Ο Φιντάν… νουθετεί το Ιράν: «Αν δεν έχεις κάνει τα “μαθήματά” σου, δεν πρέπει να εμπλέκεσαι ούτε σε λογομαχία με το Ισραήλ ή την Αμερική»

Απίστευτα πράγματα: ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, νουθετεί το Ιράν και δηλώνει ότι η χώρας του… μαθαίνει από τα λάθη (και τη δυστυχία…) της Τεχεράνης.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, αναφερόμενος στις συνέπειες της επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πληροφορίες από το διαδίκτυο, από τα σήματα, η αποκάλυψη του ίχνους στους αιθέρες, η παρακολούθηση από το διάστημα… Αν δεν έχεις κάνει “τα μαθήματά σου” και δεν έχεις αναπτύξει τις ικανότητές σου, δεν θα έπρεπε να εμπλέκεσαι ούτε σε λογομαχία με το Ισραήλ ή την Αμερική. Δηλαδή αν κάποιος προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο (σ.σ. σύγκρουση) πρέπει να βρίσκεται στη βέλτιστη κατάσταση».

Ο Φιντάν συνέχισε, λέγοντας: «Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η ικανότητα στα ραντάρ, στην αντιαεροπορική άμυνα, στα σήματα για τα ραντάρ κ.λπ. Έτσι ώστε κάποια χώρα να μπορεί να υπερασπιστεί τους αιθέρες της. Για παράδειγμα, ανακάλυψαν πού βρισκόταν η ηγεσία σου χακάροντας τα τηλέφωνά σου, αλλά μπορούν να επιτεθούν μόνο αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο σου και να μείνουν για πολλές ώρες. Εμείς μαθαίνουμε από αυτά».

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία και το Ιράν είναι συμμαχικές χώρες και ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μαζί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχαν επισκεφθεί τον – νεκρό, πλέον – θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Αλλά φαίνεται ότι – όπως λέει κι ο λαός – τα κόζια έχουν αλλάξει…

