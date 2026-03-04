Ρώσοι φαρσέρ δουλεύουν «ψιλό γαζί» τον Ρεζά Παχλαβί – Εμφανίστηκαν ως συνεργάτες του Μερτς, ο ένας του συστήθηκε ως «Αδόλφος» (Video)

Δύο γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ, που παρίσταναν τους συμβούλους του Γερμανού Καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς επικοινώνησαν με τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του έκπτωτου σάχη του Ιράν, που προβάλλει τον εαυτό του ως έναν αξιόπιστο και πιθανό παράγοντα της πολιτικής αλλαγής στη χώρα.

Ο ένας μάλιστα συστήθηκε ως «Αδόλφος» και εμφανίστηκε ντυμένος σαν τον Χίτλερ. Παρά την προφανή φάρσα, ο Παχλαβί δεν έδειξε να καταλαβαίνει τι γίνεται.

This is the saddest video you will watch today. Russian pranksters trick Reza Pahlavi into believing they are representatives of German Chancellor Merz. Despite obvious flags – the unmistakable Russian accent, the representative's Hitler mustache, who also introduces himself as… pic.twitter.com/s4xxEejZ7T — Trita Parsi (@tparsi) March 4, 2026

Ακόμη κι όταν ο «Γερμανός» εκπρόσωπος ανακοινώνει ότι η Γερμανία θα ξεκινήσει τους βομβαρδισμούς του Ιράν μαζί με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ο Παχλαβί συμφωνεί με την ιδέα και λέει ότι είναι σημαντικό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην είναι απομονωμένοι στη διεξαγωγή αυτής της «σταυροφορίας».

