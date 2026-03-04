search
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Η Ισπανία δεν πρέπει να υποστεί αρνητική μεταχείριση, αδικαιολόγητη η κριτική στον Στάρμερ

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τόνισε ότι η Ισπανία, ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με δυσμενή τρόπο. Η δήλωση του Γερμανού καγκελάριου έρχεται στον απόηχο της επίθεσης που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόσο κατά του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, όσο και κατά του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ.

Ο κ. Μερτς επισήμανε ότι η Ισπανία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΕΕ και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιμετωπιστεί η Ισπανία ιδιαιτέρως αρνητικά τώρα». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενσωμάτωσης όλων των κρατών-μελών σε συμφωνίες, σημειώνοντας: «Θα καταλήξουμε όλοι σε μια κοινή συμφωνία, και αυτό περιλαμβάνει και την Ισπανία».

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, η κριτική που δέχθηκε η Ισπανία συνδέεται κυρίως με τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν έχει καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές μας προσπάθειες για μια συμφωνία, μια εμπορική συμφωνία», επιχειρώντας έτσι να ξεκαθαρίσει τη διάκριση ανάμεσα στις αμυντικές υποχρεώσεις και στις διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άδικη η κριτική στον Στάρμερ

Αναφερόμενος στη Μεγάλη Βρετανία, ο κ. Μερτς σχολίασε τις «εντάσεις» που σημειώθηκαν το περασμένο σαββατοκύριακο σχετικά με την έγκριση σταθμών ανεφοδιασμού σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις εντός βρετανικού εδάφους. Όπως είπε, υπήρξαν «ενοχλήσεις» γύρω από τη διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη» την κριτική που δέχθηκε ο Κιρ Στάρμερ από τον Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι ο Στάρμερ είχε ήδη αναθεωρήσει την αρχική, περιοριστική του στάση. «Θεωρώ αυτή την κριτική άδικη, ιδίως μετά τη διόρθωση της αρχικής, πιο περιοριστικής του θέσης», τόνισε ο κ. Μερτς.

