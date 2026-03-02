Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Σάντσεθ καταδίκασε τις επιθέσεις στο Ιράν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε πλήρη διαφοροποίηση από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απηύθυνε εκ νέου έκκληση για αποκλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και για «εξεύρεση ειρηνικής διπλωματικής λύσης στην κρίση».
«Δυστυχώς, η βία θα φέρει περισσότερη βία», είπε ο Σάντσεθ, σημειώνοντας ότι η ισπανική κυβέρνηση «όπως και το σύνολο της κοινωνίας, δεν υποστηρίζει το καθεστώς του Ιράν, το οποίο καταπιέζει τους πολίτες του και, ιδίως, τις Ιρανές. Ωστόσο, η βία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με περισσότερη βία, διότι αυτό θα επιφέρει ακόμη περισσότερο πόνο και καταπίεση στους πολίτες του Ιράν».
Τόνισε, δε, ότι η θέση της Ισπανίας έχει συνέπεια και «βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου».
