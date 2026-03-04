Νέα ηχηρή απάντηση Σάντσεθ στον Τραμπ: Λέμε «όχι» στον πόλεμο, δεν θα γίνουμε συνένοχοι υπό τον φόβο αντιποίνων

Διάγγελμα προς τον ισπανικό λαό απηύθυνε ο Πέδρο Σάντσεθ, την επομένη των επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του, και επανέλαβε τη σαφή αντίθεση της Μαδρίτης στον πόλεμο.

«Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: Όχι στον πόλεμο», είπε, απαιτώντας να σταματήσουν τις εχθροπραξίες «πριν είναι πολύ αργά».

«Με αυτό τον τρόπο ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας … Δεν μπορείς να παίζεις ρώσικη ρουλέτα με την τύχη εκατομμύριων», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό διάγγελμά του προς τους πολίτες.

Ο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι η Ισπανία θα συνεργαστεί στενά με τις χώρες της περιοχής που εργάζονται για την ειρήνη, διαθέτοντας κάθε διπλωματικό και υλικό πόρο για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επικράτηση του διαλόγου.

Τόνισε πως αυτή ήταν η θέση της κυβέρνησης και στον πόλεμο στην Ουκρανία και σ’ αυτόν στη Γάζα.

«Δεν θα είμαστε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο ή αντίθετο στις αξίες και τα συμφέροντά μας απλά και μόνο για να αποφύγουμε τα αντίποινα από κάποιον», δήλωσε ο Σάντσεθ, δίνοντας ξεκάθαρη απάντηση τις εμπορικές απειλές του Τραμπ.

«Λέμε όχι στην κατάρρευση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε. «Όχι στην υπόθεση ότι ο κόσμος μπορεί να λύσει τα προβλήματά του μόνο μέσω συγκρούσεων με βόμβες. Όχι στην επανάληψη των λαθών του παρελθόντος… Λέμε όχι στον πόλεμο».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός συνέκρινε την αμερικανική επίθεση στο Ιράν με την εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003, η οποία, όπως είπε, είχε ως αποτέλεσμα μόνο δυστυχία και αυξημένη παγκόσμια αστάθεια.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει τις ακριβείς συνέπειες της «πτώσης του τρομερού καθεστώτος του Αγιατολάχ στο Ιράν», αλλά επέμεινε ότι ήταν βέβαιος «ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε μια πιο δίκαιη διεθνή τάξη, ούτε σε υψηλότερους μισθούς, καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή ένα πιο υγιές περιβάλλον».

«Αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι περισσότερη οικονομική αβεβαιότητα, αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου», πρόσθεσε. «Γι’ αυτό εμείς στην Ισπανία είμαστε αντίθετοι σε αυτή την καταστροφή, επειδή καταλαβαίνουμε ότι οι κυβερνήσεις είναι εδώ για να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων, να δώσουν λύσεις στα προβλήματα, όχι για να επιδεινώσουν τη ζωή των ανθρώπων».

Οι απειλές Τραμπ

Ο Τραμπ απείλησε την Τρίτη να σταματήσει το εμπόριο με την Ισπανία, αφού η Μαδρίτη απαγόρευσε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ισπανικό έδαφος για να επιτεθούν στο Ιράν.

«Θα διακόψουμε τους εμπορικούς δεσμούς με την Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο. «Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία».

