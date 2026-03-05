Επικίνδυνη κλιμάκωση – Οι τρεις κύριοι άξονες των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων στο Ιράν και ο βαθμός επιτυχίας τους

Η τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές γεωπολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών, με αντικειμενικούς σκοπούς την επιδίωξη ανατροπής του καθεστώτος του Ιράν και την εξουδετέρωση του πυρηνικού και βαλλιστικού του οπλοστασίου. Μετά την αποτυχία των αμερικανοϊρανικών διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθετικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Ήδη, από την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων, με τη στοχοποίηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έγινε προφανές ότι απώτερος στόχος είναι η πτώση του ιρανικού καθεστώτος.

Οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν την επιχείρηση «Βρυχώμενος Λέων» (Operation Roaring Lion), που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την εξόντωση της ανώτατης πολιτικής και στρατιωτικής ιρανικής ηγεσίας. Εξάλλου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έχουν εμπειρία από προηγούμενες επιτυχείς επιχειρήσεις κατά ηγετικών στελεχών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διεξαγωγής των παρατεταμένων, όπως αποδεικνύεται, επιθετικών επιχειρήσεων, το Ισραήλ κάλεσε επιπλέον 100.000 εφέδρους, κυρίως για την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, το Σώμα Πληροφοριών και τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου.

Από την πλευρά τους οι Αμερικανοί, με αεροπορικές δυνάμεις, κυρίως αεροσκαφών F-22, F-35, F-16 και F-18, αλλά και πυραύλους cruise Tomahawk βεληνεκούς 1.300-2.500 χλμ. από τις ναυτικές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Κόλπο του Ομάν, διεξάγουν την επιθετική επιχείρηση «Επική Οργή» (Operation Epic Fury).

Αντικειμενικοί σκοποί των επιχειρήσεων

Οι αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε τρεις κύριους άξονες.

1. Ο πρώτος αφορά την καταστολή της ιρανικής αεράμυνας. Οι δυνάμεις τους κατέστρεψαν πολλαπλά συστήματα αεράμυνας, όπως ραντάρ, μονάδες βλημάτων εδάφους – αέρος, καθώς και κέντρα διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών, επιτρέποντάς τους από τις πρώτες ώρες να επιτύχουν αεροπορική υπεροχή. Μάλιστα η παρουσία αμερικανικών drones πάνω από μεγάλες ιρανικές πόλεις καταδεικνύει ότι η ιρανική αεράμυνα σχεδόν δεν υφίσταται.

2. Ο δεύτερος επικεντρώνεται στην αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων αντεπίθεσης. Για τον λόγο αυτόν πραγματοποιούνται εκατοντάδες επιθέσεις κατά εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων, αποθηκών και εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων. Μέχρι στιγμής οι επιθέσεις αυτές έχουν περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αποτελεσματικές αντεπιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων. Επιπλέον έχουν στοχοποιηθεί πολεμικά πλοία και ναυτικές βάσεις, προκειμένου να μειωθεί η ιρανική απειλή κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας και των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

3. Ο τρίτος στόχος αφορά τη στοχοποίηση της ηγεσίας του ιρανικού καθεστώτος. Συγκεκριμένα, έχουν εξοντωθεί πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης, ηγετικών στελεχών του υπουργείου Άμυνας, κυβερνητικών στελεχών και πυρηνικών επιστημόνων. Παράλληλα, στοχοποιήθηκαν οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας και παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Η διαδοχή της ιρανικής ηγεσίας

Όπως προαναφέρθηκε, από την πρώτη ημέρα στοχοποιήθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον θάνατο του οποίου επιβεβαίωσαν και οι Ιρανοί. Ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θεωρείται ο πιθανός διάδοχος στην ανώτατη ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει επιρροή για να αναλάβει τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη, γεγονός που ενδέχεται να σηματοδοτήσει μια μεταβολή από την παραδοσιακή ιεραρχική διαδικασία διαδοχής προς μια πιο «κληρονομική διάσταση».

