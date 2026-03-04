Ο Πούτιν υπαινίσσεται ότι η Ρωσία μπορεί να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπαινίχθηκε σήμερα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές και να στραφεί σε πιο υποσχόμενες αγορές.

«Αλλά αυτή δεν είναι μια απόφαση… Σε αυτήν την περίπτωση είναι αυτό που λένε “σκέφτομαι φωναχτά”. Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα μαζί με τις εταιρείες μας».

Διαβάστε επίσης:

Ισραηλινό χτύπημα με 250 βόμβες σε συγκρότημα αρχηγείων του Ιράν – Μπλακ άουτ σε όλο το Ιράκ – Live οι εξελίξεις

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν στοχεύει τα συστήματα επικοινωνιών και τα ραντάρ των ΗΠΑ

Πώς το Ιράν θα μπορούσε να διεξάγει έναν νέο «πόλεμο των τάνκερ» και γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα εμπορικά πλοία