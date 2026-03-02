Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Πεντάγωνο «αδειάζει» μεγαλοπρεπώς τον Λευκό Οίκο – «Το Ιράν δεν σχεδίαζε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις»

Την απουσία ολοκλήρωμένου σχεδίου για το Ιράν από την Ουάσινγκτον, αλλά και την αδυναμία αιτιολόγησης της επιχείρησης κατά της Τεχεράνης, επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς το Πεντάγωνο, καθώς παραδέχθηκε σε μέλη του Κογκρέσου ότι το Ιράν δεν είχε σχέδια να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις ή βάσεις στη Μέση Ανατολή, εκτός αν το Ισραήλ επιτεθεί πρώτο «αδειάζοντας» μεγαλοπρέπώς τον Λευκό Οίκο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη αποτελούσε άμεση, προληπτική απειλή για το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή.

Η ενημέρωση, στην οποία παρευρέθηκαν μέλη του προσωπικού και των δύο κομμάτων από διάφορες επιτροπές εθνικής ασφάλειας, διήρκεσε περισσότερο από 90 λεπτά, αλλά δεν προσκόμισε σαφή στοιχεία που να υποστηρίζουν την αιτιολογία της κυβέρνησης για την επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με πολλούς από τους παρευρισκόμενους. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε ολόκληρο το Ιράν στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Epic Fury» νωρίς το πρωί του Σαββάτου, με την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις σηματοδοτούν μια απότομη κλιμάκωση μετά τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυξάνουν τον κίνδυνο ενός ευρύτερου περιφερειακού πόλεμου. Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων και μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ξεκινήσει διπλωματικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την αποφυγή στρατιωτικής σύγκρουσης. Η αποκάλυψη αυτή πλήττει τα νομικά και πολιτικά θεμέλια της απόφασης της κυβέρνησης Τραμπ να ξεκινήσει μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Χωρίς αποδείξεις

Χωρίς αποδείξεις για άμεση απειλή, οι επιθέσεις – οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει αμερικανικές απώλειες μετά από χτυπήματα του Ιράν την Κυριακή – ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό συνταγματικό και νομικό έλεγχο. Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν το Σάββατο στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν αφού διαπίστωσαν ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, οι οποίες θα προκαλούσαν μαζικές απώλειες.

Ωστόσο, πηγές ανέφεραν στο CNN ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό, και οι εκπρόσωποι του Πενταγώνου ανέφεραν ως δικαιολογία το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και τις δυνάμεις που ενεργούν για λογαριασμό του – μια απειλή που, όπως σημείωσαν οι πηγές, υπάρχει εδώ και χρόνια. Το Politico ανέφερε ότι η CIA είχε περάσει αρκετές εβδομάδες προσπαθώντας να προσεγγίσει ιρανούς αξιωματούχους και ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ενημέρωσαν για το χρόνο και τον τόπο των επιθέσεων που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλους ανώτερους ιρανικούς αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η διπλωματία ήταν η προτιμώμενη πορεία δράσης του Τραμπ, αλλά ότι το Ιράν «αρνήθηκε να συμμετάσχει ρεαλιστικά». Επίσης, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι οι επιθέσεις έδιναν προτεραιότητα σε τοποθεσίες που «αποτελούσαν άμεση απειλή», συμπεριλαμβανομένων των ιρανικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας, των βάσεων εκτόξευσης drone και πυραύλων και των στρατιωτικών αεροδρομίων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με μια απειλή που απαιτούσε άμεση δράση για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Οι μεν και οι… δεν

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, Μαρκ Γουόρνερ, ο οποίος ενημερώθηκε από ανώτερους αξιωματούχους, δήλωσε στο CNN ότι δεν είχε δει καμία πληροφορία «οτι το Ιράν ήταν έτοιμο να εξαπολύσει οποιαδήποτε μορφή προληπτικού χτυπήματος εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «ξεκίνησε έναν πόλεμο επιλογής». Επίσης, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Άντι Κιμ από το Νιου Τζέρσεϊ δήλωσε στο Politico: «Αυτό είναι ένα παράδειγμα του προέδρου που αποφασίζει τι θέλει να κάνει και στη συνέχεια αναγκάζει την κυβέρνησή του να βρει όποιο επιχείρημα μπορεί για να το δικαιολογήσει».

Από την άλλη, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μπράιαν Μαστ από τη Φλόριντα δήλωσε στο Sunday Morning Futures: «Αν και ίσως δεν είναι εκπληκτικό, αλλά είναι πολύ ανησυχητικό, οι περισσότεροι δημοκρατικοί βουλευτές… θα παραταχθούν την επόμενη εβδομάδα και θα πουν: “Δεν θέλουμε ο πρόεδρος να έχει καμία εξουσία να υπερασπιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την άμεση απειλή του Ιράν”». Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντίλαν Τζόνσον δήλωσε ότι το Πεντάγωνο «ενημέρωσε το προσωπικό και των δύο κομμάτων από διάφορες επιτροπές εθνικής ασφάλειας και στις δύο Βουλές για πάνω από 90 λεπτά σχετικά με τη στρατιωτική δράση στο Ιράν».

Πλέον τα πράγματα περνούν στο Κογκρέσο, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού Στρατηγός Νταν Κέιν και ο Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ έχουν προγραμματίσει να ενημερώσουν τα μέλη της Βουλής την Τρίτη, ενώ έχει προγραμματιστεί και ενημέρωση της Γερουσίας.

