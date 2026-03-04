search
Η στιγμή που αμερικανικό υποβρύχιο χτυπά και βυθίζει την ιρανική φρεγάτα στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα – Τουλάχιστον 80 νεκροί (Video)

Αμερικανικό είναι το υποβρύχιο  που επιτέθηκε στην ιρανική φρεγάτα Iris Dena  στα ανοχτά της Σρι Λάνκα. Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον 140 άτομα αγνοούνται

Τουλάχιστον 80 νεκροί είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της επίθεσης αμερικανικού υποβρυχίου σε ιρανικό πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με τη Σρι Λάνκα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε την είδηση. «Δεν έχουν πλέον ηθικό οι Ιρανοί, η αεροπορία δεν υπάρχει, το ναυτικό βρίσκεται στον πυθμένα του περεσικού κόλπου, χθες βράδυ βυθίσαμε τη ναυαρχίδα τους. Χθες αμερικανικά υποβρύχια βύθισαν με μια τορπίλη ιρανική φρεγάτα στο Ινδικό Ωκεανό. Το Ιράν θα μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους και drones, είναι τρομοκράτες. Δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε. Ελέγχουμε τη μοίρα τους. Να προσέχουμε τα fake news, ο Τύπος θέλει να κάνει τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται κακός». 

Οι αρχές της Σρι Λάνκαι διέσωσαν 32 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο και ανέσυραν αρκετές σορούς από τη θάλασσα. Πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι το πλοίο, που είχε πλήρωμα 180 ατόμων, δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο και περίπου 140 άτομα αγνοούνταν μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στα ανοικτά των ακτών της χώρας στον Ινδικό Ωκεανό.

Η φρεγάτα επέστρεφε από κοινή άσκηση με την Ινδία.

