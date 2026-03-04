search
04.03.2026 20:43

Ρώσοι φαρσέρ δουλεύουν «ψιλό γαζί» τον Ρεζά Παχλαβί – Εμφανίστηκαν ως συνεργάτες του Μερτς, ο ένας του συστήθηκε ως «Αδόλφος» (Video)

Δύο γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ, που παρίσταναν τους συμβούλους του Γερμανού Καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς επικοινώνησαν με τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του έκπτωτου σάχη του Ιράν, που προβάλλει τον εαυτό του ως έναν αξιόπιστο και πιθανό παράγοντα της πολιτικής αλλαγής στη χώρα.

Ο ένας μάλιστα συστήθηκε ως «Αδόλφος» και εμφανίστηκε ντυμένος σαν τον Χίτλερ. Παρά την προφανή φάρσα, ο Παχλαβί δεν έδειξε να καταλαβαίνει τι γίνεται.

Ακόμη κι όταν ο «Γερμανός» εκπρόσωπος ανακοινώνει ότι η Γερμανία θα ξεκινήσει τους βομβαρδισμούς του Ιράν μαζί με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ο Παχλαβί συμφωνεί με την ιδέα και λέει ότι είναι σημαντικό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην είναι απομονωμένοι στη διεξαγωγή αυτής της «σταυροφορίας».

