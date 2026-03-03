Ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο φλέγεται στη Μεσόγειο, άγνωστη η τύχη του πληρώματος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Arctic Metagaz έχει τυλιχθεί στις φλόγες στη Μεσόγειο, με την τύχη του πληρώματός του να είναι άγνωστη, δήλωσαν την Τρίτη πηγές της ναυτιλιακής και θαλάσσιας ασφάλειας.
Το πλοίο, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε τελευταία φορά τη θέση του καθώς έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Μάλτας τη Δευτέρα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων στην πλατφόρμα MarineTraffic.
Το πλοίο ενδέχεται να δέχθηκε επίθεση από ναυτικό drone, με την Ουκρανία να θεωρείται ύποπτη για την εκτέλεση της επιχείρησης, δήλωσε μία από τις πηγές στο Reuters, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία.
Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, LLC SMP Techmanagement, με έδρα τη Ρωσία, η ρωσική εταιρεία παραγωγής LNG Novatek και το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.
Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ξεχωριστά δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
