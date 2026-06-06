Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία – «Υπεύθυνες για οποιαδήποτε κλιμάκωση»

Με νέα κλιμάκωση απειλεί η Τεχεράνη μετά την ανταλλαγή πληγμάτων με τις ΗΠΑ, με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» και «επίθεση κατά της εθνικής κυριαρχίας» το αμερικανικό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ και παράκτιας επιτήρησης στην περιοχή Σιρίκ και στο νησί Κεσμ.

Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η επίθεση συνιστά παραβίαση των συμφωνηθέντων για την κατάπαυση του πυρός και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ανταποκριθεί στο πλαίσιο του νόμιμου δικαιώματος αυτοάμυνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την Τεχεράνη να καθιστά τις Ηνωμένες Πολιτείες υπεύθυνες για τις συνέπειες των ενεργειών τους και για οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Την ίδια ώρα το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές του πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μοχσίν Νακβί, αναμένεται να μεταβεί αργότερα σήμερα, Σάββατο, στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν εκατέρωθεν πλήγματα, με το Ιράν να επιτίθεται σε γειτονικές χώρες του Κόλπου μετά το αμερικανικό χτύπημα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του, ενώ οι συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο συνεχίζονται.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως βομβάρδισε χθες Παρασκευή, «σε νόμιμη άμυνα», εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέρριψε τέσσερα drones τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, απειλούσαν την πολιτική ναυτιλία στην περιοχή του Κόλπου.

Ακολούθως, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά «εχθρικών βάσεων» στην περιοχή, με πυραύλους να αναχαιτίζονται στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ένα όχημα στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν Λιβανέζοι αξιωματικοί του στρατού. Οργισμένο μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν στο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας, του διεθνούς δικαίου και των διεθνών κανόνων».

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