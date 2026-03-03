Διάγγελμα Μακρόν: Το Charles de Gaulle στη Μεσόγειο – Στέλνουμε στην Κύπρο γαλλική φρεγάτα, μαχητικά και αμυντικά συστήματα

«Από το περασμένο Σάββατο, ο πόλεμος έχει πλήξει για άλλη μια φορά την Εγγύς και Μέση Ανατολή. Τώρα εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φέρει την κύρια ευθύνη για αυτήν την κατάσταση», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στο τηλεοπτικό του διάγγελμα το βράδυ της Τρίτης, εξηγώντας ότι το Ιράν έχει υποστηρίξει σημαντικά τη Χαμάς, έχει επιδιώξει το πυρηνικό του πρόγραμμα και «έχει εξαπολύσει πυρά εναντίον του ίδιου του λαού του».

Ωστόσο, όπως είπε, οι αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου λέγοντας ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει λόγος να «θρηνούμε» δικτάτορες που πυροβολούν τον λαό τους.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/2028908315997290844

«Μαζί με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, θέλαμε σαφώς να σταματήσουν οι επιθέσεις», πρόσθεσε.

«Σχεδόν 400.000 συμπατριώτες μας βρίσκονται στην περιοχή και βρισκόμαστε στη διαδικασία οργάνωσης του επαναπατρισμού», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Δύο πτήσεις που θα μεταφέρουν Γάλλους πολίτες από τη Μέση Ανατολή θα φτάσουν στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης, ανέφερε.

Δύο γαλλικές στρατιωτικές βάσεις δέχτηκαν «περιορισμένα πλήγματα», ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν. Πρόσθεσε ότι ήθελε να προβάλει μια «αμυντική» δύναμη . «Έχουμε αμυντικές συμφωνίες που μας συνδέουν με το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είμαστε επίσης συνδεδεμένοι με την Ιορδανία και τους Κούρδους συμμάχους μας. Καταρρίψαμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε νόμιμη αυτοάμυνα».

«Εκτός από τους ήδη υπάρχοντες πόρους, ραντάρ, αντιαεροπορικά συστήματα και μαχητικά αεροσκάφη Rafale έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας επίσης την αποστολή μιας γαλλικής φρεγάτας, της Languedoc, στις ακτές της Κύπρου. Παράλληλα, είπε πως η Γαλλία θα αποστείλει αμυντικά συστήματα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε κατά μιας ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος».

«Το Στενό του Ορμούζ είναι πλέον κλειστό», δήλωσε, τονίζοντας ότι επιδιώκει να «οικοδομήσει έναν συνασπισμό» για να εξασφαλίσει «ουσιώδεις θαλάσσιες οδούς ». Διέταξε επίσης το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle να κατευθυνθεί προς τη Μεσόγειο.

«Πολλά πράγματα είναι ακόμα ασταθή, αλλά η Γαλλία παραμένει μια δύναμη που επιδιώκει να διατηρήσει την ειρήνη, μια ισχυρή και σταθερή δύναμη», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Διαβάστε επίσης:

Κουβεϊτιανοί απείλησαν με μεταλλικό σωλήνα πιλότο αμερικανικού F-15 (Video)

O Λευκός Οίκος λέει ότι ο Τραμπ αξίζει έπαινο που χτύπησε το Ιράν – Οι 4 στόχοι της επίθεσης

Φθηνά, αποτελεσματικά και δοκιμασμένα από τη Ρωσία: Το Ιράν βασίζεται σε drones Shahed για να διεισδύσει στις αμερικανικές άμυνες