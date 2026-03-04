Ρώσοι φαρσέρ δουλεύουν «ψιλό γαζί» τον Ρεζά Παχλαβί – Εμφανίστηκαν ως συνεργάτες του Μερτς, ο ένας του συστήθηκε ως «Αδόλφος» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δύο γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ, που παρίσταναν τους συμβούλους του Γερμανού Καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς επικοινώνησαν με τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του έκπτωτου σάχη του Ιράν, που προβάλλει τον εαυτό του ως έναν αξιόπιστο και πιθανό παράγοντα της πολιτικής αλλαγής στη χώρα.
Ο ένας μάλιστα συστήθηκε ως «Αδόλφος» και εμφανίστηκε ντυμένος σαν τον Χίτλερ. Παρά την προφανή φάρσα, ο Παχλαβί δεν έδειξε να καταλαβαίνει τι γίνεται.
Ακόμη κι όταν ο «Γερμανός» εκπρόσωπος ανακοινώνει ότι η Γερμανία θα ξεκινήσει τους βομβαρδισμούς του Ιράν μαζί με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ο Παχλαβί συμφωνεί με την ιδέα και λέει ότι είναι σημαντικό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην είναι απομονωμένοι στη διεξαγωγή αυτής της «σταυροφορίας».
Διαβάστε επίσης:
Θα στείλει τελικά ο Τραμπ στρατό στο έδαφος στο Ιράν; Τα σενάρια και οι προκλήσεις για την Ουάσιγκτον
Ο Πούτιν υπαινίσσεται ότι η Ρωσία μπορεί να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές
Πώς το Ιράν θα μπορούσε να διεξάγει έναν νέο «πόλεμο των τάνκερ» και γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα εμπορικά πλοία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.