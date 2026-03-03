search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 02:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 23:35

Ισπανία: Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ

03.03.2026 23:35
spain santanter

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη αγνοούνται μετά την κατάρρευση ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ, στη βόρεια Ισπανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης, «αναζητούνται δύο αγνοούμενοι αφού έπεσαν στο νερό από μια γέφυρα στην περιοχή Ελ Μποκάλ (Σανταντέρ). Έχουν ανασυρθεί τέσσερα πτώματα», ενώ ένας άνθρωπος διασώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Χέμα Ιγκουάλ: «Μεγάλη τραγωδία»

Η δήμαρχος της πόλης, Χέμα Ιγκουάλ, δήλωσε ότι τα θύματα ήταν «νέοι που είχαν έρθει για να απολαύσουν τη φύση» και βρίσκονταν σε μια ξύλινη γέφυρα που συνδέει δύο βράχους, όταν αυτή «κατέρρευσε».

Κάνοντας λόγο για «μεγάλη τραγωδία», υπογράμμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

Γενικεύεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή – Χωρίς τέλος το σφυροκόπημα, χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι – Live οι εξελίξεις

Ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο φλέγεται στη Μεσόγειο, άγνωστη η τύχη του πληρώματος

Διάγγελμα Μακρόν: Το Charles de Gaulle στη Μεσόγειο – Στέλνουμε στην Κύπρο γαλλική φρεγάτα, μαχητικά και αμυντικά συστήματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

merz germania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Η Ισπανία δεν πρέπει να υποστεί αρνητική μεταχείριση, αδικαιολόγητη η κριτική στον Στάρμερ

trump mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραμπ για συμμετοχή Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Δεν με νοιάζει αν θα παίξει» – Η θέση της Τεχεράνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 01:05
trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

1 / 3