Η πιθανή ανάδειξη του Μοτζτάμπα δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα για τη σταθερότητα του Ιράν, επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλες περιφερειακές δυνάμεις, και υπογραμμίζει την ευαισθησία του καθεστώτος σε εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις κατά την τρέχουσα περίοδο έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ιρανικά αντίποινα

Το Ιράν απάντησε άμεσα με τη διεξαγωγή της επιχείρησης «Αληθινή Υπόσχεση IV», που περιλάμβανε εκτεταμένες πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, εκτοξεύσεις δεκάδων βαλλιστικών βλημάτων εδάφους – εδάφους, όπως τα βλήματα μέσου βεληνεκούς Emad (1.700 χλμ.) και Ghadr (1.800-2.000 χλμ.). Οι επιθέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως περιορισμένης κλίμακας ανά κύμα, πιθανώς λόγω των ζημιών που υπέστησαν οι ιρανικές βαλλιστικές υποδομές από τα αρχικά πλήγματα.

Παράλληλα, το Ιράν επέκτεινε την αντίδρασή του πλήττοντας στρατιωτικές βάσεις και πολιτικές υποδομές σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Μπαχρέιν, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, του Ιράκ, της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν, του Ισραήλ και της Κύπρου (βρετανική βάση Ακρωτήρι). Μέχρι στιγμής οι μοναδικές χώρες της Μέσης Ανατολής που δεν στοχοποιήθηκαν από τα ιρανικά drones και τους βαλλιστικούς πυραύλους είναι η Συρία, ο Λίβανος και η Υεμένη.

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ιρανική κρίση

Τη δεύτερη ημέρα των επιχειρήσεων αναχαιτίστηκαν δύο πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Κύπρο και πιθανότατα κατά της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι. Όπως επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια, οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Ωστόσο αυτό το γεγονός ήταν η αιτία της εμπλοκής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην ιρανική κρίση.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η μεταστάθμευση τεσσάρων αεροσκαφών F-16 Viper στο αεροδρόμιο της Πάφου, η αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και η ανάπτυξη μιας συστοιχίας Patriot στη στρατηγική θέση της Καρπάθου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν απειλές από βαλλιστικά βλήματα και επιθετικά drones.

Να προσθέσουμε ότι στη Σαουδική Αραβία είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Π/Β Patriot για την προστασία των κρίσιμων σαουδαραβικών ενεργειακών υποδομών, ενώ στην Ερυθρά Θάλασσα βρίσκεται η φρεγάτα «Ύδρα» στο πλαίσιο της επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν και άλλες επιθέσεις κατά των στρατιωτικών βάσεων της Κύπρου με βαλλιστικά βλήματα και drones. Επίσης, με δεδομένο ότι η βάση της Σούδας βρίσκεται εντός του βεληνεκούς των ιρανικών βαλλιστικών βλημάτων εδάφους – εδάφους, δεν είναι απίθανο τις επόμενες ημέρες των επιχειρήσεων να απειληθεί. Αν οι επιθέσεις των Ιρανών ή των φιλο-Ιρανών προκαλέσουν απώλειες (ανθρώπινες ή σημαντικές υλικές) στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, τότε είναι πιθανή η διεξαγωγή όχι μόνο αμυντικών, αλλά και επιθετικών επιχειρήσεων από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Διεθνοποίηση της ιρανικής κρίσης

Η επίθεση στο Ακρωτήρι συνιστά μάλλον ακραίο σενάριο επέκτασης της ιρανικής κρίσης σε ευρωπαϊκό έδαφος και υπογραμμίζει τον αυξημένο κίνδυνο διεθνοποίησης της σύγκρουσης, με πιθανά ποικίλα αντίποινα από παραστρατιωτικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Μετά τις επιθέσεις στη βρετανική βάση, η Γαλλία ανακοίνωσε την αποστολή στην Κύπρο αντι‑πυραυλικών και αντι‑drone συστημάτων και τη φρεγάτα «Languedoc», ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο θα αναπτυχθεί το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle». Επίσης, η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την αποστολή του αντιτορπιλικού HMS «Dragon». Πολύ πιθανόν το επόμενο χρονικό διάστημα να αποφασίσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες την αποστολή αεροναυτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αντίδραση του «Άξονα Αντίστασης»

Καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται, ο «Άξονας Αντίστασης» άρχισε να αντιδρά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ, παραβιάζοντας την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024. Άλλες φιλοϊρανικές ιρακινές πολιτοφυλακές πραγματοποίησαν επιθέσεις με drones, βαλλιστικούς πυραύλους και ρουκέτες κατά αμερικανικών βάσεων στο Ερμπίλ και την ευρύτερη περιοχή, ενώ ορισμένες απείλησαν να επιτεθούν ακόμα και στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη. Επίσης, η επίθεση στην Κύπρο εντάσσεται στην αντίδραση του «Άξονα Αντίστασης» και συγκεκριμένα της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία πραγματοποίησε εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones και στα ισραηλινά εδάφη. Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν άμεση και συντονισμένη.

Οι IDF προχώρησαν σε αεροπορικές επιδρομές και στοχευμένες επιθέσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και στην περιοχή της Βηρυτού. Επιπρόσθετα, χερσαίες ισραηλινές δυνάμεις – έγινε αναφορά για πέντε ταξιαρχίες – εισέβαλαν στον νότιο Λίβανο προκειμένου να διεξαγάγουν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και να εξουδετερώσουν απειλές από drones, ρουκέτες και πυραύλους.

Ανθρώπινες απώλειες

Η οργάνωση Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, υποστηρίζει ότι, μέχρι την τέταρτη ημέρα των συγκρούσεων, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπινων απωλειών στο Ιράν ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.500 νεκρούς, εκ των οποίων 200 άμαχοι και 1.300 μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (USCENTCOM) επιβεβαίωσε τον θάνατο έξι Αμερικανών, ενώ οι απώλειες των Ισραηλινών ανέρχονται σε περισσότερους από 10 νεκρούς. Επίσης, στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής έχασαν τη ζωή τους περισσότερα από 10 άτομα και περισσότερα από 55 στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.

Πότε θα τελειώσει η ιρανική κρίση;

Η αδυναμία εκτίμησης για τη διάρκεια των συγκρούσεων είναι χαρακτηριστική, καθώς η ένταση κλιμακώθηκε αμέσως και ύστερα από πέντε ημέρες οι αντίπαλες πλευρές συνεχίζουν ακατάπαυστα τη διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, μια απόφαση για τον τερματισμό των συγκρούσεων θα μπορούσαμε να έχουμε σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις:

● Όταν εξουδετερωθούν τουλάχιστον οι δύο μείζονες απειλές του Ιράν. Δηλαδή η βαλλιστική και η πυρηνική απειλή.

● Όταν και αν αντικατασταθεί το θεοκρατικό καθεστώς από μια ηγεσία, η οποία επί της ουσίας θα συνεργαστεί και θα αποδεχτεί ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Αν επιβεβαιωθεί ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την εξουσία και παραμείνει ζωντανός, τότε αυτό το σενάριο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες.

● Αν οι δύο πλευρές αποφασίσουν προσωρινή εκεχειρία για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και από αυτές προκύψει συμφωνία για την εξουδετέρωση των μείζονων απειλών.

● Αν το Κογκρέσο αποφασίσει την επιστροφή των αμερικανικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή.

Περιφερειακή κρίση με παγκόσμιες συνέπειες

Η ιρανική κρίση παραμένει απρόβλεπτη, με τις επιθέσεις και τα αντίποινα να συνεχίζονται αδιάκοπα, προκαλώντας απώλειες και αυξανόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή.

Η πιθανή ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν, σε συνδυασμό με την εμπλοκή επιπρόσθετων δυνάμεων, δημιουργεί σοβαρή απειλή περαιτέρω κλιμάκωσης, παρατεταμένης διάρκειας των επιχειρήσεων και αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια ασφάλεια, την οικονομία και τις αγορές ενέργειας.

Η κατάσταση απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, καθώς η διάρκεια και η έκταση της κρίσης εξαρτώνται από στρατηγικές αποφάσεις, διαπραγματεύσεις και την ικανότητα των εμπλεκόμενων πλευρών να περιορίσουν τη συγκρουσιακή κατάσταση, προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη σύρραξη στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής.

* Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

