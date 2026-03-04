Politico: Μέχρι πού θα φτάσει ο Μερτς για να διατηρήσει την εύνοια του Τραμπ;

Τη δυσαρέσκεια της Μαδρίτης προκάλεσε η εικόνα του Γερμανού καγκελάριου Φριντριχ Μερτς να ανταλλάσσει αβρότητες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προηγουμένως απειλούσε να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία.

Ο Μερτς έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να κερδίσει την εύνοια του Ντόναλντ Τραπ, αλλά είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς μέχρι πού μπορεί να φτάσει και με ποιο πολιτικό κόστος.

Αδιάφορος και κυρίως σιωπηλός

Ο Γερμανός καγκελάριος καθόταν αδιάφορος και κυρίως σιωπηλός ενώ άκουγε τον Τραμπ να απειλεί την Ισπανία με εμπάργκο επειδή δεν επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις στην Ανδαλουσία και επειδή αρνείται να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες.

Ο Μερτς δεν απάντησε ούτε όταν ο Τραμπ είπε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «δεν είναι και… Ουίνστον Τσόρτσιλ».

Η στατηγική

Η σιωπή του Μερτς σύμφωνα με το Politico εντάσσεται στη στατηγική του. Ο Γερμανός καγκελάριος έχει αποφασίσει να μην έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ μπροστά στις κάμερες, ώστε να τον «φέρνει στα νερά του» στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις.

Ωστόσο, η εικόνα του πιο ισχυρού ηγέτη της ΕΕ να κάθεται δουλοπρεπώς δίπλα στον Τραμπ και να τον ακούει να επιπλήττει τους ομολόγους του δεν άρεσε στους Γερμανούς και μάλλον άφησε πικρή γεύση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Δείχνει, όμως, και την αδυναμία στην οποία έχει περιέλθει ο ίδιος ο Μερτς, καθώς οι στόχοι της εξωτερικής του πολιτικής – αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας και ενίσχυση των εξαγωγών – του επιβάλλουν να τηρεί μία συχνά ταπεινωτική ισορροπία με τον Τραμπ.

Ο Μερτς φαίνεται πως πέτυχε τον σκοπό του και έκανε τον Τραμπ να τον συμπαθήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος τον αποκάλεσε χθες «φίλο» και τον επαίνεσε για την «εξαιρετική δουλειά του». Φάνηκε, επίσης, ευγνώμων για τη στήριξη του Μερτς στην αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λέγοντας ότι «μας βοηθά» και είναι «πολύ ευγενικός» στο θέμα.

Πριν από την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο ο Μερτς επανέλαβε ότι στηρίζει τους στόχους της επίθεσης στο Ιράν, παρότι αναγνωρίζει τον κίνδυνο οι επιθέσεις να οδηγήσουν σε τέλμα τύπου Ιράκ. «Δεν είναι τώρα η ώρα να κάνουμε κήρυγμα στους εταίρους και τους συμμάχους μας», κατέληξε.

Ο Τραμπ καυχιόταν για τη ζημιά που προκάλεσαν οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Ιράν -«σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί»-, ο Μερτς χαμογέλασε επιδοκιμαστικά και είπε ότι η Γερμανία είναι «στην ίδια πλευρά» όσον αφορά την ανάγκη εξάλειψης του ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος.

Αντιθέτως, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξόργισε τον Τραμπ, επικρίνοντας τις επιθέσεις στο Ιράν, απαγορεύοντας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις και αρνούμενος να αυξήσεις τις αμυντικές δαπάνες.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αμφισβήτησε τη νομιμότητα του πολέμου.

Ο Μερτς χρειάζεται στενούς δεσμούς τόσο με τον Βρετανό πρωθυπουργό όσο και με τον Σάντσεθ. Ο Στάρμερ είναι σημαντικός σύμμαχος στο σχήμα «E3» Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας που συντονίζει την ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Ουκρανία. Ο Σάντσεθ, εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη ομάδα στο ευρωπαϊκό κόμμα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την οποία οι συντηρητικοί του Μερτς πρέπει να καταλήγουν σε συμβιβασμούς.

Ο Μερτς, μιλώντας σε γερμανικά ΜΜΕ, απέκλεισε το ενδεχόμενο, «η Ισπανία να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα άσχημα» στο εμπόριο ως μέλος της ΕΕ. Είπε, επίσης, ισχυρίστηκε ότι υπερασπίστηκε τον Στάρμερ, επισημαίνοντας την πολύτιμη συμβολή του στο σχήμα E3 για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα όρια της στατηγικής

Ο Μερτς υποστήριξε ότι το κλειδί είναι να μην διορθώνεις τον Τραμπ όσο γράφουν οι κάμερες. «Το έκανα κεκλεισμένων των θυρών επειδή, όπως είπα, δεν ήθελα να γίνει ανοιχτή σύγκρουση επί σκηνής».

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν η στρατηγική κατευνασμού του Τραμπ λειτουργεί παρατηρεί το Politico.

Ο Μερτς πήγε στην Ουάσινγκτον με στόχο να πείσει τον Τραμπ να αποκλιμακώσει τον πόλεμο δασμών στην Ευρώπη και να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν, επιβάλλοντας κυρώσεις. Μετά τη συνάντηση, ο Μερτς δήλωσε ότι έδειξε στον πρόεδρο των ΗΠΑ έναν χάρτη του μετώπου στην Ουκρανία αποκομίζοντας την εντύπωση «ότι ο πρόεδρος κατανοεί πλέον περισσότερο τι διακυβεύεται γι’ αυτή τη χώρα». Είπε επίσης ότι είχε πει στον Τραμπ πως η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ που συμφωνήθηκε το περασμένο καλοκαίρι δεν τίθεται προς συζήτηση.

«Στην Ουάσιγκτον γνωρίζουν ότι εμείς, στην ευρωπαϊκή πλευρά, έχουμε φτάσει σ’ ένα όριο όσον αφορά το τι είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε», είπε ο Μερτς. «Έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι και ο πρόεδρος και το επιτελείο του το βλέπουν έτσι».

Πίσω από κλειστές πόρτες, ο Τραμπ μπορεί να είπε στον Μερτς αυτό που ήθελε να ακούσει. Μπροστά στις κάμερες, ωστόσο, η συνάντηση της Τρίτης δεν παρείχε καμία απόδειξη ότι ο Mερτς κατάφερε να πείσει τον Tραμπ στα βασικά ζητήματα. Αντιθέτως, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να εντείνει τους εμπορικούς πολέμους και παραπονέθηκε ότι έδωσε «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών» στην Ουκρανία. Ο Μερτς, λοιπόν, ίσως ανακάλυψε ότι η κολακεία ως εξωτερική πολιτική έχει τα όρια της.

Διαβάστε επίσης

Η ΕΕ στηρίζει την Ισπανία απέναντι στις απειλές του Τραμπ: Δυσαρέσκεια με την «αφωνία» του Μερτς

Politico: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες απειλούνται με χτύπημα από το Ιράν

Η στιγμή που αμερικανικό υποβρύχιο χτυπά και βυθίζει την ιρανική φρεγάτα στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα – Ανασύρθηκαν 87 σοροί (Video)