search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 02:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 21:47

Ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο φλέγεται στη Μεσόγειο, άγνωστη η τύχη του πληρώματος

03.03.2026 21:47
rossiko tanker

Το ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Arctic Metagaz έχει τυλιχθεί στις φλόγες στη Μεσόγειο, με την τύχη του πληρώματός του να είναι άγνωστη, δήλωσαν την Τρίτη πηγές της ναυτιλιακής και θαλάσσιας ασφάλειας.

Το πλοίο, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε τελευταία φορά τη θέση του καθώς έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Μάλτας τη Δευτέρα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων στην πλατφόρμα MarineTraffic.

Το πλοίο ενδέχεται να δέχθηκε επίθεση από ναυτικό drone, με την Ουκρανία να θεωρείται ύποπτη για την εκτέλεση της επιχείρησης, δήλωσε μία από τις πηγές στο Reuters, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, LLC SMP Techmanagement, με έδρα τη Ρωσία, η ρωσική εταιρεία παραγωγής LNG Novatek και το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ξεχωριστά δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Διαβάστε επίσης:

Διάγγελμα Μακρόν: Το Charles de Gaulle στη Μεσόγειο – Στέλνουμε στην Κύπρο γαλλική φρεγάτα, μαχητικά και αμυντικά συστήματα

Κουβεϊτιανοί απείλησαν με μεταλλικό σωλήνα πιλότο αμερικανικού F-15 (Video)

Η Ισπανία απαντά σε Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με τις εμπορικές συμφωνίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

merz germania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Η Ισπανία δεν πρέπει να υποστεί αρνητική μεταχείριση, αδικαιολόγητη η κριτική στον Στάρμερ

trump mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραμπ για συμμετοχή Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Δεν με νοιάζει αν θα παίξει» – Η θέση της Τεχεράνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 01:05
trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

1 / 3