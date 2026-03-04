Παρέμβαση Κιμ Γιουνγκ Ουν για τη Μέση Ανατολή: «Αν το Ιράν ζητήσει πυραύλους, θα του στείλουμε»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αν και πριν δύο εβδομάδες, στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στην Πιονγιάνγκ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έκανε «άνοιγμα» διαλόγου προς τον Τραμπ, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν (μακροχρόνιο διπλωματικό και στρατιωτικό εταίρο της Βόρειας Κορέας) άλλαξε ξανά την στρατηγική του.
Για την Πιονγιάνγκ η επίθεση δεν αντιπροσωπεύει μόνο ένα ακόμη παράδειγμα χρήσης βίας από την Ουάσιγκτον εναντίον ενός «αντιμαχόμενου καθεστώτος», αλλά και μια επίθεση σε σύμμαχο, σύμφωνα με το The Diplomat.
Την 1η Μαρτίου, λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξη της επίθεσης, η Βόρεια Κορέα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχολιάζοντας την κατάσταση.
Η δήλωση αποδόθηκε σε έναν ανώνυμο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας περιθώριο στο καθεστώς Κιμ να δημοσιεύσει επακόλουθες δηλώσεις σε υψηλότερο επίπεδο, εάν κρινόταν απαραίτητο.
Η βορειοκορεατική κυβέρνηση ουσιαστικά τόνισε πέντε βασικά σημεία:
