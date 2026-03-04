Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης 35 χρόνια μετά την καταδίκη του για δολοφονία αστυνομικού

Άνδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία αστυνομικού το 1991 εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο Μπίλι Κιρς, 53 ετών, εκτελέστηκε με τη χρήση θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος κι ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:24 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:24 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών στη Φλόριντα.

Billy Leon Kearse was declared dead at 6:24 p.m. after being executed for the 1991 shooting death of Fort Pierce Police Sgt. Danny Parrish https://t.co/Vs6KNEXdxE — American Crime Stories (@AmericanCrime01) March 4, 2026

Πρόκειται για την πέμπτη εκτέλεση στη χώρα από την αρχή της χρονιάς.

Τρεις έγιναν στη Φλόριντα. Όλες έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες.

The United States Supreme Court DENIES convicted killer Billy Leon Kearse a stay of execution.



Kearse will be executed at the Florida State Prison for the 1991 murder of 29-year-old police sergeant Danny Thomas Parrish.#TrueCrime #Florida #DeathPenalty #BillyKearse pic.twitter.com/ATyoGX1grf — Krystal Bradsher (@STARING_KRYSTAL) March 3, 2026

Τότε δεκαοκτώ ετών, ο Μπίλι Κιρς τραυμάτισε θανάσιμα αστυνομικό με το υπηρεσιακό όπλο του τελευταίου κατά τη διάρκεια ελέγχου της τροχαίας τον Ιανουάριο του 1991.

Danny Parish was a police officer in Fort Pierce, Florida, and an Army sergeant about to head to Operation Desert Storm when he was murdered with his own gun. https://t.co/KTccdkOCbJ March 3, 2026

Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός ήταν υπερδιπλάσιος συγκρινόμενος με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων μετά τις 52 το 2009.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα, 39 πέρυσι.

Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

