ΚΟΣΜΟΣ

02.03.2026 13:37

Ιράν: Στους 165 οι νεκροί από τον βομβαρδισμό σε δημοτικό σχολείο θηλέων – Αρνείται εμπλοκή το Ισραήλ

02.03.2026 13:37
tehran_bombs_new

Ο αριθμός των νεκρών από το αεροπορικό πλήγμα το Σάββατο σε δημοτικό σχολείο θηλέων στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν ανήλθε στους 165, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Ο κυβερνήτης της Μινάμπ, στο νότιο Ιράν όπου βρίσκεται το σχολείο, δήλωσε ότι οι διασώστες ολοκλήρωσαν το έργο τους, όπως μετέδωσε το IRNA. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 95, κατά την ίδια πηγή.

Η κυβέρνηση της Τεχεράνης απέδωσε το πλήγμα σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση. Το Ισραήλ, ωστόσο, απέρριψε την Κυριακή οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Δεν έχουμε γνώση αυτή τη στιγμή για ισραηλινή ή αμερικανική επίθεση στην περιοχή», δήλωσε ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Ναντάβ Σοσανί.

Πρόσθεσε επίσης ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση μεγάλης ακρίβειας, κατά την οποία εξοντώθηκαν 40 άτομα που κρύβονταν σε απόσταση άνω των 1.000 μιλίων, κάτι που, όπως είπε, θα επιβεβαιωθεί από αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Ο εκπρόσωπος αναφερόταν στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Η διάψευση του Ισραήλ ήρθε μετά την ανακοίνωση της UNICEF ότι «ανησυχεί βαθιά» για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Το γερμανικό γραφείο της οργάνωσης στην Κολωνία ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες για επιθέσεις σε σχολεία, μεταξύ αυτών και το σχολείο θηλέων στη Μινάμπ.

«Οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών στόχων, όπως τα σχολεία, συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε η UNICEF. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η οργάνωση κάλεσε σε άμεση παύση των εχθροπραξιών και απηύθυνε έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έμφαση στην προστασία των αμάχων και των βασικών υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτώνται τα παιδιά.

