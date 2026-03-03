Ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο φλέγεται στη Μεσόγειο, άγνωστη η τύχη του πληρώματος

Το ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Arctic Metagaz έχει τυλιχθεί στις φλόγες στη Μεσόγειο, με την τύχη του πληρώματός του να είναι άγνωστη, δήλωσαν την Τρίτη πηγές της ναυτιλιακής και θαλάσσιας ασφάλειας.

Το πλοίο, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε τελευταία φορά τη θέση του καθώς έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Μάλτας τη Δευτέρα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων στην πλατφόρμα MarineTraffic.

A shadow fleet vessel operated by the russian terrorist state, the liquid natural gas tanker "Arctic Metagaz," is on fire in the Mediterranean Sea near Libya.



Russia uses oil and gas revenue to finance its genocidal war on Ukraine. pic.twitter.com/hbQWeh7DGt — Michael MacKay (@mhmck) March 3, 2026

Το πλοίο ενδέχεται να δέχθηκε επίθεση από ναυτικό drone, με την Ουκρανία να θεωρείται ύποπτη για την εκτέλεση της επιχείρησης, δήλωσε μία από τις πηγές στο Reuters, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, LLC SMP Techmanagement, με έδρα τη Ρωσία, η ρωσική εταιρεία παραγωγής LNG Novatek και το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ξεχωριστά δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Διαβάστε επίσης:

Διάγγελμα Μακρόν: Το Charles de Gaulle στη Μεσόγειο – Στέλνουμε στην Κύπρο γαλλική φρεγάτα, μαχητικά και αμυντικά συστήματα

Κουβεϊτιανοί απείλησαν με μεταλλικό σωλήνα πιλότο αμερικανικού F-15 (Video)

Η Ισπανία απαντά σε Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με τις εμπορικές συμφωνίες