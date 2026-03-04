Παρέμβαση Κιμ Γιουνγκ Ουν για τη Μέση Ανατολή: «Αν το Ιράν ζητήσει πυραύλους, θα του στείλουμε»

Αν και πριν δύο εβδομάδες, στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στην Πιονγιάνγκ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έκανε «άνοιγμα» διαλόγου προς τον Τραμπ, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν (μακροχρόνιο διπλωματικό και στρατιωτικό εταίρο της Βόρειας Κορέας) άλλαξε ξανά την στρατηγική του.

Για την Πιονγιάνγκ η επίθεση δεν αντιπροσωπεύει μόνο ένα ακόμη παράδειγμα χρήσης βίας από την Ουάσιγκτον εναντίον ενός «αντιμαχόμενου καθεστώτος», αλλά και μια επίθεση σε σύμμαχο, σύμφωνα με το The Diplomat.

Την 1η Μαρτίου, λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξη της επίθεσης, η Βόρεια Κορέα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχολιάζοντας την κατάσταση.

Η δήλωση αποδόθηκε σε έναν ανώνυμο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας περιθώριο στο καθεστώς Κιμ να δημοσιεύσει επακόλουθες δηλώσεις σε υψηλότερο επίπεδο, εάν κρινόταν απαραίτητο.

Η βορειοκορεατική κυβέρνηση ουσιαστικά τόνισε πέντε βασικά σημεία:

Οι ισραηλο-αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν αποτελούν παράνομη μορφή επιθετικότητας και την πιο «απεχθή μορφή» παραβίασης της κυριαρχίας.

Με βάση την ηγεμονική στάση και τις δραστηριότητες των ΗΠΑ στην περιοχή, αυτό ήταν προβλέψιμο.

Η Βόρεια Κορέα καταδικάζει αυτήν την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και την κατάχρηση στρατιωτικής ισχύος.

Κατά το περασμένο έτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαδραματίσει έναν ολοένα και πιο καταστροφικό ρόλο στην καταστροφή της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

Τα «σχετικά και ενδιαφερόμενα» μέρη στην περιοχή θα πρέπει να εντοπίσουν σωστά τους επιτιθέμενους σε αυτόν τον πόλεμο και να εκπληρώσουν την ευθύνη τους για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

