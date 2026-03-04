search
Ο Πούτιν υπαινίσσεται ότι η Ρωσία μπορεί να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπαινίχθηκε σήμερα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές και να στραφεί σε πιο υποσχόμενες αγορές.

«Αλλά αυτή δεν είναι μια απόφαση… Σε αυτήν την περίπτωση είναι αυτό που λένε “σκέφτομαι φωναχτά”. Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα μαζί με τις εταιρείες μας».

Ισραηλινό χτύπημα με 250 βόμβες σε συγκρότημα αρχηγείων του Ιράν – Μπλακ άουτ σε όλο το Ιράκ – Live οι εξελίξεις

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν στοχεύει τα συστήματα επικοινωνιών και τα ραντάρ των ΗΠΑ

Πώς το Ιράν θα μπορούσε να διεξάγει έναν νέο «πόλεμο των τάνκερ» και γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα εμπορικά πλοία

ΚΟΣΜΟΣ

Σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, «θέμα ωρών ο έλεγχος» του εναέριου χώρου του Ιράν – Αποκλείει «παράδοση» η Χεζμπολάχ, Ισπανία «αδειάζει» ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτη ικανοποίηση Τραμπ για την επιχείρηση στο Ιράν: «Τη βαθμολογώ με… 15 στα 10»

erythros-stauros-italy
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οδηγός του Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένων με σύριγγες που περιείχαν αέρα

pyrosvestiki276_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο – Εντοπίστηκε σορός γυναίκας

25TH_ATHENSJAZZ_1920x1080_CELEBRATE
ADVERTORIAL

25 χρόνια Athens Jazz: Ένα φεστιβάλ, άπειρες ιστορίες

ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

