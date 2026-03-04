Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν στοχεύει τα συστήματα επικοινωνιών και τα ραντάρ των ΗΠΑ

Οι ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις σε όλη την Αραβική Χερσόνησο έχουν στοχεύσει και καταστρέψει εξοπλισμό επικοινωνιών, ραντάρ και πληροφοριών, σε μια προφανή προσπάθεια να διαταράξουν τη σύνδεσή τους με τον έξω κόσμο, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικής εικόνας του CNN σε περισσότερες από 60 βάσεις.

Από την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής πολεμικής εκστρατείας, το Ιράν έχει χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις στο Ιράκ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις που βρίσκονται πλησιέστερα στο Ιράν, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον εννέα από αυτές, σύμφωνα με ανάλυση του CNN. Τέσσερις από τις αμερικανικές βάσεις που επλήγησαν βρίσκονται στο Κουβέιτ.

Τα βίντεο των επιθέσεων υποδηλώνουν ότι το Ιράν χρησιμοποιεί κυρίως σχετικά φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης.

Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στις επιθέσεις, όλοι σε μια μικρή στρατιωτική εγκατάσταση στο λιμάνι Shuaiba του Κουβέιτ, ανέφερε το CNN τη Δευτέρα.

Επιπλέον, οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ζημιά σε ένα αμερικανικής κατασκευής σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης του Κατάρ στο Umm Dahal, σύμφωνα με εικόνες που αναλύθηκαν από τον Sam Lair, ερευνητικό συνεργάτη στο Κέντρο James Martin για τις Μελέτες Μη Διάδοσης.

Εικόνες του κεντρικού κτιρίου που στεγάζει το ραντάρ φάσης AN/FPS-132, το οποίο ανιχνεύει στόχους μεγάλης εμβέλειας, έδειξαν ότι συντρίμμια είχαν πέσει από μία από τις όψεις του ραντάρ ενώ υπήρξε απορροή νερού από την προσπάθεια πυρόσβεσης, σύμφωνα με την Lair. Το σύστημα κοστίζει στην κυβέρνηση του Κατάρ λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Δεν είναι σαφές πόσο εκτεταμένες είναι οι ζημιές.

Δύο δορυφορικές κεραίες επικοινωνιών πλάτους 40 ποδιών υπέστησαν ζημιές σε εγκαταστάσεις του Ναυτικού στο Μπαχρέιν.

Ενώ η βάση διαθέτει και άλλες συνδέσεις επικοινωνιών, η καταστροφή αυτών των κύριων συστημάτων θα περιόριζε σημαντικά την ικανότητα και την ταχύτητά της, δήλωσε στο CNN ο Steffan Watkins, ερευνητής που μελετά τους στρατιωτικούς τομείς. «Θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι πέρασαν από την υψηλή ταχύτητα στην dial-up, αλλά αυτή είναι η ιδέα», είπε ο Watkins.

