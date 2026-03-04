Ο Πούτιν υπαινίσσεται ότι η Ρωσία μπορεί να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπαινίχθηκε σήμερα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές και να στραφεί σε πιο υποσχόμενες αγορές.
«Αλλά αυτή δεν είναι μια απόφαση… Σε αυτήν την περίπτωση είναι αυτό που λένε “σκέφτομαι φωναχτά”. Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα μαζί με τις εταιρείες μας».
