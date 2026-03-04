Τουρκία: Εξουδετερώσαμε βαλλιστικό πύραυλο, έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε

Επεκτείνεται κατά τα φαινόμενα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκε βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι «ένας βαλλιστικός πύραυλος που εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο μετά την εκτόξευσή του από το Ιράν και τη διέλευσή του από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε με επιτυχία και εγκαίρως από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έχει διαπιστωθεί ότι τα πυρομαχικά που έπεσαν στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι ανήκαν σε πυρομαχικά αεράμυνας που χρησιμοποιήθηκαν στην αναχαίτιση μετά την καταστροφή της εν λόγω απειλής στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ενώ η Τουρκία υποστηρίζει την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη, είναι ικανή να διασφαλίσει την ασφάλεια του εδάφους της και των πολιτών της, ανεξάρτητα από το ποιον ή από πού προέρχεται η απειλή.

Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας.

Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας».

