Οι πύραυλοι στερεών καυσίμων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς προσφέρουν ταχύτερη προετοιμασία εκτόξευσης, αυξημένη επιβιωσιμότητα και μειωμένη τρωτότητα σε προληπτικά πλήγματα.

Το Ιράν έχει επενδύσει σημαντικά στη βελτίωση της ακρίβειας στόχευσης των πυραύλων του μειώνοντας το «κυκλικό σφάλμα πιθανότητας» (Circular Error Probable – CEP), δηλαδή την ακτίνα εντός της οποίας αναμένεται να πέσει το 50% των πυραύλων. Ορισμένα νεότερα πυραυλικά συστήματα έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια, όπως ο Emad στα 10 έως 50 μέτρα και οι παραλλαγές του Fateh στα 10 έως 20 μέτρα.

Επιπλέον, το Ιράν έχει αναπτύξει κινητούς εκτοξευτές (TELs), υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις, που αποκαλούνται «πυραυλικές πόλεις», ελαττώνοντας σημαντικά την τρωτότητα του οπλοστασίου του από αεροπορικές επιθέσεις. Η χρήση υπόγειων εγκαταστάσεων και κινητών πλατφορμών δυσχεραίνει τον εντοπισμό και την καταστροφή των πυραύλων πριν από την εκτόξευσή τους. Το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν:

● Παρέχει στο καθεστώς αξιόπιστη ικανότητα στρατηγικής αποτροπής και προβολής ισχύος.

● Αντισταθμίζει την αδυναμία της πολεμικής του αεροπορίας.

● Ενισχύει την απειλή εναντίον περιφερειακών αντιπάλων.

Επιχειρησιακή δυνατότητα ένοπλων οργανώσεων

Ο «Άξονας Αντίστασης» αποτελεί ένα συντονισμένο δίκτυο κρατικών και παρακρατικών δρώντων στη Μέση Ανατολή, με κοινή αποστολή τη διεξαγωγή επιθετικών ενεργειών κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Κεντρικό ρόλο έχει το Ιράν, το οποίο παρέχει στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, χρηματοδότηση και τεχνολογική υποστήριξη, κυρίως μέσω του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

● Στον Λίβανο η Χεζμπολάχ θεωρείται η ισχυρότερη μη κρατική στρατιωτική δύναμη του δικτύου. Διαθέτει δεκάδες χιλιάδες μαχητές, εκτεταμένο οπλοστάσιο ρουκετών και πυραύλων, καθώς και εμπειρία στη διεξαγωγή συμβατικών και ασύμμετρων επιχειρήσεων, ιδίως μετά τη συμμετοχή της στον πόλεμο της Συρίας.

● Στη Γάζα η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις διατηρούν σημαντική δύναμη πυραυλικών επιθέσεων, υπόγειων υποδομών και τακτικών ανταρτοπολέμου. Παρά τις περιορισμένες συμβατικές δυνατότητες, μπορούν να επιφέρουν φθορά και να διατηρούν παρατεταμένη σύγκρουση χαμηλής έντασης.

● Στο Ιράκ οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης αποτελούν ένα δίκτυο σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων με εμπειρία σε επιθετικές ενέργειες με πυραυλικά και μη επανδρωμένα μέσα.

● Στην Υεμένη οι αντάρτες Χούθι διαθέτουν αξιοσημείωτες δυνατότητες χρήσης βαλλιστικών βλημάτων εδάφους – εδάφους και επιθετικών UAV και διεξάγουν επιχειρήσεις κατά εμπορικών και πολεμικών πλοίων στις θαλάσσιες περιοχές της Υεμένης, αλλά και προσβολή στόχων εντός του Ισραήλ.

Συνολικά, ο «Άξονας Αντίστασης» δεν λειτουργεί ως ενιαία στρατιωτική συμμαχία, αλλά ως πολυκεντρικό σύστημα αποτροπής. Η δύναμή του έγκειται στην ανθεκτικότητα και την ικανότητα διεξαγωγής ασύμμετρων επιχειρήσεων εναντίον ανώτερων αντιπάλων.

Πρόθεση του ιρανικού καθεστώτος

Η «πρόθεση του ιρανικού καθεστώτος» αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αξιολόγηση της πυρηνικής, βαλλιστικής και ασύμμετρης απειλής. Διαμορφώνεται από ιδεολογικούς, στρατηγικούς και θεσμικούς παράγοντες, με κυρίαρχο στόχο τη διατήρηση και επιβίωση του καθεστώτος. Αν και η ιδεολογία της Ισλαμικής Επανάστασης περιλαμβάνει έντονη αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες πολιτείες και το Ισραήλ, στην πράξη το Ιράν επιδεικνύει ορθολογική και υπολογισμένη συμπεριφορά, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να προσβάλουν ανεπανόρθωτα ζωτικά του συμφέροντα.

Όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, η πρόθεση του Ιράν εκτιμάται ότι επικεντρώνεται κυρίως στην απόκτηση δυνατότητας αποτροπής και ενίσχυσης της στρατηγικής του ασφάλειας και όχι απαραίτητα στη χρήση πυρηνικών όπλων, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε καταστροφική αντίδραση. Αντίστοιχα το βαλλιστικό του πρόγραμμα λειτουργεί κυρίως ως μέσο αποτροπής και στρατηγικής ισορροπίας, αν και το Ιράν έχει δείξει προθυμία να χρησιμοποιήσει πυραύλους σε περιορισμένες και ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Η σημαντικότερη εκδήλωση πρόθεσης είναι η χρήση σιιτικών (και όχι μόνο) ένοπλων οργανώσεων (proxy groups), που επιτρέπει στο Ιράν να επεκτείνει την επιρροή του και να ασκεί πίεση στους αντιπάλους του, χωρίς να εμπλέκεται σε άμεση σύγκρουση. Η στρατηγική αυτή μειώνει τον κίνδυνο άμεσου πολέμου, ενώ ενισχύει την περιφερειακή του επιρροή.

Συνολικά, η πρόθεση του ιρανικού καθεστώτος μπορεί να χαρακτηριστεί κυρίως ως αποτρεπτική, με έμφαση στην αποφυγή άμεσης σύγκρουσης υψηλού κόστους και στη διατήρηση της στρατηγικής του επιρροής.

Η εκτίμηση της μεταβαλλόμενης απειλής της Τεχεράνης

Το Ιράν έχει αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές και τεχνολογικές δυνατότητες που του επιτρέπουν, εφόσον το επιλέξει, να αναβαθμίσει περαιτέρω το επίπεδο απειλής στην περιοχή. Η πρόοδος στο πυρηνικό του πρόγραμμα, το βεληνεκές, η ποσότητα και η ακρίβεια του βαλλιστικού του οπλοστασίου, καθώς και η κατά παραγγελία δραστηριότητα των ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζει, συνιστούν ουσιαστικά εργαλεία στρατηγικής ισχύος.

Μέχρι σήμερα η συμπεριφορά της Τεχεράνης δείχνει ότι η χρήση αυτών των εργαλείων εντάσσεται κυρίως σε μια λογική αποτροπής, ισορροπίας ισχύος και έμμεσης αντιπαράθεσης, παρά σε στρατηγική άμεσης σύγκρουσης υψηλού κόστους. Η απειλή, επομένως, δεν είναι στατική, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με το διεθνές περιβάλλον, τις περιφερειακές εξελίξεις και κυρίως τις πολιτικές επιλογές της ιρανικής ηγεσίας. Η κατανόηση αυτής της δυναμικής είναι κρίσιμη για οποιαδήποτε ρεαλιστική αποτίμηση της περιφερειακής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

Πέρα από τις τρέχουσες εξελίξεις, η ικανότητα του Ιράν να προσαρμόζεται και να αξιοποιεί την τεχνολογική και στρατιωτική του υποδομή σημαίνει ότι η απειλή μπορεί να ενισχυθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις στρατηγικές επιλογές της Τεχεράνης. Η προσοχή πρέπει να εστιάζει όχι μόνο στις υλικές δυνατότητες του θεοκρατικού καθεστώτος, αλλά και στην πολιτική βούληση ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Συνθήκες που καθορίζουν πώς, πότε και εναντίον ποιου θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα εργαλεία.

Καθώς οι διεθνείς σχέσεις και οι περιφερειακές ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς, η εκτίμηση της ιρανικής απειλής απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, ευελιξία στην ανάλυση και κατανόηση της στρατηγικής σκέψης του ιρανικού καθεστώτος. Με άλλα λόγια, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν αποτελεί μια σταθερή απειλή, αλλά έναν ενεργό και προσαρμοστικό παράγοντα ισχύος, ικανό να μεταβάλλει την επιρροή και την πίεσή του στη Μέση Ανατολή ανάλογα με τις περιστάσεις και τα συμφέροντά της.

Βασίλης Γιαννακόπουλος, ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής [email protected]

