Ισπανία: Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη αγνοούνται μετά την κατάρρευση ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ, στη βόρεια Ισπανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης, «αναζητούνται δύο αγνοούμενοι αφού έπεσαν στο νερό από μια γέφυρα στην περιοχή Ελ Μποκάλ (Σανταντέρ). Έχουν ανασυρθεί τέσσερα πτώματα», ενώ ένας άνθρωπος διασώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

🇪🇸 Se reportan 4 muertos y 2 desaparecidos por el derrumbe de una pasarela en una playa en Santander, Cantabria, España. pic.twitter.com/kidScoxvwk — Global News ESP (@GlobalNewsESP) March 3, 2026

Χέμα Ιγκουάλ: «Μεγάλη τραγωδία»

Η δήμαρχος της πόλης, Χέμα Ιγκουάλ, δήλωσε ότι τα θύματα ήταν «νέοι που είχαν έρθει για να απολαύσουν τη φύση» και βρίσκονταν σε μια ξύλινη γέφυρα που συνδέει δύο βράχους, όταν αυτή «κατέρρευσε».

Κάνοντας λόγο για «μεγάλη τραγωδία», υπογράμμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

